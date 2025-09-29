Ngày 28/9, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Chương trình Định hướng và Phát triển tân học sinh, gọi tắt là Mười Cộng – Ten Plus. Đây là một hành trình kết nối, truyền lửa cho học sinh lớp 10 do chính các anh chị học sinh khối 11 và khối 12 tổ chức dưới sự hỗ trợ, cố vấn của các thầy cô giáo và các thế hệ cựu học sinh.

Ngay từ sáng sớm, học sinh lớp 10 đã được cả trăm anh chị khóa trên đứng xếp hàng trước cổng trường chào đón, hỗ trợ nồng nhiệt trong tiếng hò reo và hát vang cả vùng trời.



Clip học sinh lớp 10 được các anh chị khóa trên chào đón khi đến trường.

Chương trình Định hướng và Phát triển tân học sinh Chuyên Ngoại ngữ.

Những khoảnh khắc đáng nhớ và những giá trị đầu tiên trên hành trình trưởng thành đã được ghi lại thông qua các hoạt động như chào đón khi học sinh lớp 10 đến trường, khai mạc sôi động, chụp ảnh tập thể, các trò chơi, đêm hội... Không chỉ trong ngày hội Mười Cộng – Ten Plus mà trước đó 1 tháng các em ở các khối lớp đã được chia sẻ, tư vấn, trao đổi lẫn nhau cả trong học tập và các hoạt động ngoại khóa.

Năm học 2025-2026 là năm thứ 18 hoạt động này được tổ chức để chào đón 622 học sinh K57.

Đỗ Phan Hà Linh, lớp 10D1, Á khoa chuyên Nhật.

Em Đỗ Phan Hà Linh, lớp 10D1, Á khoa chuyên Nhật, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, (cũng là thủ khoa chuyên Nhật, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam): "Ngày đầu đến trường em cảm thấy rất hồi hộp, bỡ ngỡ nhưng tại đây em đã gặp được những người bạn có cùng chí hướng, những anh chị vô cùng năng động và quan tâm các em. Và trong ngày hội này, em đã có cơ hội để hòa mình vào bầu không khí cháy bỏng để có thời gian làm quen với các anh chị khóa trên, kết thân với những người bạn... Em thật sự rất vui, rất hạnh phúc và thật may mắn khi học tại trường.

Em mong muốn sẽ có thể trở thành thành viên trong Ban tổ chức Ten Plus ở năm tới. Không chỉ để cùng nhau tạo một gia đình nhỏ cho các em khóa dưới trong gia đình lớn mà còn truyền lại những năng lượng tích cực, cháy bỏng, sự quan tâm nồng nhiệt cho khóa mới như các anh chị đã mang lại cho em".

Hà Linh cho biết, mục tiêu sắp tới của em là đạt được những chứng chỉ cần thiết để chuẩn bị cho việc du học trong tương lai.

Em Dương Thu Giang, học sinh lớp 10D2.

Em Dương Thu Giang, học sinh lớp 10D2 nhớ lại: "Trong ngày đầu đến trường, em được các anh chị khoá trên đón chào đón vô cùng nồng nhiệt. Em được các anh chị hỏi han, quan tâm đến sức khoẻ, quạt mát, mời nước. Khi lên lớp, em được cô chủ nhiệm giúp em cảm thấy không lạc lõng trước một tập thể mới, một tập thể nơi mà các cá nhân chưa ai từng biết đến nhau".

Em Bùi Ngọc Minh Phúc, học sinh lớp 11A9.

Chung cảm xúc, em Bùi Ngọc Minh Phúc, học sinh lớp 11A9, hiện là định hướng viên của chương trình Định hướng và Phát triển Tân học sinh Ten Plus 2025 chia sẻ: "Em thật sự cảm thấy rất hạnh phúc và xúc động khi thấy được những cố gắng của em và các bạn có một ngày thật ý nghĩa, mang đến cho các em thật nhiều niềm vui, tình cảm và những giá trị thật tích cực về môi trường học đường.

Em chợt nhớ lại sự nhiệt huyết, che chở của các anh chị năm trước và em thấy rằng, bản thân cần có nhiệm vụ mang đến những điều đó, cùng các bạn xây một ngôi nhà nhỏ để đón các em vào mái nhà lớn. Từ sáng sớm hôm nay, các em đã được đón về bằng vô vàn cánh tay, lời chào và những lời chúc mừng thật to. Sau đấy chúng em được kết nối với nhau qua bài nhảy dân vũ sôi động và tràn đầy năng lượng. Các em được cùng nhau chơi những trò chơi kết nối tình bạn và nâng cao tinh thần làm việc nhóm...".



Học sinh lớp 11, 12 khuấy động năng lượng cho 622 học sinh lớp 10 K57.

Thầy Nguyễn Phú Chiến, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Ngoại ngữ chia sẻ: "Mười Cộng 2025 mang chủ đề “Dấu ấn” – một chủ đề thật sâu sắc, đầy sức gợi với tuổi trẻ các em.

Ngày nay, thế hệ trẻ các em ghi dấu ấn bằng học tập, làm chủ khoa học và công nghệ, không ngừng phát triển bản thân để trở thành những công dân toàn cầu, sẵn sàng hội nhập, góp phần phát triển đất nước.

Và khi bước chân vào trường, các em cũng đang bắt đầu hành trình tạo nên dấu ấn của chính mình. Đó có thể là dấu ấn của lòng dũng cảm khi dám thử thách bản thân, dấu ấn của sự bền bỉ khi vượt qua khó khăn, dấu ấn của trí tuệ khi không ngừng sáng tạo và khám phá tri thức. Đó cũng có thể là dấu ấn của tình yêu thương, sẻ chia khi các em cùng bạn bè tạo nên những kỷ niệm thanh xuân không thể nào quên. Và quan trọng nhất, đó sẽ là dấu ấn của chính con người các em – độc đáo, riêng biệt và đầy giá trị".

Đêm diễn sôi động Night Ten Plus 2025.

Điểm chuẩn vào 7 lớp chuyên vào 10 Trường THPT chuyên Ngoại ngữ năm 2025 là từ 30,01 đến 34,70 điểm. Có gần 3.400 thí sinh đăng ký thi lớp 10 của trường năm nay với tỷ lệ chọi cao nhất là 1/5,1.