Hội Nông dân Quảng Bình tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024

Trong năm 2024, nông dân trên địa bàn tỉnh này luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh; hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ của đất nước, của tỉnh.

Ông Trần Tiến Sỹ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình phát biểu tại hội nghị.

Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn cơ bản được giữ vững. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các vùng khó khăn được quan tâm.

Tuy nhiên, hội viên, nông dân vẫn lo lắng trước tình hình an ninh trật tự còn tiền ẩn những vấn đề phức tạp, nhất là các địa bàn vùng giáo. Các cửa sông ra biển bị bồi lấp làm cho tàu cá của ngư dân bị mắc cạn, bị chìm, hư hỏng gây thiệt hại lớn. Một số hộ dân dây dưa trong đền bù giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc- Nam; một số tàu đánh cá chưa chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản.

Hội viên, nông dân tỉnh này mong muốn Đảng, Chính phủ, các ngành chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống các vấn nạn tiêu cực có hiệu quả, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Có phương án nạo vét luồng lạch các cửa sông để các phương triện thuỷ đi lại thuận lợi.

Ký giao ước thi đua năm 2025 giữa Hội Nông dân các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Trong năm, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh này tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh, doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", triển khai thực hiện Quyết định số 181-QĐ/HNDTW, ngày 20/2/2024 của Ban Thường vụ Trung ương Hội, ban hành Quy định về công nhận danh hiệu hộ nông dân SXKDG các cấp.

Tổ chức cho 112.000 hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; với quyết tâm, đoàn kết, tạo điều kiện giúp đỡ nhau cùng phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững và làm giàu; phấn đấu có 65.425 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Ông Trần Tiến Sỹ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình trao bằng khen cho nhà báo Trần Anh vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tỉnh Quảng Bình.

Trong năm, nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh đã tăng hơn 8,2 tỷ đồng, thu hồi vốn đến hạn 44 dự án với số tiền hơn 15 tỷ đồng, tạo điều kiện vay vốn cho 338 hộ. Cùng với đó, hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện ủy thác cho các đối tượng chính sách vay vốn. Tính đến nay, các cấp hội quản lý 809 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 31.935 thành viên, tổng dư nợ đạt trên 1.900 tỷ đồng.

Năm 2024, hội viên Trần Kim Phi, xã Ngư Thủy Bắc được Trung ương Hội vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc; HTX mua bán, chế biến hải sản Vương Đoàn xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh được tôn vinh HTX tiêu biểu; ông Tưởng Chí Thành, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quảng Trạch được tôn vinh "Nhà khoa học nhà nông".

Các tập thể được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn Quảng Bình năm 2024.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nông dân Quảng Bình đã tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/HNDTW, ngày 4/7/2016 và Nghị quyết số 34-NQ/HNDTW, ngày 26/7/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân khóa VI. Các nghị quyết này đã định hướng và thúc đẩy các hoạt động của hội trong việc nâng cao năng lực tổ chức, phát triển hội viên và đẩy mạnh các phong trào thi đua thời gian qua.

Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đã thống nhất đề ra 19 chỉ tiêu và giải pháp trọng tâm thực hiện nhiệm vụ năm 2025, tập trung phát triển kinh tế tập thể, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và mở rộng các chương trình hỗ trợ tín dụng cho nông dân.

Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn Quảng Bình năm 2024; triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Tại hội nghị, ông Trần Tiến Sỹ - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đã trao bằng khen cho Văn phòng Đại diện Khu vực Bắc Miền Trung báo Nông thôn Ngày Nay và cá nhân nhà báo Trần Anh vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tỉnh Quảng Bình.

Cũng tại hội nghị, 30 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảngg Bình; 18 tập thể được tặng bằng khen của Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2024.