Chung kết Miss World 2025 cận kề, Hoa hậu Ý Nhi lọt Top 8 dự án nhân ái

Tối 26/5, đêm gala công bố kết quả Beauty With a Purpose (Dự án nhân ái) trước chung kết Miss World 2025 diễn ra tại Telangana (Ấn Độ) thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Tại sự kiện này, Hoa hậu Ý Nhi - đại diện Việt Nam xuất hiện lộng lẫy khi diện váy dạ hội ánh bạc cúp ngực cổ điển, đính hoa văn nổi và sequin lấp lánh.

BTC Miss World chính thức công bố danh sách Top 8 Dự án nhân ái xuất sắc nhất trong khuôn khổ phần thi “Beauty With A Purpose”. Trong đó, đại diện Việt Nam được xướng tên với dự án trao tặng tủ sách và sửa chữa trường học mang tên “Heart To Head”, hay còn gọi là “Hành trình trái tim và khối óc”.

Hoa hậu Ý Nhi xuất hiện tại gala công bố kết quả Beauty With a Purpose (Dự án nhân ái) của Miss World 2025 diễn ra ở Ấn Độ. (Ảnh: FBNV)

Được biết, dự án “Heart To Head” do Hoa hậu Ý Nhi sáng lập nhằm mang đến những thay đổi tích cực cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian thực hiện dự án này, người đẹp gốc Bình Định đã trực tiếp đến từng điểm trường vùng sâu, vùng xa để trao tặng tủ sách và thực hiện việc sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất đã xuống cấp.

Theo đó, Hoa hậu Ý Nhi khởi động dự án với chuyến đi đến tỉnh Quảng Nam, mang tri thức và niềm vui đến với các em nhỏ ở huyện Nam Trà My. Tại đây, Miss World Vietnam 2023 đã khảo sát và trao tặng tủ sách cho Trường tiểu học Măng Priu và Trường tiểu học Tak Ngo. Sau đó, cô tiếp tục mang “Heart To Head” tại các tỉnh thành khác như: Lâm Đồng, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, Bình Thuận, Bình Định, TP. Hồ Chí Minh...

Chia sẻ với PV Dân Việt, Hoa hậu Ý Nhi cho biết, “Heart To Head” đã được cô thực hiện ở 12 tỉnh thành, trao tặng tổng cộng 20 tủ sách. Trung bình mỗi tủ sách có hơn 300 cuốn, gồm các thể loại truyện tranh, truyện cổ tích, bài học cuộc sống, sách lịch sử cũng như các sách về kỹ năng sống.

Hoa hậu Ý Nhi cho biết, “Heart To Head” đã được cô thực hiện ở 12 tỉnh thành, trao tặng tổng cộng 20 tủ sách. (Ảnh: FBNV)

Kết thúc đêm gala công bố kết quả Beauty With a Purpose (Dự án nhân ái) của Miss World 2025, 4 thí sinh giành chiến thắng dự án nhân ái và lọt thẳng vào Top 40 chung cuộc gồm: Indonesia (Monica Kezia Sembiring), Puerto Rico (Valeria Pérez), Uganda (Natasha Nyonyozi), xứ Wales (Millie-Mae Adams).

Dù không giành chiến thắng, nhưng thành tích lọt vào Top 8 dự án nhân ái vẫn là bước đệm ý nghĩa, màn "lội ngược dòng" của Hoa hậu Ý Nhi sau khi cô "trắng tay" ở nhiều phần thi thuộc khuôn khổ Miss World 2025. Kết quả này cũng là sự ghi nhận những cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của đại diện Việt Nam suốt hành trình thực hiện dự án "Heart To Head".

Trước chung kết Miss World 2025, Hoa hậu Ý Nhi được chuyên trang Missosology dự đoán lọt Top 10 thí sinh tiềm năng tại cuộc thi sắc đẹp này. (Ảnh: FBNV).

Đêm chung kết Miss World 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 31/5/2025. Trong đêm thi quan trọng này, Ban giám khảo sẽ chọn ra Top 40 theo 4 vùng lục địa, sau đó tiếp tục rút gọn xuống Top 20, Top 8 và Top 4. Mỗi vùng lục địa sẽ có một người đẹp chiến thắng, tranh tài để chọn ra danh hiệu Hoa hậu và 3 Á hậu.

Đương kim Krystyna Pyszková - người đẹp đến từ Cộng hòa Czech sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm tại chung kết Miss World 2025.