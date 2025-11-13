Hơi thở Huế trong ngôi nhà giữa lòng Sài Gòn

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.
Đây là một công trình được xây dựng với những kiến trúc cơ bản hơi hướng hiện đại nhưng vẫn đan xen đâu đó những phần hồn cốt của một không gian Huế thương. Bề ngoài ngôi nhà được tạo dựng theo các cấu trúc hình khối cùng tông màu sơn trắng sáng sủa như xu hướng xây dựng hiện đại ngày nay.
Một ngôi nhà phảng phất nét Huế không thể thiếu mái ngói đỏ gợi nhớ nét kiến trúc đặc trưng từ các công trình cung đình, lăng tẩm đến đền chùa, nhà ở khi xưa.
Cửa lá sách là thiết kế điển hình quen thuộc trong các công trình kiến trúc thời kỳ trước. Sự phối hợp ăn ý giữa tường kiểu hiện đại và cửa kiểu cận đại, giữa màu trắng sáng và màu sơn trầm mặc tạo nên một vẻ quyến rũ đầy ẩn ý cho ngôi nhà.
Từ cửa bước vào, công trình nhà Huế mở ra một không gian xanh dịu mắt, khác hẳn cái nắng ngoài trời như đổ lửa. Lấy ý tưởng từ các góc vườn của những biệt phủ thời kỳ trước, mảnh sân vườn duyên dáng đem hết nét Huế và tinh thần người Huế thân thương gói gọn trong mình. Dù ở bất kỳ không gian nào trong nhà, chỉ cần mở cửa và bước ra ban công, đều có thể ngắm nhìn mảnh sân vườn xanh tươi.
Ngôi nhà xây dựng với cấu trúc hiện đại với tường trắng, những ô cửa lớn và gạch hoa cương sạch sẽ, mới mẻ. Phần còn lại, kiến trúc sư gửi gắm nét tinh tế của Huế qua những đường nét nội thất cổ điển mang hơi hướng đài các như trong các công trình biệt phủ, cung đình.
Giá trị tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục bứt phá, đạt gần 19,6 tỷ USD theo Forbes, đưa Chủ tịch Vingroup lên vị trí 123 thế giới và trở thành gương mặt trẻ nhất trong nhóm tỷ phú trên 10 tỷ USD của Đông Nam Á.