Hội và Cuộc sống
Thứ sáu, ngày 12/09/2025 10:30 GMT+7
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước

Hội Nông dân tỉnh Cà Mau đổi mới nội dung, cách thức vận động, thi đua sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân

Thứ sáu, ngày 12/09/2025 10:30 GMT+7
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước trong tổ chức Hội Nông dân và trong hội viên, nông dân tỉnh Cà Mau đã có bước chuyển biến tích cực.
PV Dân Việt đã cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hoàng Thoại - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau xoay quanh vấn đề này.

Xin ông cho biết kết quả đạt được của các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các phong trào thi đua lớn của Hội từ sau hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 đến nay.

Ông Nguyễn Hoàng Thoại - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau: Các phong trào lớn do Trung ương Hội phát động như: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; hay phong trào hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp, các mô hình liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị... tiếp tục được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự đồng tình hưởng ứng của các cấp Hội và hội viên, nông dân.

Qua phát động các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả cần được nhân rộng như: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Hoàng Thoại - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Cà Mau

Từ năm 2020 đến nay, có hơn 939.800 lượt hộ hội viên nông dân đăng ký hộ hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; có 470.871 lượt hộ hội viên nông dân được công nhận danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG) các cấp (trong đó đạt danh hiệu nông dân SXKDG cấp cơ sở 400.058 lượt hộ, cấp huyện có 63.176 lượt hộ, cấp tỉnh là 13.423 lượt hộ, đề nghị cấp Trung ương công nhận 874 lượt hộ).

Trong phong trào thi đua "Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể"; thời gian qua đã thành lập được 10 Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú, và 3 Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân đăng ký thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, các cấp Hội tích cực tuyên truyền thực hiện các "Chương trình mục tiêu quốc gia", với 827.160 lượt cán bộ, hội viên, nông dân đăng ký thực hiện các tiêu chí NTM.

Ngoài ra, Hội còn phối hợp Trung tâm Môi trường nông thôn Trung ương Hội tập huấn “Nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường” cho 2.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân.

Tổ chức hơn 250 lớp tập huấn; triển khai, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; "Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM" có 661.718 lượt hội viên, nông dân tham dự.

Qua phát động các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả cần được nhân rộng như Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Ảnh: An An

Hội cũng đã chủ động triển khai và tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Kết quả, có 100% ấp, khóm, xã, phường có cán bộ chủ chốt Hội tham gia Ban chỉ đạo, Ban vận động.

Riêng “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc” hàng năm thu hút trên 80% cán bộ, hội viên nông dân tham gia; có 766.555 lượt hộ hội viên nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và hơn 2.500 mô hình tự quản tự quản xây dựng khu dân cư văn hóa.

Song song đó, Hội cũng đã tuyên truyền phát động nông dân thực hiện bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình cho 991.670 lượt hộ hội viên nông dân. Thực hiện chủ trương xã hội hóa trên lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, đến nay có 100% cán bộ, hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế; 5% hội viên nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đặc biệt là việc thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm OCOP" giai đoạn 2021 - 2025. Thời gian qua đã đăng ký xây dựng và duy trì thực hiện 878 mô hình Dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực.

Trong số kết quả ấy, nổi bật là việc Hội nhận, giúp đỡ 2.667 hộ hội viên nông dân nghèo, cận nghèo thoát nghèo bằng nhiều hình thức khác nhau như hỗ trợ vốn, hỗ trợ vật tư, phân bón, cây trồng vật nuôi...

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân ủng hộ xây dựng 126 căn nhà “Mái ấm nông dân” cho hội viên nông dân nghèo, cận nghèo, khó khăn về nhà ở, tặng 7.500 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá trên 6 tỷ đồng.

Riêng phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát“ được các cấp Hội tích cực tuyên truyền với 1.532 cuộc, có 86.037 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia, các cấp Hội đăng ký hỗ trợ 745 căn, đến nay vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát thực hiện hoàn thành 665 căn, đang xây dựng 73 căn, chưa thực hiện 7 căn…

Những ưu, khuyết điểm nào nổi bật cần được Hội Nông dân tỉnh Cà Mau phát huy và khắc phục.

Ông Nguyễn Hoàng Thoại - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau: Về ưu điểm: Các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa trong tất cả các lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ trở thành một tâm điểm trong đời sống kinh tế - xã hội nông thôn; thu hút, động viên nông dân phát huy truyền thống cần cù, chịu khó, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thời gian qua đã thành lập được 10 Câu lạc bộ Nông dân tỷ phú, và 3 Câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có Câu lạc bộ nuôi cá chính ở phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau. Ảnh: An An

Các chỉ tiêu Nghị quyết của Ban chấp hành Hội Nông dân các cấp về công tác hội và phong trào nông dân đều đạt và vượt, đặc biệt chỉ tiêu về đăng ký học tập làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đăng ký xây dựng nông thôn mới, đăng ký hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh, sản xuất nông sản an toàn thực phẩm… được cán bộ, hội viên, nông dân tích cực thực hiện (trung bình hàng năm vượt hơn 100% so với chỉ tiêu đề ra).

Số lượng của các mô hình điển hình tăng hơn 30-40%, so với năm 2020, đồng thời chất lượng mô hình từng bước được nâng lên, đổi mới ngày càng phù hợp với sự phát triển của thị trường và của địa phương.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức Hội Nông dân các cấp không ngừng được củng cố và phát triển cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, xứng đáng là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm cũng còn một số hạn chế nhất định như: Phong trào nông dân SXKD giỏi vẫn còn hạn chế về quy mô sản xuất, sản xuất đa phần chưa theo chuỗi giá trị; việc liên doanh, liên kết hợp tác giữa các hộ với nhau trong SXKD, gắn kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ chưa phát triển mạnh.

Các hoạt động để nâng cao hiệu quả của hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh vẫn còn hạn chế; tỷ lệ đạt hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi cấp tỉnh, cấp Trung ương còn thấp...

Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của Hội Nông dân tỉnh Cà Mau trong giai đoạn 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Hoàng Thoại - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau: Về phương hướng: Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, nội dung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị… nhằm tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, chất lượng hoạt động công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình điển hình trong sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

Ông Nguyễn Hoàng Thoại - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau cho biết, phương hướng trong 5 năm tới là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào lớn của Hội như: Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững... Ảnh: An An

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào lớn của Hội như: Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững… và các phong trào khác do Trung ương và tỉnh phát động.

Phát động mạnh mẽ phong trào đoàn kết, tương thân, tương ái trong cán bộ, công chức, hội viên, nông dân. Mỗi hộ sản xuất, kinh doanh giỏi phải là người đỡ đầu, hướng dẫn, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo.

Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản; chủ động tham gia việc chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất.

Ngoài ra, trong 5 năm tới, Hội Nông dân tỉnh Cà Mau sẽ đẩy mạnh xây dựng, củng cố tổ chức Hội Nông dân các cấp trong tỉnh mạnh về tổ chức, vững về chính trị, thống nhất về hành động, đóng vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nông dân thực hiện nhanh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả để nhân rộng trong thời gian tới…

Xin cám ơn ông!

