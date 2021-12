Hội Nông dân Lai Châu: Tuyên truyền giúp hội viên không chủ quan trước dịch bệnh

"An toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn"



Nhằm tăng cường công tác truyền thông cho hội viên, nông dân về việc phòng chống tác hại của dịch Covid-19, nhiều tháng nay Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh Lai Châu đã liên tục đốc thúc ra văn bản gửi các cấp hội nông dân.

Ngoài việc truyền thông để người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch Covid-19, thực hiện theo khuyến cáo 5, tiêm đủ vacxin của Bộ Y tế, các cấp hội còn tuyên truyền để người dân thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh.

Lồng ghép tuyên truyền phòng dịch Covid -19 cho bà con nông dân ở xã Can Hồ, huyện Mường Tè (Lai Châu)

Hội Nông dân tỉnh tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19; các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tới các cấp hội nông dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng thời các cấp hội thực hiện truyền thông để các cấp hội "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", và thực hiện các biện pháp phòng dịch tại nơi ở, nơi làm việc. Thường xuyên đánh giá, cập nhật lên hệ thống An toàn Covid-19, thực hiện "an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn" tại các hợp tác xã, các nhà xưởng ở tất cả địa phương.

"Tuy đẩy mạnh công tác truyền thông ở các cấp hội, nhưng một số nơi, đặc biệt là tại vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn hiệu quả chưa cao, sự chuyển biến về nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của người dân còn hạn chế. Một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan về công tác phòng, chống dịch bệnh", ông Mùa A Trừ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu



Ông Mùa A Trừ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu cho biết: "Trọng tâm của công tác tuyên truyền nhằm nâng cao cảnh giác của người dân để người dân đã tiêm vắc xin không lơ là, chủ quan, xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch làm gương cho người dân".

Ông Trừ cho biết công tác truyền thông ở nhiều địa bàn nhất là địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn vẫn còn hạn chế. Nhiều thông tin về dịch bệnh chưa đến được người dân. Sau thời gian dài triển khai, quán triệt đến nay hoạt động truyền thông, tuyên truyền bước đầu được cải thiện từ cấp thôn, bản.

Nhờ truyền thông tích cực tới nay đa phần hội viên đã hiểu được sự nguy hiểm của dịch Covid-19. Từ việc hiểu, hội viên, nông dân cũng chấp hành 5K, đăng ký tiêm phòng vacxin nhiều hơn. Dịch bệnh ở nhiều địa bàn trọng yếu trên đại bàn tỉnh được kiểm soát.

Quyên góp ủng hộ chống dịch Covid-19

Cùng với công tác tuyên truyền các cấp hội còn thực hiện nhiều giải pháp như quyên góp, hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhằm lan tỏa giá trị nhân văn và thực hành những thông tin đã truyền thông phòng dịch như trên.

Thực hiện Kế hoạch số 363-KH/HNDTW ngày 17/9/2021 của Trung ương Hội Nông Việt Nam về việc thực hiện Chương trình "Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình cùng cả nước vượt qua dịch bệnh Covid-19"; Công văn số 783/MTTQ-BTT ngày 28/9/2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu về việc phối hợp vận động ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 đợt 2/2021. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Công văn số 909-CV/HNDT ngày 27/9/2021 về việc phát động ủng hộ Chương trình "Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình cùng cả nước vượt qua dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo Hội Nông dân các huyện thành phố tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hội Nông dân các cấp đã phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, nông dân trong hệ thống Hội phát huy truyền thống

đoàn kết, tương thân, tương ái tự nguyện ủng hộ, trong đó: cán bộ Hội chuyên trách ủng hộ ít nhất 1 ngày lương; hội viên nông dân ủng hộ bằng tiền từ 2.000 đồng trở lên. Kết quả (tính từ ngày 01/9/2021 đến ngày 15/11/2021) đã vận động được hơn 100 triệu đồng.

Thời gian tới dịch covid-19 còn diễn biến phức tạp vì thế Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh Lai Châu xác định tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, trọng tâm là truyền thông cho người dân ở khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc để nâng cao nhận thức cho người dân.

"Xác định có kiểm soát dịch bệnh được thì mới đảm bảo sản xuất, phát triển kinh tế được. Vì thế, chúng tôi sẽ đa dạng các loại hình tuyên truyền từ tuyên truyền trực tiếp tới gián tiếp, từ truyền thông qua lo đài, sách báo, băng rôn, khẩu hiệu... tới việc 'đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà' để truyền thông cho người dân hiểu và thực hành theo", ông Mùa A Trừ nói.