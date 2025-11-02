Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Nhà đất
Chủ nhật, ngày 02/11/2025 09:35 GMT+7

Ngôi nhà 3 gian giữa vùng nhiệt đới: Không gian xanh, mát và bền vững

+ aA -
Quỳnh Anh Chủ nhật, ngày 02/11/2025 09:35 GMT+7
Ngôi nhà 3 gian nằm giữa vùng nhiệt đới nắng nóng quanh năm được thiết kế theo triết lý “xanh và mát”. Các khối nhà thông gió tự nhiên, mái ngói đất sét nung, tháp gió và vườn cây xanh mát giúp không gian sống luôn thoáng đãng, gần gũi và bền vững với môi trường.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngôi nhà 3 gian nằm ở nơi có khí hậu nhiệt đới xích đạo, nắng nóng quanh năm. Bởi vậy, bên cạnh xây dựng các thiết kế xanh, đảm bảo cuộc sống thân thiện với môi trường, ngôi nhà còn đặt ra yêu cầu về làm mát, giảm tác động nhiệt của thời tiết một cách tự nhiên, hiệu quả, an toàn.

 Ngôi nhà 3 gian mang trong mình nét đẹp mộc mạc, gần gũi và sự trẻ trung, năng động
Khi những căn nhà ở các thành phố đang dần trở nên đồng bộ, dập khuôn thì ngôi nhà 3 gian này lại mong muốn mang tới những giá trị riêng biệt, đặc sắc và ấn tượng

Lô đất có diện tích tổng khoảng 1.335 m2, trong đó, diện tích xây dựng khoảng 353 m2. Phần đất còn lại được thiết kế thành các khu vườn và sân chơi. Bên cạnh các cây gỗ cao lớn, cho bóng mát, khu vườn được trồng các loại để rau cung cấp nguồn thực phẩm sạch và an toàn cho gia đình.

Ngoài ra, hệ thống thu hoạch, cất trữ nước mưa cùng hệ thống ủ phân sinh học cũng được trang bị giúp cuộc sống trở nên bền vững và thân thiện với môi trường hơn.

Sân vườn xanh mát, rộng rãi ôm trọn các khối nhà giúp không gian sinh hoạt luôn trong lành và dễ chịu
Điện năng lượng mặt trời cũng được khai thác phục vụ cho nhu cầu sử dụng nước nóng của gia đình
Các loại cây địa phương được lựa chọn để không tốn nhiều công chăm sóc

Ở đây, không gian sinh hoạt được phân chia thành 3 khối nhà một cách rõ ràng theo mức độ riêng tư. Khối thứ nhất bao gồm gara, hành lang và 1 phòng khách. Khối thứ hai là không gian diễn ra các hoạt động chung, có phòng sinh hoạt gia đình - ăn, phòng bếp, khu vực sinh hoạt cho người làm ở phía sau và thư viện ở tầng 2.

Khối thứ ba là không gian nghỉ ngơi của gia đình với phòng ngủ master và phòng ngủ cho khách ở tầng 1, còn tầng 2 gồm 2 phòng ngủ cho các con.

Hành lang dài chạy ngang qua các khối nhà giúp không gian trong nhà liền mạch và liên kết chặt chẽ với nhau
Phòng khách gọn gàng, thanh lịch với bộ ghế sofa màu xanh hải quân bắt mắt
Phòng ăn trải dài ra một sân hiên bên ngoài tạo nên không gian sinh hoạt chung ấm cúng, đông vui, rộng thoáng
Phân chia rõ ràng các khu vực tạo điều kiện để các hoạt động sinh hoạt và nghỉ ngơi trong nhà diễn ra cùng lúc mà không ảnh hưởng tới nhau
 Xây dựng theo các khối nhà có độ dài khác nhau đặc biệt giúp công trình có thêm nhiều mặt thoáng hơn để khai thác

Với thời tiết oi bức đặc trưng, hàng loạt các giải pháp cách nhiệt đã được sử dụng. Có thể kể đến như hốc gió trên trần, tháp gió phía trên cầu thang, hệ thống thoát khí trong phòng ngủ, mái ngói đất sét nung, sơn cách nhiệt…

