Hoàn thiện nốt 5 tiêu chí này, xã Than Uyên sẽ cán đích xã nông thôn mới nâng cao ở Lai Châu

Diện mạo mới, sức sống mới

Than Uyên có một xuất phát điểm đặc biệt, được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Than Uyên và các xã Mường Cang, Hua Nà, Mường Than của huyện Than Uyên cũ. Xã Than Uyên đã thừa hưởng những thế mạnh về cả nông nghiệp lẫn thương mại dịch vụ. Chính sự kết hợp này đã tạo nên một động lực lớn để Than Uyên bứt phá.

Hành trình xây dựng nông thôn mới tại Than Uyên đã đạt được những thành tựu đáng tự hào. Xã đã hoàn thành 18/19 tiêu chí nông thôn mới, một con số ấn tượng cho thấy sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền và người dân địa phương. Song song với đó, Than Uyên cũng đang tiến gần hơn đến mục tiêu nông thôn mới nâng cao với 14/19 tiêu chí đã hoàn thành.

Nhờ có sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, cơ sở hạ tầng của xã Than Uyên ngày càng đồng bộ. (Ảnh: Thanh Ngân)

Những thành tựu này không đến từ phép màu, mà là kết quả của sự đồng lòng, quyết tâm của chính quyền và người dân địa phương. Chính quyền địa phương đã đưa ra những chính sách đúng đắn, sát thực, cùng với đó là sự hưởng ứng nhiệt tình từ người dân. Họ không chỉ là những người thụ hưởng, mà còn là những người trực tiếp đóng góp, xây dựng nông thôn mới. Từng con đường được mở rộng, từng ngôi nhà được xây mới, từng mảnh vườn được cải tạo, tất cả đều là mồ hôi và công sức của người dân Than Uyên.

Nhìn lại hơn 10 năm về trước, vùng đất này còn nhiều khó khăn, trở ngại. Cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu thốn, đường sá đi lại khó khăn, đời sống người dân chưa thực sự được cải thiện. Giờ đây, những hình ảnh đó đã không còn hiện hữu, mà thay vào đó là một diện mạo hoàn toàn mới mẻ.

Diện mạo Than Uyên hôm nay rực rỡ với những con đường bê tông rộng rãi, phẳng lì, nối liền các thôn bản, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương, đi lại. Những ngôi nhà tầng, nhà mái ngói đỏ tươi, khang trang, sạch đẹp mọc lên san sát. Các công trình công cộng như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng, nâng cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, học tập và khám chữa bệnh của người dân.

Bộ mặt nông thôn mới của xã Than Uyên ngày càng khang trang. (Ảnh: Thanh Ngân)

Ông Hà Văn Chính, ở bản Én Nọi (Than Uyên, Lai Châu) vui vẻ nói: "Lúc đầu, nghe làm nông thôn mới, nhiều người còn e ngại, sợ phải đóng góp nhiều. Nhưng rồi thấy cán bộ xã đi từng nhà, giải thích cặn kẽ, thấy người dân bản bên làm đường đẹp quá, bà con trong bản cũng tự giác làm theo. Mỗi nhà góp một ít, từ ngày công lao động đến hiến đất làm đường. Giờ nhìn con đường nội bản khang trang, sạch đẹp, người dân trong bản, ai cũng tự hào".

Than Uyên nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thế mạnh của Than Uyên nằm ở sự đa dạng trong cơ cấu kinh tế. Không chỉ dựa vào nông nghiệp, xã còn phát triển mạnh mẽ thương mại dịch vụ. Đây chính là yếu tố giúp Than Uyên nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân một cách bền vững.

Xã Than Uyên sở hữu cánh đồng Mường Than rộng thứ 3 Tây Bắc. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trong nông nghiệp, chính quyền và người dân đã tích cực vận động, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Thay vì chỉ trồng lúa, các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như nho, ổi, bưởi được đưa vào canh tác. Các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng trang trại được khuyến khích phát triển. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cũng được chú trọng, giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Song song với nông nghiệp, thương mại dịch vụ cũng có những bước tiến vượt bậc. Nhờ vị trí thuận lợi, nằm trên trục đường chính, các hoạt động buôn bán, kinh doanh ở Than Uyên diễn ra sôi động. Nhiều cơ sở dịch vụ, cửa hàng, siêu thị mini được mở ra, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân.

Sự kết hợp hài hòa giữa nông nghiệp và thương mại dịch vụ đã tạo nên một nền kinh tế vững chắc, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Cuộc sống của họ ngày càng được cải thiện, không chỉ no đủ về vật chất mà còn phong phú hơn về tinh thần.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã Than Uyên đạt 52 triệu đồng/người/năm. Toàn xã có 40 sản phẩm OCOP; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,81%/năm, phấn đấu đến cuối năm 2025 dự kiến còn 5%. Đặc biệt, 14/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao chính là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cấp ủy, chính quyền và người dân xã Than Uyên trong việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn.

Toàn xã Than Uyên hiện có 40 sản phẩm OCOP. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trò chuyện với phóng viên Dân Việt, ông Phan Văn Ngọc – Chủ tịch UBND xã Than Uyên phấn khởi cho biết: “Chương trình xây dựng nông thôn mới đã mang đến cho Than Uyên một diện mạo hoàn toàn mới. Không chỉ có sự đổi thay mạnh mẽ về bộ mặt nông thôn, mà thu nhập, đời sống của người dân trong xã ngày càng cải thiện, nâng cao. Đạt được kết quả đó là nhờ xã đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc cũng như tập trung mọi nguồn lực cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Phong trào chung sức thi đua xây dựng nông thôn mới lan tỏa rộng khắp các bản trong xã”.

Theo Chủ tịch UBND xã Than Uyên, hiện xã Than Uyên đang dồn lực để hoàn thiện nốt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đó là: Quy hoạch, y tế, giảm nghèo, giao thông, môi trường.

“Để hoàn thiện các tiêu chí này, xã Than Uyên đã xây dựng kế hoạch chi tiết, lộ trình cụ thể và đề ra các giải pháp, từ đó tập trung tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực để thực hiện. Về tiêu chí giảm nghèo, xã sẽ tiếp tục vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Tiêu chí này, xã phấn đấu cuối năm 2025 sẽ hoàn thành” – Chủ tịch UBND xã Than Uyên thông tin.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã Than Uyên đạt 52 triệu đồng/người/năm. (Ảnh: Thanh Ngân)

Tin rằng, với sự đồng lòng của chính quyền và người dân, cùng với những tiềm năng sẵn có, Than Uyên chắc chắn sẽ sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại, trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Hành trình xây dựng nông thôn mới ở Than Uyên không chỉ là một câu chuyện về sự thay đổi cơ sở hạ tầng hay phát triển kinh tế, mà còn là câu chuyện về sự đoàn kết, về ý chí vươn lên của một vùng đất. Nông thôn mới đã trở thành một sức sống, một luồng sinh khí mới, thổi hồn vào từng con người, từng ngõ xóm, từng mảnh ruộng của Than Uyên. Và trên hành trình ấy, Than Uyên đã và đang tự tin bước những bước vững chắc, để ngày càng đổi mới, ngày càng giàu đẹp.