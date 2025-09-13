HLV Lê Huỳnh Đức: “Thép xanh Nam Định đã chủ quan khi nôn nóng "đè" chúng tôi ra đá"

HLV Lê Huỳnh Đức nói Thép xanh Nam Định chủ quan

CLB Công an TP.HCM đã cầm chân nhà vô địch Thép xanh Nam Định với tỷ số 0-0 trên sân Thống Nhất tối 13/9 ở trận đấu sớm vòng 6 V.League 2025/2026. Trận hoà này giúp họ có 7 điểm để xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng sau 4 vòng đấu.

Đánh giá về trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết: "Chúng tôi đã nghiên cứu và đưa ra phương pháp tập luyện thời gian qua. Chúng tôi cố gắng phòng ngự tốt và đưa ra những phương án phản công nhanh. Hiệp 1 chúng tôi chơi chưa tốt lắm. Nhưng cũng có thể đội bạn chơi không tốt do chủ quan. Có lẽ họ đánh giá chúng tôi là đội bóng mới yếu hơn nên họ đè ra đá. Khi không đạt kết quả họ bối rối và nôn nóng".

Ông nói thêm: "Hiệp 2 chúng tôi tự tin hơn để chơi tốt và kiểm soát thế trận. Các cầu thủ tạo ra các pha phản công hiệu quả tạo ra những tình huống ghi bàn rõ ràng, nhưng không thể cụ thể hoá thành bàn thắng, điều đó đáng tiếc".

Ở trận đấu này, thế trận phòng ngự phản công được các học trò HLV Lê Huỳnh Đức triển khai kỷ luật khiến Thép xanh Nam Định không thể xuyên phá. Bên cạnh đó, họ tạo ra nhiều tình huống phản công nhanh nguy hiểm, nhưng không thể kết liễu trận đấu.

"Không ghi bàn thì phải cải thiện, không phải chỉ trận này. 3 - 4 trận rồi cũng vậy. Rất khó! Mình chơi phòng ngự phản công. Cầu thủ rất hao sức. Họ chạy dài tới cầu môn mỏi chân nên dứt điểm không còn chuẩn. Cần cải thiện thể lực hơn nữa. Họ tốt và khỏe thì xử lý mới chuẩn được", ông Đức giải thích.

Trận đấu này, Tiến Linh cũng có 1 cơ hội rõ ràng nhưng không thể ghi bàn và phải rời sân nhường chỗ cho Tẩy Văn Toàn để đội bóng duy trì thế trận phòng ngự phản công hiệu quả hơn.

HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục bênh vực Tiến Linh khi anh không thể ghi bàn ở trận này. Ông nói: "Khó khi gây áp lực cho cầu thủ đòi hỏi anh ta phải ghi bàn. Linh làm tốt nhiệm vụ. Không ghi bàn thì tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn. HLV không thể gây áp lực cho cầu thủ làm điều mọi người mong đợi. Tôi chỉ đôn đốc họ tập nhiều hơn để cải thiện bản thân".

Trận đấu sắp tới, CLB Công an TP.HCM sẽ đến sân Gò Đậu để làm khách trong trận deby TP.HCM với Becamex TP.HCM vào ngày 21/7. Đây cũng là đội bóng ông Đức từng dẫn dắt (trước khi đổi tên). Nên đây là trận cầu đầy duyên nợ.

"Tôi gắng đưa CLB Công an TP.HCM tốt hơn. Tôi tôn trọng những đội mình từng đi qua. Tôn trọng các cầu thủ, nên cần chuẩn bị tốt hơn. Chơi thứ bóng đá tôn trọng tất cả", ông Đức chia sẻ.