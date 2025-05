HLV Polking đã đưa ra quyết định sai lầm khiến CLB CAHN thua ngược Buriram United?

Trận Chung kết lượt về giải đấu Shopee Cup 2025 trên sân Chang Arena, đội chủ nhà Buriram United đã có chiến thắng trước CLB CAHN ở loạt sút luân lưu, sau khi 2 đội có tổng tỷ số hoà ở cả 2 trận là 5 – 5. Mặc dù về chất lượng chuyên môn không thể so sánh được với các trận chung kết UEFA Champions League hay AFC Champions, nhưng xét về mặt cảm xúc, sự kịch tính, yếu tố giải trí, 2 trận chung kết lượt đi và về của cặp đấu này có thể so sánh với bất kỳ trận chung kết nào của bóng đá thế giới.

HLV Polking.

Về tương quan lực lượng, dựa vào tỷ số 2 trận đấu lẫn những gì diễn ra trên sân, chúng ta thấy 2 đội khá cân bằng. Buriram United nhỉnh hơn CLB CAHN ở mặt bằng thể lực, khả năng kiểm soát bóng. Điều này thể hiện ở tỷ lệ thời gian kiểm soát bóng trong trận đấu của các cầu thủ Buriram United cao hơn khá rõ so với các cầu thủ CLB CAHN. Nhưng bù lại, các cầu thủ CLB CAHN tỏ ra rất sắc xảo trong các pha phối hợp tấn công cũng như khả năng tận dụng cơ hội ghi bàn. Và trong cả 2 trận đấu, họ đều dẫn bàn trước đối phương.

Có những ý kiến cho rằng, HLV Polking đã phạm sai lầm giống nhau trong cả 2 trận đấu, đó là khi đội bóng dẫn bàn trước, ông đã rút những cầu thủ tấn công quan trọng ra sân, để thay vào đó những cầu thủ có xu hướng phòng ngự, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của đội bóng. Đồng thời, toàn đội cũng chủ động co về sân nhà để phòng ngự. Hậu quả là các cầu thủ Buriram United đã hoàn toàn kiểm soát khu vực giữa sân. Họ thoải mái dâng cao đội hình tổ chức các đợt tấn công về phía cầu môn của thủ thành Filip Nguyễn.

Những ý kiến đó cũng cho rằng, thay vì co về phòng ngự, CLB CAHN nên tiếp tục duy trì sức tấn công, đẩy mặt trận tranh chấp về phía giữa sân, xa khỏi khung thành đội nhà. Cùng với chiến thuật đó là giữ lại các cầu thủ tấn công tốt nhất của mình trên sân, vừa duy trì sức tấn công, vừa có lực lượng tấn công đủ mạnh để có thể tiếp tục ghi bàn trong trường hợp bị đối phương gỡ hòa. Và thực tế như chúng ta đã thấy, bằng cách co về phòng ngự, CLB CAHN đã thất bại trong việc nỗ lực giữ tỷ số trong cả 2 trận đấu.

Chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về những ý kiến này.

Đầu tiên, mọi đội bóng khi dẫn trước đối thủ luôn có 2 lựa chọn, hoặc tiếp tục tấn công, tiếp tục gây áp lực, tiếp tục ghi bàn thắng nếu có thể, và chí ít thì cũng tạo được áp lực lên hàng thủ đối phương, đủ để họ không thoải mái dâng cao đội hình nhằm tổ chức tấn công, đây là kiểu lấy tấn công để phòng ngự, nhằm bảo toàn tỷ số. Hoặc các đội bóng sẽ phải chọn phương án giống như HLV Polking đã chọn, đó là chủ động phòng ngự để giữ tỷ số.

Vậy khi nào thì một đội bóng nên chọn tiếp tục lấy tấn công để phòng ngự? Đó là khi đội bóng vẫn có ưu thế về khả năng kiểm soát so với đối thủ. Họ vẫn giữ được tình trạng thể lực ít nhất là cân bằng so với đối thủ, và các bàn thắng tạo ra ưu thế về tỷ số đó là kết quả của ưu thế về khả năng kiểm soát thế trận, chứ không phải là kết quả của những pha bóng mang tính đột biến. Có vẻ CLB CAHN không nằm trong tình thế đó, không có các ưu thế đó. Và hoàn toàn có khả năng, nếu các cầu thủ CLB CAHN không chủ động co về phòng ngự, họ còn có thể để lọt lưới sớm hơn, nhiều hơn.

Mặc dù đã thất bại trong nỗ lực bảo toàn chiến thắng, để đối phương san bằng tỷ số vào những giây phút cuối cùng ở cả 2 trận chung kết. Nhưng chúng ta đều thấy, các cầu thủ CLB CAHN đã suýt thành công trong nỗ lực của mình. Và trong bóng đá, anh sẽ luôn đúng nếu anh thắng, còn nếu anh thua thì chả có gì để nói cả. Và nếu việc thay các cầu thủ tấn công bằng phòng ngự, rồi cả đội co về phòng ngự thành công, khi đó mọi người sẽ nói chủ trương này là khôn ngoan, già dặn chứ không ai nói chủ trương này là sai lầm cả.

Thể thao nói chung hay bóng đá nói riêng, may mắn là điều cực kỳ quan trọng. Có thể thấy ở giải đấu mà CLB CAHN đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự, họ đã thi đấu rất hay, rất quyết tâm, họ có đủ các yếu tố để trở thành nhà vô địch, cái duy nhất họ thiếu chỉ là may mắn mà thôi.