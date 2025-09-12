HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra vấn đề lớn của U23 Việt Nam

Dù đã hoàn thành mục tiêu giành vé tham dự VCK U23 châu Á 2026, HLV Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra những cảnh báo quan trọng về thực trạng của đội tuyển U23 Việt Nam.

Trong cuộc trao đổi với truyền thông, ông Tuấn thẳng thắn chỉ ra rằng lối chơi của đội vẫn còn nhiều vấn đề cần hoàn thiện và chưa có được sự ổn định cần thiết về mặt đội hình. Đây được xem là thách thức lớn nhất mà U23 Việt Nam phải đối mặt trước khi bước vào đấu trường châu lục khắc nghiệt.

Phân tích sâu hơn, vị HLV từng dẫn dắt U23 Việt Nam tại VCK năm 2024 chỉ ra một nghịch lý. Việc có nhiều cầu thủ khác nhau ghi bàn ở vòng loại cho thấy lực lượng của đội rất đồng đều, nhưng mặt trái của nó lại bộc lộ sự thiếu vắng một chân sút chủ lực ổn định.

U23 Việt Nam còn nhiều điều cần cải thiện.

Nguyên nhân đến từ việc đội hình xuất phát liên tục bị xáo trộn qua từng trận, khiến các tiền đạo không có đủ thời gian thi đấu để duy trì phong độ.

Ông nhấn mạnh rằng VCK U23 châu Á 2026 sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác, nơi U23 Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu "tử thần" với những đối thủ hàng đầu châu lục, và chỉ một thất bại cũng có thể đồng nghĩa với việc bị loại.

Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng nhìn thấy những điểm sáng và hướng đi cho đội tuyển. Lợi thế của U23 Việt Nam hiện tại là sở hữu dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm thi đấu V.League và quốc tế, nhiều người trong số đó đã từng vô địch U23 Đông Nam Á.

Về mặt thể lực, ông tin rằng điểm rơi phong độ của các cầu thủ sẽ tốt hơn khi V.League bước vào giai đoạn căng thẳng.

Về nhân sự, ông cũng gợi ý rằng đội tuyển vẫn còn những gương mặt tiềm năng có thể được bổ sung, đơn cử là trường hợp của tiền vệ Nguyễn Đức Việt.

Dù vậy, ông khẳng định quyết định cuối cùng vẫn thuộc về HLV Kim Sang-sik và cần được tôn trọng tuyệt đối. Rõ ràng, từ giờ đến VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm để có thể hy vọng tạo nên bất ngờ tại giải đấu vào đầu năm 2026.

Theo: Theo Thời báo VHNT