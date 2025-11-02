Ngôi nhà 3 gian giữa vùng nhiệt đới: Không gian xanh, mát và bền vững

Ngôi nhà 3 gian nằm ở nơi có khí hậu nhiệt đới xích đạo, nắng nóng quanh năm. Bởi vậy, bên cạnh xây dựng các thiết kế xanh, đảm bảo cuộc sống thân thiện với môi trường, ngôi nhà còn đặt ra yêu cầu về làm mát, giảm tác động nhiệt của thời tiết một cách tự nhiên, hiệu quả, an toàn.

Ngôi nhà 3 gian mang trong mình nét đẹp mộc mạc, gần gũi và sự trẻ trung, năng động

Khi những căn nhà ở các thành phố đang dần trở nên đồng bộ, dập khuôn thì ngôi nhà 3 gian này lại mong muốn mang tới những giá trị riêng biệt, đặc sắc và ấn tượng

Lô đất có diện tích tổng khoảng 1.335 m2, trong đó, diện tích xây dựng khoảng 353 m2. Phần đất còn lại được thiết kế thành các khu vườn và sân chơi. Bên cạnh các cây gỗ cao lớn, cho bóng mát, khu vườn được trồng các loại để rau cung cấp nguồn thực phẩm sạch và an toàn cho gia đình.

Ngoài ra, hệ thống thu hoạch, cất trữ nước mưa cùng hệ thống ủ phân sinh học cũng được trang bị giúp cuộc sống trở nên bền vững và thân thiện với môi trường hơn.

Sân vườn xanh mát, rộng rãi ôm trọn các khối nhà giúp không gian sinh hoạt luôn trong lành và dễ chịu

Điện năng lượng mặt trời cũng được khai thác phục vụ cho nhu cầu sử dụng nước nóng của gia đình

Các loại cây địa phương được lựa chọn để không tốn nhiều công chăm sóc

Ở đây, không gian sinh hoạt được phân chia thành 3 khối nhà một cách rõ ràng theo mức độ riêng tư. Khối thứ nhất bao gồm gara, hành lang và 1 phòng khách. Khối thứ hai là không gian diễn ra các hoạt động chung, có phòng sinh hoạt gia đình - ăn, phòng bếp, khu vực sinh hoạt cho người làm ở phía sau và thư viện ở tầng 2.

Khối thứ ba là không gian nghỉ ngơi của gia đình với phòng ngủ master và phòng ngủ cho khách ở tầng 1, còn tầng 2 gồm 2 phòng ngủ cho các con.

Hành lang dài chạy ngang qua các khối nhà giúp không gian trong nhà liền mạch và liên kết chặt chẽ với nhau

Phòng khách gọn gàng, thanh lịch với bộ ghế sofa màu xanh hải quân bắt mắt

Phòng ăn trải dài ra một sân hiên bên ngoài tạo nên không gian sinh hoạt chung ấm cúng, đông vui, rộng thoáng

Phân chia rõ ràng các khu vực tạo điều kiện để các hoạt động sinh hoạt và nghỉ ngơi trong nhà diễn ra cùng lúc mà không ảnh hưởng tới nhau

Xây dựng theo các khối nhà có độ dài khác nhau đặc biệt giúp công trình có thêm nhiều mặt thoáng hơn để khai thác

Với thời tiết oi bức đặc trưng, hàng loạt các giải pháp cách nhiệt đã được sử dụng. Có thể kể đến như hốc gió trên trần, tháp gió phía trên cầu thang, hệ thống thoát khí trong phòng ngủ, mái ngói đất sét nung, sơn cách nhiệt…

Các căn phòng, hành lang với độ cao trần lớn giúp không gian thêm thoáng đãng, rộng rãi

Tháp gió phía trên cầu thang có khả năng hút và đẩy gió, hoạt động như một máy lạnh tự nhiên, làm mát cho ngôi nhà

Mái nhà được lấy cảm hứng từ các cung điện cũ và thiết kế theo phong cách tối giản dựa trên kiến ​​trúc Kerala truyền thống

Phần mái dài rộng có vai trò như một tán ô lớn, cản lại phần lớn lượng ảnh sáng mặt trời trực tiếp đi vào nhà

Kích thước khung cửa sổ được tính toán cẩn thận theo hướng gió và vị trí, tạo nên khả năng thông gió chéo cho công trình

Nhờ đó, dù ngày hay đêm, không gian cũng vô cùng thoải mái, mát mẻ

Khởi nguồn từ lượng ánh sáng tự nhiên dồi dào mà không nóng, ý tưởng thiết kế, trang trí không gian gợi lên một bầu không khí ấm áp và thân thiện được hình thành. Mỗi góc trong nhà đều được thiết kế tỉ mỉ từ màu sắc cho tới vật liệu và kiểu dáng nội thất.

Một sân trong được mở ra phía sau phòng bếp, giúp khu vực lấy sáng và thông gió hiệu quả

Thư viện ngập tràn ánh sáng

Góc nghỉ ngơi trên bục cửa sổ tạo cảm giác tươi mới nhưng lại là một nét riêng để hoà mình cùng thiên nhiên

Gỗ là vật liệu lát sàn tạo cảm giác êm ái, mát mẻ khi sử dụng. Tường trắng giúp không gian trông sạch sẽ và gọn gàng hơn

Những viên gạch thô mộc cũng được sắp xếp tạo thành những hoa văn trang trí tự nhiên, đơn giản mà gần gũi cho không gian

Cầu thang xương cá kết hợp với giá trưng bày chứa đầy các đồ trang trí tạo cảm giác mỗi lần đi qua là một lần tiến vào triển lãm

Các thiết bị nội thất bằng gỗ nguyên khối với kiểu dáng độc đáo mang lại những điểm nhấn hút mắt cho không gian



