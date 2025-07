Ngày 25/7, Hội Nông dân TP Hải Phòng tổ chức thăm hỏi và tặng quà hộ gia đình hội viên nông dân là những gia đình thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng trên địa bàn phường Kinh Môn và phường An Hải.

Đoàn thăm hỏi, tặng quà cho hội viên tại phường Kinh Môn do ông Đào Xuân Anh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng làm trưởng đoàn và thăm hỏi, tặng quà địa bàn phường An Hải do ông Nguyễn Hồng Hưng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng phụ trách đoàn.

Cụ Ngô Gia Khoa (70 tuổi), trú tại tổ dân phố Kinh Hạ, phường Kinh Môn nhận quà do đại diện lãnh đạo Hội Nông dân TP Hải Phòng trao tặng ngày 25/7. Ảnh: TA.

Ông Đào Xuân Anh – Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng Hải Phòng cho biết, phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), nhằm chia sẻ khó khăn với những đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, Ban Thường vụ Hội Nông dân TP Hải Phòng triển khai hoạt động thăm hỏi và tặng quà 4 hộ gia đình hội viên thuộc đối tượng gia đình thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng tại 2 phường như đã nêu trên. Mỗi hộ gia đình là 1 phần quà thăm hỏi trị giá 300.000 đồng và 1 phong bì 1.000.000 đồng.

Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân TP Hải Phòng thăm hỏi, động viên cụ Ngô Gia Khoa (70 tuổi), thương bệnh binh (61%) tại phường Kinh Môn, TP Hải Phòng. Ảnh: TA.

Tại buổi thăm hỏi, tặng quà, cụ Ngô Gia Khoa (70 tuổi), trú tại tổ dân phố Kinh Hạ, phường Kinh Môn xúc động chia sẻ, cụ tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại cuộc chiến này, cụ trở thành thương bệnh binh (61%). Do điều kiện sức khoẻ hạn chế và không làm được nặng nên cụ gắn bó với mấy sào ruộng để hỗ trợ gia đình có nguồn gạo an toàn ăn uống, sinh hoạt mỗi ngày. Nhân dịp 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7, nhận được sự quan tâm, động viên thăm hỏi và tặng quà, ông và người thân vô cùng phấn khởi, xúc động về điều này. Cụ Khoa chia sẻ, tình cảm và sự quan tâm của Hội Nông dân TP Hải Phòng cũng như các cơ quan của địa phương là rất đáng trân quý, nó là động lực giúp cụ sống tích cực hơn mỗi ngày.

Đoàn thăm hỏi, tặng quà hộ cụ Hoàng Minh Diệm, thương binh tại tổ dân phố Lưu thượng 2, phường Kinh Môn. Ảnh: TA.

Ngoài gia đình cụ Khoa, Đoàn thăm hỏi, tặng quà hộ cụ Hoàng Minh Diệm, thương binh tại tổ dân phố Lưu thượng 2, phường Kinh Môn. Cụ thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Nhận được sự thăm hỏi, tặng quà nhân dịp 27/7, cụ rất xúc động.

Ông Nguyễn Hồng Hưng - Phó Chủ Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng thăm hỏi, tặng quà cụ thương binh Đào Văn Võ – Tổ dân phố Tê Chử, phường An Hải, TP Hải Phòng. Ảnh: HH.

Đoàn thăm hỏi của Hội Nông dân TP Hải Phòng trao tặng quà, động viên cụ bà Đỗ Thị Lập, tổ dân phố Vân Tra. Ảnh: HH.

Tại địa bàn phường An Hải, TP Hải Phòng, Đoàn đến thăm hội viên thương binh Đào Văn Võ, thuộc tổ dân phố Tê Chử và hộ cụ bà Đỗ Thị Lập, tổ dân phố Vân Tra.

Ông Nguyễn Hồng Hưng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng cho biết, đây là hoạt động ý nghĩa của đơn vị trong nhiều năm qua nhằm góp phần nhỏ trong việc chia sẻ khó khăn đối với những hộ gia đình Hội viên là gia đình chính sách, có công với cách mạng và những hoàn cảnh thương bệnh, binh gặp khó khăn trong cuộc sống.