Hơi thở Huế trong ngôi nhà giữa lòng Sài Gòn

Phong vị Huế qua kiến trúc ngoại thất

Đây là một công trình được xây dựng với những kiến trúc cơ bản hơi hướng hiện đại nhưng vẫn đan xen đâu đó những phần hồn cốt của một không gian Huế thương. Bề ngoài ngôi nhà được tạo dựng theo các cấu trúc hình khối cùng tông màu sơn trắng sáng sủa như xu hướng xây dựng hiện đại ngày nay.

Một ngôi nhà phảng phất nét Huế không thể thiếu mái ngói đỏ gợi nhớ nét kiến trúc đặc trưng từ các công trình cung đình, lăng tẩm đến đền chùa, nhà ở khi xưa.

Mái ngói đỏ thiết kế hình chóp bốn cạnh với hai đầu hồi giật cao giúp ngôi nhà luôn giữ được trạng thái mát mẻ trong những ngày nắng nóng quanh năm ở Sài Gòn. Ảnh: Quang Trần

Cửa lá sách là thiết kế điển hình quen thuộc trong các công trình kiến trúc thời kỳ trước. Sự phối hợp ăn ý giữa tường kiểu hiện đại và cửa kiểu cận đại, giữa màu trắng sáng và màu sơn trầm mặc tạo nên một vẻ quyến rũ đầy ẩn ý cho ngôi nhà.

Đây vừa là một công trình đầy chất Huế, vừa là một công trình xanh tiêu biểu. Ảnh: Quang Trần

Từ cửa bước vào, công trình nhà Huế mở ra một không gian xanh dịu mắt, khác hẳn cái nắng ngoài trời như đổ lửa. Lấy ý tưởng từ các góc vườn của những biệt phủ thời kỳ trước, mảnh sân vườn duyên dáng đem hết nét Huế và tinh thần người Huế thân thương gói gọn trong mình. Dù ở bất kỳ không gian nào trong nhà, chỉ cần mở cửa và bước ra ban công, đều có thể ngắm nhìn mảnh sân vườn xanh tươi.

Không gian xanh trong nhà chặn đứng cái nắng từ ngoài cửa. Ảnh: Quang Trần

Những gam màu trong nhà phủ một màu trầm mặc để nhường phần sinh động cho cây lá. Ảnh: Quang Trần

Những chi tiết gợi cảm giác rất Huế như chum đồng, hoa súng, rặng trúc, cây hoa sữa, giàn hoa giấy…. Ảnh: Quang Trần

Mảnh vườn đem lại cảm giác sống thảnh thơi với mặt hồ tĩnh lặng và những hàng cây hiền hoà. Ảnh: Quang Trần

Nét Huế tinh tế trong kiến trúc nội thất

Ngôi nhà xây dựng với cấu trúc hiện đại với tường trắng, những ô cửa lớn và gạch hoa cương sạch sẽ, mới mẻ. Phần còn lại, kiến trúc sư gửi gắm nét tinh tế của Huế qua những đường nét nội thất cổ điển mang hơi hướng đài các như trong các công trình biệt phủ, cung đình.

Nội thất trong nhà đều phủ một màu trầm mặc. Người ta có thể cảm nhận thấy nét Huế qua những đường cong cổ điển trong các chi tiết bàn ghế hay những chiếc đèn trần, đèn tường tinh xảo. Ảnh: Quang Trần

Ngôi nhà giữ gìn nét Huế nhưng vẫn mang hơi thở của cuộc sống mới với những chi tiết nội thất hiện đại đan xen. Ảnh: Quang Trần

Gian bếp nhìn ra mảnh sân vườn với nội thất cực kỳ tối giản, hiện đại nhưng vẫn pha một chút Huế qua kiến trúc hoài cổ của bộ bàn ăn. Ảnh: Quang Trần

Thư phòng mang đậm dấu ấn Huế với những đường nét chạm trổ trên các nội thất đồ gỗ. Đặt ngay cạnh một khung cửa lá sách nhìn ra sân vườn, không gian thư phòng khiến người ta hoài tưởng về một thời vàng son. Ảnh: Quang Trần

Nhịp cầu thang ngập tràn ánh sáng và tinh thần thời đại mới mẻ trong ngôi nhà phảng phất nét Huế cổ xưa. Ảnh: Quang Trần