Các căn phòng, hành lang với độ cao trần lớn giúp không gian thêm thoáng đãng, rộng rãi
Tháp gió phía trên cầu thang có khả năng hút và đẩy gió, hoạt động như một máy lạnh tự nhiên, làm mát cho ngôi nhà
Mái nhà được lấy cảm hứng từ các cung điện cũ và thiết kế theo phong cách tối giản dựa trên kiến ​​trúc Kerala truyền thống
Phần mái dài rộng có vai trò như một tán ô lớn, cản lại phần lớn lượng ảnh sáng mặt trời trực tiếp đi vào nhà
Kích thước khung cửa sổ được tính toán cẩn thận theo hướng gió và vị trí, tạo nên khả năng thông gió chéo cho công trình
Nhờ đó, dù ngày hay đêm, không gian cũng vô cùng thoải mái, mát mẻ

Khởi nguồn từ lượng ánh sáng tự nhiên dồi dào mà không nóng, ý tưởng thiết kế, trang trí không gian gợi lên một bầu không khí ấm áp và thân thiện được hình thành. Mỗi góc trong nhà đều được thiết kế tỉ mỉ từ màu sắc cho tới vật liệu và kiểu dáng nội thất.

Một sân trong được mở ra phía sau phòng bếp, giúp khu vực lấy sáng và thông gió hiệu quả
Thư viện ngập tràn ánh sáng
Góc nghỉ ngơi trên bục cửa sổ tạo cảm giác tươi mới nhưng lại là một nét riêng để hoà mình cùng thiên nhiên
Gỗ là vật liệu lát sàn tạo cảm giác êm ái, mát mẻ khi sử dụng. Tường trắng giúp không gian trông sạch sẽ và gọn gàng hơn
Những viên gạch thô mộc cũng được sắp xếp tạo thành những hoa văn trang trí tự nhiên, đơn giản mà gần gũi cho không gian
Cầu thang xương cá kết hợp với giá trưng bày chứa đầy các đồ trang trí tạo cảm giác mỗi lần đi qua là một lần tiến vào triển lãm
Các thiết bị nội thất bằng gỗ nguyên khối với kiểu dáng độc đáo mang lại những điểm nhấn hút mắt cho không gian


Tham khảo thêm

Ngôi nhà 3 gian ở Vĩnh Phúc: Kiến trúc hiện đại hòa với ký ức quê hương

Ngôi nhà 3 gian ở Vĩnh Phúc: Kiến trúc hiện đại hòa với ký ức quê hương

Một 'kiệt tác' giữa hiện đại và truyền thống trong ngôi nhà 3 gian

Một "kiệt tác" giữa hiện đại và truyền thống trong ngôi nhà 3 gian

Cô giáo xây nhà 3 gian hình cánh diều bay độc đáo làm nơi dạy học cho trẻ

Cô giáo xây nhà 3 gian hình cánh diều bay độc đáo làm nơi dạy học cho trẻ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

FLC thay đổi địa điểm họp ĐHĐCĐ, trở lại tòa tháp gắn liền tên tuổi ông Trịnh Văn Quyết

FLC bất ngờ đổi địa điểm họp cổ đông bất thường lần 2 năm 2025, chuyển từ FLC Landmark Tower (Nam Từ Liêm) sang tòa The West - công trình từng mang tên Bamboo Airways Tower, biểu tượng một thời của tập đoàn này.

Đà Nẵng có dự án nhà ở xã hội gần 1.500 căn giá bán 18 triệu đồng/m2

Nhà đất
Đà Nẵng có dự án nhà ở xã hội gần 1.500 căn giá bán 18 triệu đồng/m2

Giá thép Trung Quốc giữ xu hướng tăng vì siết sản xuất, giảm phát thải

Nhà đất
Giá thép Trung Quốc giữ xu hướng tăng vì siết sản xuất, giảm phát thải

Cổ phiếu bất động sản 'gãy trụ', VN-Index 'bốc hơi' gần 30 điểm ngày cuối tháng 10

Nhà đất
Cổ phiếu bất động sản 'gãy trụ', VN-Index 'bốc hơi' gần 30 điểm ngày cuối tháng 10

Thị trường chứng khoán tuần 27 - 31/10: VN-Index đỏ lửa tuần thứ 3 liên tiếp, thanh khoản lao dốc 26%

Nhà đất
Thị trường chứng khoán tuần 27 - 31/10: VN-Index đỏ lửa tuần thứ 3 liên tiếp, thanh khoản lao dốc 26%

Đọc thêm

Sống chung với hàng giả đến bao giờ?
Tin tức

Sống chung với hàng giả đến bao giờ?

Tin tức

Chúng ta phải sống chung với hàng giả đến bao giờ? Câu hỏi cũ mà vẫn nóng. Từ nước hoa, thực phẩm, đồ gia dụng, đồ điện tử cho đến cả tấm bằng đại học...

Giữ vững sức hút, The Privé khuấy động thị trường căn hộ hạng sang trung tâm TP.HCM
Nhà đất

Giữ vững sức hút, The Privé khuấy động thị trường căn hộ hạng sang trung tâm TP.HCM

Nhà đất

Trong bối cảnh thị trường bất động sản trung tâm TP.HCM ngày càng khan hiếm nguồn cung, phân khúc căn hộ hạng sang cho thấy sức bật đáng kể. Khi nhu cầu về không gian sống đẳng cấp, riêng tư và mang tính biểu tượng tăng nhanh hơn tốc độ phát triển của quỹ đất, mỗi dự án được ra mắt đều nhanh chóng thu hút sự chú ý từ giới đầu tư và khách hàng.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng cam kết đồng hành với người nông dân, HTX, doanh nghiệp, kiến tạo nền nông nghiệp vững mạnh
Nhà nông

Bộ trưởng Trần Đức Thắng cam kết đồng hành với người nông dân, HTX, doanh nghiệp, kiến tạo nền nông nghiệp vững mạnh

Nhà nông

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng khẳng định, sẽ luôn đồng hành cùng người nông dân, cùng hợp tác xã và doanh nghiệp, để nông dân Việt Nam không chỉ sản xuất giỏi, mà còn làm chủ công nghệ, làm chủ thị trường và làm chủ tương lai của chính mình, kiến tạo một nền nông nghiệp vững mạnh, một nông thôn đáng sống và một cộng đồng nông dân tự tin, tự lực, tự cường.

Hiện trường vụ vỡ hồ chứa trên núi ở Lâm Đồng sau một đêm xảy ra sự cố
Video

Hiện trường vụ vỡ hồ chứa trên núi ở Lâm Đồng sau một đêm xảy ra sự cố

Video

Vụ vỡ hồ chứa trên núi ở Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng gây thiệt hại về người và tài sản cho người dân.

Loại củ này đang được mùa ở Tây Ninh, nhổ lên có củ dài 60cm, vì sao nông dân vẫn thua lỗ?
Nhà nông

Loại củ này đang được mùa ở Tây Ninh, nhổ lên có củ dài 60cm, vì sao nông dân vẫn thua lỗ?

Nhà nông

Giá khoai mì ở Tây Ninh liên tục giảm dù năng suất vẫn giữ mức kỷ lục, khiến nông dân thua lỗ, doanh nghiệp chế biến chật vật xoay xở. Thị trường xuất khẩu chững lại, đặc biệt là Trung Quốc, đang khiến người trồng mì Tây Ninh lao đao.

Lương giáo viên năm 2026: Công thức tính mức lương, chế độ phụ cấp dự kiến thế nào?
Xã hội

Lương giáo viên năm 2026: Công thức tính mức lương, chế độ phụ cấp dự kiến thế nào?

Xã hội

Bộ GDĐT vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Châu Âu bắt đầu ra tay với tài sản của Nga mà không cần sự cho phép của Mỹ
Điểm nóng

Châu Âu bắt đầu ra tay với tài sản của Nga mà không cần sự cho phép của Mỹ

Điểm nóng

Châu Âu đã bắt đầu giải phóng tài sản của các nhà đầu tư Nga không có giấy phép OFAC, theo công ty luật Delcredere của Nga.

Khán giả nói gì về phần thi mặt mộc của mỹ nhân Việt tại Miss Earth 2025?
Văn hóa - Giải trí

Khán giả nói gì về phần thi mặt mộc của mỹ nhân Việt tại Miss Earth 2025?

Văn hóa - Giải trí

Trịnh Mỹ Anh - mỹ nhân Việt tranh tài tại Miss Earth 2025 khoe làn da mịn màng, khỏe khoắn trong phần thi mặt mộc.

Thủy điện Hủa Na ở Nghệ An ngập rác, chính quyền đang xử lý thế nào?
Nhà nông

Thủy điện Hủa Na ở Nghệ An ngập rác, chính quyền đang xử lý thế nào?

Nhà nông

Mưa lũ đã đi qua, để lại lượng lớn rác bao phủ mặt nước tại hồ thủy điện Hủa Na ở xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An. “Biển rác” bủa vây khắp nơi như một “ma trận” khiến thuyền của người dân di chuyển hết sức khó khăn.

Cuộc thi viết ký ức Hà Nội như 'sợi dây nối quê hương' cho người con xa xứ
Hà Nội hôm nay

Cuộc thi viết ký ức Hà Nội như "sợi dây nối quê hương" cho người con xa xứ

Hà Nội hôm nay

Tại Lễ trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ IV năm 2025, tác giả Đỗ Quang Ba, người từ Nhật Bản trở về đã có nhiều chia sẻ ấn tượng về cuộc thi, về Thủ đô.

6 mãnh tướng khiến Quan Vũ ngưỡng mộ nhất trong Tam quốc diễn nghĩa gồm những ai?
Đông Tây - Kim Cổ

6 mãnh tướng khiến Quan Vũ ngưỡng mộ nhất trong Tam quốc diễn nghĩa gồm những ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Quan Vũ cực kỳ kiêu ngạo, nhưng trong Tam quốc diễn nghĩa, ông vẫn đánh giá cao 6 mãnh tướng. Vậy 6 mãnh tướng đó, gồm những ai?

Cristiano Jr và Cristiano Ronaldo đều lập công vào đêm qua
Thể thao

Cristiano Jr và Cristiano Ronaldo đều lập công vào đêm qua

Thể thao

Sau khi cậu con trai cả Cristiano Jr lập công cho đội U16 Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo cũng “nổ súng” trong chiến thắng của Al-Nassr tại giải VĐQG Saudi Arabia.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (2/11): Thị trường tự do tăng phi mã
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (2/11): Thị trường tự do tăng phi mã

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (2/11) tại thị trường tự do giao dịch ở mức 27.750 - 27.850 đồng/USD, tương ứng tăng vọt 241 đồng chiều mua và 191 đồng chiều bán so với đầu tuần.

Một thành phố của Phần Lan mất toi 1 triệu euro mỗi ngày vì Nga
Thế giới

Một thành phố của Phần Lan mất toi 1 triệu euro mỗi ngày vì Nga

Thế giới

Khu vực biên giới Nam Karelia ở Phần Lan đang mất 1 triệu euro mỗi ngày do vắng bóng khách du lịch và công nhân Nga, theo Bloomberg. Phần Lan đã đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới vào năm 2023 sau tình hình người di cư tại biên giới.

Phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hồ chứa nước trang trại gà bị khiến bé gái 13 tuổi tử vong
Tin tức

Phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hồ chứa nước trang trại gà bị khiến bé gái 13 tuổi tử vong

Tin tức

Ngày 2/11, nguồn tin cho biết, lực lượng chức năng và Công an tỉnh Lâm Đồng đã phong toả hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hồ chứa nước trang trại gà bị vỡ trong đêm cuốn trôi 3 người, trong đó có 1 bé gái 13 tuổi tử vong. Hiện khu vực này nằm ở vùng núi, gặp trời mưa nên việc đi lại rất khó khăn...

Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Lắng nghe nông dân nói
Nhà nông

LIVE
Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường: Lắng nghe nông dân nói

Nhà nông

Sáng nay (2/11) tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói năm 2025 với chủ đề: “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới”. Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt được giao trực tiếp tổ chức thực hiện.

