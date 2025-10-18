Hoàng Đức sẽ “giúp” HLV Harry Kewell và Đỗ Hoàng Hên ra mắt thành công?

Hoàng Đức từ mùa giải trước đã là trụ cột không thể thiếu của CLB Phù Đổng Ninh Bình. Với kinh nghiệm và tài năng chuyên môn cao, Hoàng Đức giúp CLB Phù Đổng Ninh Bình dễ dàng đoạt chức vô địch giải hạng Nhất 2024/2025 để lên chơi V.League kèm theo thành tích bất bại.

Ở mùa giải 2025/2026, CLB Ninh Bình (đã đổi tên) tiếp tục thể hiện sự thăng hoa kèm theo vai trò rất quan trọng của Hoàng Đức. Tiền vệ tài hoa này là ngôi sao sáng nhất trong dàn sao của CLB Ninh Bình và giúp họ đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng V.League với 14 điểm sau 6 trận đấu (hơn đội nhì bảng CLB CAHN 1 điểm nhưng chơi nhiều hơn 1 trận).

Hoàng Đức có vai trò rất quan trọng trong lối chơi của CLB Ninh Bình. Ảnh: Ninh Bình FC

Tại vòng 7 V.League 2025/2026, CLB Ninh Bình sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách trước Hà Nội FC. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 19h15 hôm nay (18/10) trên sân vận động Hàng Đẫy.

Hoàng Đức tiếp tục là tâm điểm chú ý của CLB Ninh Bình. Nhưng trong buổi tập gần nhất của đội bóng này, Hoàng Đức có dấu hiệu phải nén đau để hoàn thành giáo án. Đây không phải điều bất ngờ bởi trong đợt FIFA Days tháng 10 vừa qua của ĐT Việt Nam, Hoàng Đức đã không thể hiện được nhiều khi thể trạng của anh gặp vấn đề.

Cụ thể, ở trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Nepal vào ngày 14/10, Hoàng Đức được HLV Kim Sang-sik rút ra nghỉ sớm. Sự điều chỉnh này thực tế không mang tính điều chỉnh chiến thuật mà do Hoàng Đức có khả năng dính chấn thương nên anh cần được giữ gìn thể lực. Điều đó cho thấy, Hoàng Đức chưa chắc đã đạt được phong độ cao nhất và thậm chí có thể không đá chính hay đối diện khả năng đá không hết trận khi CLB Ninh Bình đọ sức Hà Nội FC.

HLV Harry Kewell mang đến khí thế đầy hưng phấn cho Hà Nội FC. Ảnh: Hanoi Football Club

Trong khi đó, Hà Nội FC đang tràn đầy hưng phấn với trận đấu này. Hà Nội FC vài ngày qua tập luyện đầy hứng khởi với sự có mặt của tân HLV Harry Kewell. Cựu danh thủ người Australia từng chơi tại Premier League đã “truyền lửa” mạnh mẽ đến các học trò. Tất cả các cầu thủ của Hà Nội FC đều khẳng định, HLV Harry Kewell đã mang đến sức sống mới và đội bóng này rất quyết tâm đánh bại CLB Ninh Bình để nhanh chóng trở lại đường đua vô địch V.League 2025/2026.

Ngoài HLV Harry Kewell, Hà Nội FC còn có tin vui khi tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (tên cũ là Hendrio) đã có quốc tịch Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc Đỗ Hoàng Hên đủ điều kiện ra sân trong trận đấu này. Bản thân Đỗ Hoàng Hên sau thời gian dài không được thi đấu chính thức đang rất háo hức được thể hiện năng lực để chứng tỏ vai trò tại Hà Nội FC và hướng đến việc được khoác áo ĐT Việt Nam.

Đỗ Hoàng Hên được kỳ vọng sẽ có màn ra mắt thành công tại Hà Nội FC. Ảnh: Hanoi Football Club

Nếu CLB Ninh Bình không có Hoàng Đức ở đẳng cấp cao nhất, lối chơi của họ sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Ở phía ngược lại, Hà Nội FC có thể được hưởng lợi và HLV Harry Kewell cũng như Đỗ Hoàng Hên được người hâm mộ của họ đặt kỳ vọng sẽ tạo nên một màn trình diễn tưng bừng, tạo nên sức bật mới cho đội bóng khi mùa giải vẫn còn rất dài.