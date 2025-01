HLV Kim Sang-sik "chấm" 2 tài năng Việt kiều cho U23 Việt Nam

Trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ ngắn ngày tại Hàn Quốc, điều HLV Kim Sang-sik bận tâm là sự chuẩn bị cho U23 Việt Nam tham dự SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm. Tính đến hiện tại, nước chủ nhà Thái Lan chưa công bố quy định về lực lượng đối với môn bóng đá nam. Việc chọn đội U22, U23, hoặc có được sử dụng thêm 2-3 cầu thủ quá tuổi hay không - vẫn còn bỏ ngỏ.

Hiện tại, nguồn cầu thủ dưới 23 tuổi đang thi đấu tại V.League là khá dồi dào, nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn muốn có thêm những lựa chọn chất lượng từ nguồn cầu thủ Việt kiều. Có 2 cái tên đã lọt vào tầm ngắm của nhà cầm quân người Hàn Quốc này, đó là Viktor Lê và Andrej Nguyễn An Khánh.

Viktor Lê (trái) trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hà Tĩnh FC.

Viktor Lê chỉ mới 21 tuổi và vừa nhận quốc tịch Việt Nam chừng hơn 1 tuần. Dĩ nhiên, anh nằm trong diện cần theo dõi của ban huấn luyện. Chưa kể, Viktor Lê có lợi thế mang tính thực chiến khi từng được đào tạo tại câu lạc bộ nổi tiếng CSKA Moscow (Nga) và trải qua có 3 mùa giải chơi bóng tại V.League. Tính đến hiện tại, cầu thủ này đã chơi 37 trận, ghi 1 bàn ở giải chuyên nghiệp Việt Nam. Khả năng hòa nhập của Viktor Lê với các đồng đội tại Việt Nam tăng lên đáng kể, thông qua khoảng thời gian khoác áo đội Bình Định trước kia và nay là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Trong khi đó,Andrej Nguyễn An Khánh vẫn thi đấu ở nước ngoài. Do vậy, nếu muốn tiền vệ này trở lại U23 Việt Nam mà không chồng chéo lịch thi đấu tại câu lạc bộ châu Âu, HLV Kim Sang-sik sẽ phải sắp xếp đội U23 tập trung cùng đợt FIFA Days với đội tuyển quốc gia.

Carragher khẳng định Arsenal mắc sai lầm chuyển nhượng

Ở mùa giải 2024/25, dàn sao tấn công của Arsenal đối diện với không ít chấn thương. Saka và Jesus là ví dụ điển hình. Trong khi đó ở kỳ chuyển nhượng hè 2024, "Pháo thủ" lại không tăng cường tiền đạo.

Theo đánh giá của cựu danh thủ Liverpool Carragher, đây thực sự là sai lầm: "Arsenal cần tiền đạo vào hè năm ngoái nhưng họ lại không mua ai. Việc ưu tiên chiêu mộ tiền vệ Merino rõ ràng là sai lầm. Đây không phải mẫu cầu thủ có khả năng thay đổi cục diện trận đấu.

Arsenal không thể vô địch Ngoại hạng Anh nếu không chiêu mộ thêm tiền đạo. Họ chỉ còn cách sửa sai vào kỳ chuyển nhượng mùa đông 2025".

Man City hoàn tất thương vụ đầu tiên

Sau 21 vòng đầu Premier League 2024/2025, Man City đã thủng lưới 29 lần, kém 5 bàn so với cả mùa giải trước (The Citizens thủng lưới 34 lần/38 trận tại Prmier League 2023-24). Vì lý do này nên HLV Pep Guardiola ưu tiên tăng cường lực lượng hàng thủ ở kì chuyển nhượng mùa đông năm nay.

Khusanov lấy áo số 45 ở Man City.

Trong nỗ lực cải thiện sức mạnh hậu tuyến cho giai đoạn hai mùa 2024/2025, Man City lập tức đạt thỏa thuận mua 2 hậu vệ trẻ là Vitor Reis (Palmeiras) và Abdukodir Khusanov từ Lens. Cả hai hiện đã có mặt tại Manchester để kiểm tra y tế, chính thức kí HĐ và ra mắt The Citizens.

Riêng Abdukodir Khusanov, hậu vệ 20 tuổi người Uzbekistan đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế và đã kí hợp đồng với Man City vào hôm qua. Dự kiến, đội chủ sân Etihad sẽ chính thức công bố thương vụ này trong 24 giờ tới.

Zidane tiếc nuối khi không được sát cánh huyền thoại ĐT Anh

Cựu danh thủ Zinedine Zidane từng tuyên bố rằng Steven Gerrard, ở thời kỳ đỉnh cao, là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chính vì thế, vào năm 2004, Zidane đã đề nghị Real Madrid chiêu mộ Gerrard về đầu quân cho "Kền kền trắng".

Zinedine Zidane.

Mặc dù Zidane cảm thấy thất vọng khi Gerrard quyết định ở lại Liverpool, huyền thoại người Pháp vẫn luôn ngưỡng mộ lòng trung thành của tiền vệ người Anh. Zidane cho biết Gerrard khiến ông nhớ đến hình ảnh của bản thân nhờ vào đức tính khiêm nhường ngoài sân cỏ và tinh thần chiến đấu mãnh liệt trên sân.

Huyền thoại M.U, Denis Law qua đời

Rạng sáng 18/1 (giờ Việt Nam), M.U xác nhận huyền thoại của đội bóng, Denis Law, đã qua đời ở tuổi 84. Huyền thoại bóng đá Scotland khoác áo "Quỷ đỏ" giai đoạn 1962-1973, ghi 237 bàn/404 trận và là chân sút xuất sắc thứ 3 lịch sử đội bóng.

Denis Law qua đời.

Ông là một trong những thành viên giúp MU đoạt chức vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử đội bóng (European Cup) vào năm 1968 dưới thời Sir Matt Busby (hay được biết tới với biệt danh "Busby Babes"). Không chỉ vậy, ông trở thành một phần của "Holy Trinity", bộ ba huyền thoại được dựng tượng bên ngoài sân Old Trafford cùng Sir Bobby Charlton và George Best. Năm 1964, Denis Law giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu.