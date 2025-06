Hội Nhà báo Việt Nam kêu gọi tham gia Giải báo chí toàn quốc về "nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam" năm 2025

Giải báo chí toàn quốc về "nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam" lần thứ III năm 2025 dành cho các tác phẩm báo chí được đăng, phát động từ ngày 10/12/2024 (thời điểm Ban tổ chức có thông báo) đến ngày 15/11/2025, gồm các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

Cụ thể trong công văn có nêu: Nhằm đẩy mạnh sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân cả nước, đồng thời, kịp thời phát hiện, cổ vũ, động viên khuyến khích những tấm gương nông dân, doanh nghiệp điển hình trong sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam đồng chủ trì, phối hợp, tổ chức Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025 và thi viết tìm hiểu về truyền thống Hội Nông dân Việt Nam, 95 năm xây dựng và trưởng thành (14/10/1930 14/10/2025).

Hội Nhà báo Việt Nam đã có Công văn số 282/CV-HNDVN gửi các Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố; Các Liên Chi hội, Chi hội Nhà báo trực thuộc' Các cơ quan báo chí về việc tham dự Giải báo chí toàn quốc về "nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam" lần thứ III năm 2025.

Tiếp nối thành công từ 2 lần tổ chức trước đó (năm 2023 và 2024), bước sang năm thứ 3, “Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025” nhằm góp phần tổng kết những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (nhiệm kỳ 2021 - 2026) về “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”; việc triển khai Nghị quyết số 19 - NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cùng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong tình hình mới.

Giải báo chí năm nay có chủ đề “Đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết số 57 - NQ/TW của Bộ Chính trị”. Việc tổ chức Giải nhằm tạo diễn đàn, sân chơi để các cây viết chuyên và không chuyên, gồm các nhà báo, chuyên gia, bạn đọc thể hiện, phản ánh toàn diện về các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.

Giải báo chí lần thứ III sẽ tập trung một số nội dung chính sau: Nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn; Phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; Phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn; Xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với đô thị hoá.

Cũng nhân dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì chỉ đạo và giao Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt phát động “Thi viết tìm hiểu về truyền thống Hội Nông dân Việt Nam 95 năm xây dựng và trưởng thành (14/10/1930 – 14/10/2025)” với các nội dung/chủ đề cụ thể: Sự ra đời của Hội Nông dân Việt Nam và vai trò trong phong trào cách mạng; Những đóng góp của nông dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và những thành tựu nổi bật; Hội Nông dân trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế số...

Tác phẩm dự Giải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày phát động 10/12/2024 đến hết ngày 15/11/2025. Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự Giải: đến hết ngày 15/11/2025 (theo dấu bưu điện).

Địa chỉ nhận tác phẩm: Báo Nông thôn Ngày nay (Đ/c Bùi Diệp Hà: 0983.245.696, Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay, Lô E2 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội) hoặc Ban Nghiệp vụ và Truyền thông (Đ/c Phạm Thùy Dung: 0942.648.898, Hội Nhà báo Việt Nam, số 59 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội).

Hội Nhà báo Việt Nam trân trọng đề nghị các cấp Hội, các cơ quan báo chí phổ biến Thể lệ' tới các hội viên, nhà báo và động viên khuyến khích các hội viên, nhà báo tích cực hưởng ứng, tham gia, góp phần vào sự thành công của Giải.

Cơ cấu giải năm nay dự kiến sẽ có 43 giải thưởng, giá trị 515 triệu đồng, cụ thể như sau:

1. Giải dành cho báo in và báo điện tử: +01 Giải A trị giá: 50,000,000 đồng+02 Giải B trị giá: 25,000,000 đồng/giải +03 Giải C trị giá: 15,000,000 đồng/giải +05 Giải Khuyến khích trị giá: 7,000,000 đồng/giải.



2. Giải dành cho truyền hình và phát thanh: +01 Giải A trị giá: 50,000,000 đồng +02 Giải B trị giá: 25,000,000 đồng/giải +03 Giải C trị giá: 15,000,000 đồng/giải +05 Giải Khuyến khích trị giá: 7,000,000 đồng/giải.



3. Giải chuyên đề + 10 Giải chuyên đề cho các loại hình, mỗi giải trị giá: 5,000,000 đồng/giải. Tên cụ thể của từng Giải sẽ được Ban Tổ chức công bố sau chấm chung khảo.



Toàn văn Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam" lần thứ III- năm 2025

Toàn văn Thể lệ Thi viết tìm hiểu về truyền thống Hội Nông dân Việt Nam 95 năm xây dựng và trưởng thành (14/10/1930 – 14/10/2025)