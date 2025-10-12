Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Xin ông cho biết các hoạt động nổi bật, cũng như việc làm cụ thể của Hội Nông dân tỉnh An Giang thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2025)?

- Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2025) lần này đúng vào dịp Hội Nông dân các xã, phường, đặc khu tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội Hội Nông dân cấp tỉnh và Đại hội Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Cọp, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang. Ảnh: HC

Chính vì vậy, bên cạnh việc tập trung tuyên truyền về lịch sử, truyền thống Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang tăng cường vận động nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam gắn với chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp.

Qua gần 3 tháng phát động thi đua, đến thời điểm này, các cấp Hội trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, nổi bật như: Đã vận động xây mới 11 cầu giao thông nông thôn, cất mới 9 căn nhà “Mái ấm nông dân”, thắp sáng 4km đường quê; tặng 210 dụng cụ chứa nước, 815 phần quà cho con em nông dân có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới; hỗ trợ sinh kế cho 30 hộ nông dân đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 100 hộ nông dân xây dựng mô hình trồng lúa theo hướng hữu cơ (tổng kinh phí thực hiện trên 6 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Văn Cọp, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang cùng các đơn vị, địa phương và nhà tài trợ khánh thành cầu Kênh 9 vào cuối tháng 9 vừa qua. Ảnh: HC

Đồng thời, Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp triển khai cho 1.331 hộ nông dân vay vốn sản xuất không tài sản đảm bảo, với số tiền gần 123 tỷ đồng. Tổ chức 3 diễn đàn liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị giữa các doanh nghiệp với 65 hợp tác xã, tổ hợp tác trồng lúa; tư vấn nghề và giới thiệu việc làm cho 1.793 lao động nông thôn. Phối hợp tổ chức Giải bóng đá Nông dân cấp tỉnh với 12 đội tham gia thi đấu…

Từ các hoạt động trên đã góp phần phát huy truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam và tinh thần trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Xin ông cho biết cảm nghĩ về vai trò, vị trí, nhất là chương trình, hành động của Hội trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp?

- Trước tiên, tôi khẳng định việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là chủ trương đúng đắn của Đảng, phù hợp với xu thế phát triển và tình hình thực tiễn của đất nước.

Hội Nông dân tỉnh An Giang và các ngành chức năng, chính quyền địa phương, đơn vị tài trợ khởi công cầu Kênh Tạo Nguồn. Ảnh: HC

Trong bối cảnh sau sắp xếp, là tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi nhận thấy vai trò, vị trí của Hội Nông dân không mờ nhạt hay mất đi mà trái lại được thể hiện ngày rõ nét hơn; bộ máy của Hội Nông dân các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Hội Nông dân được xác định vị trí là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có vai trò quan trọng cùng với các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận phối hợp thống nhất hành động trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Khi trực thuộc Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân có điều kiện tốt hơn để thể hiện vị trí, vai trò của mình thông qua sự lãnh đạo chung, trực tiếp của Mặt trận Tổ quốc, tạo sự đồng bộ, thống nhất cao trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội.

Đại diện Hội Nông dân An Giang cùng các đơn vị đồng hành trao xe lăn và quà cho hộ nghèo khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: HC

Đồng thời, tạo cơ hội mới để Hội Nông dân đổi mới phương thức hoạt động, phối hợp chặt chẽ hơn trong tổ chức hành động, tổ chức hiệu quả hơn các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia các phong trào thi yêu nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tăng cường sức mạnh khối liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước.

Bên cạnh sự lãnh đạo chung của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân có tính độc lập tương đối. Hội vẫn có tổ chức, điều lệ, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng. Điều này thể hiện tính thống nhất và đa dạng trong tổng thể chung, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nông dân chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, kịp thời tổ chức hoạt động đáp ứng nhu cầu đa dạng, sinh động từ thực tiễn và tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân.

Hội Nông dân tỉnh An Giang bàn giao 24 giếng khoan và tặng quà cho hộ nghèo tại xã Vĩnh Tuy. Ảnh: HC

Cùng với cả hệ thống chính trị, Hội Nông dân đã và đang sắp xếp lại tổ chức. Đây cũng là cơ hội lớn để tổ chức Hội sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động linh hoạt, hiệu quả hơn.

Thực tế cho thấy, sau thời gian sắp xếp, hiện tại cán bộ Hội các cấp đa số trẻ, có trình độ, phẩm chất và năng lực công tác, có tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, ý thức trách nhiệm cao, phát huy tốt năng lực, phẩm chất, tinh thần phục vụ nông dân.

Xin cảm ơn ông!