Nữ sinh Hà Nội “gây sốt” với điểm SAT top 2% thế giới, vừa học giỏi vừa làm thủ lĩnh được khen xuất sắc
Xã hội

Nữ sinh Hà Nội “gây sốt” với điểm SAT top 2% thế giới, vừa học giỏi vừa làm thủ lĩnh được khen xuất sắc

Xã hội

Không chỉ nổi bật với thành tích học tập ấn tượng – điểm SAT 1.510 thuộc top 2% thế giới và IELTS 7.5 – Nguyễn Khánh Vi còn khiến thầy cô tự hào khi vừa đạt giải học sinh giỏi môn Văn cấp thành phố, vừa có nhiều thành tích trong các hoạt động ngoại khóa.

Giá vàng hôm nay 2/11: Vàng nhẫn giảm khoảng 4 triệu đồng/lượng trong một tuần
Đầu tư - Tài chính

Giá vàng hôm nay 2/11: Vàng nhẫn giảm khoảng 4 triệu đồng/lượng trong một tuần

Đầu tư - Tài chính

Giá vàng hôm nay 2/11, vàng SJC và nhẫn có phiên cuối tuần yên ả, khi giá tiếp tục đi ngang. Tưng tự, vàng thế giới cũng đang dần ổn định quanh mốc 4.000 USD/ounce.

Xem trực tiếp Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói
Video

Xem trực tiếp Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói

Video

Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đồng phối hợp tổ chức. Báo NTNN/Dân Việt được giao phối hợp với Văn phòng Bộ thực hiện.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 2/11: Dùng 'chiêu' quen thuộc lừa đảo tiền ảo, Pi Network
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 2/11: Dùng "chiêu" quen thuộc lừa đảo tiền ảo, Pi Network

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 2/11: Đường dây lừa đảo mạo danh các nền tảng giao dịch quốc tế để dụ các nhà đầu tư trên toàn quốc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị Công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá.

Tăng tiền đặt cọc đến 50%: HoREA muốn chặn tình trạng thổi giá, đấu giá rồi... bỏ chạy
Chuyển động Sài Gòn

Tăng tiền đặt cọc đến 50%: HoREA muốn chặn tình trạng thổi giá, đấu giá rồi... bỏ chạy

Chuyển động Sài Gòn

Thị trường bất động sản đang chờ bước ngoặt quản lý sau hàng loạt vụ “thổi giá", "đấu giá rồi bỏ chạy"... gây ách tắc quỹ đất công và đẩy giá ảo. Góp ý cho nghị quyết về đấu giá đất theo Luật Đất đai mới, HoREA đề xuất nhiều giải pháp để sàng lọc.

Giá xăng dầu hôm nay 2/11: Biến động dữ dội, xu hướng tăng mạnh
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 2/11: Biến động dữ dội, xu hướng tăng mạnh

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 2/11, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay biến động dữ dội trong ngày thứ 2 của tháng 11.

Mbappe san bằng kỷ lục của Ronaldo tại Real Madrid, HLV Alonso nói gì?
Thể thao

Mbappe san bằng kỷ lục của Ronaldo tại Real Madrid, HLV Alonso nói gì?

Thể thao

Real Madrid tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt khi dễ dàng đánh bại Valencia 4-0 tại vòng 11 La Liga với dấu ấn nổi bật của siêu sao Kylian Mbappe khi anh chạm tới cột mốc ấn tượng mà Cristiano Ronaldo từng làm được.

WP: Mỹ đưa quân đội tới vùng Caribe; Tổng thống Venezuela cầu cứu ông Putin
Thế giới

WP: Mỹ đưa quân đội tới vùng Caribe; Tổng thống Venezuela cầu cứu ông Putin

Thế giới

Mỹ đã bắt đầu triển khai một nhóm quân đến vùng Caribe, bao gồm khoảng 16.000 quân, theo The Washington Post (WP).

Người xưa nói: 'Cây cảnh này nở hoa, điềm lành đến gần, gia đình đón lộc, nhận may'
Gia đình

Người xưa nói: "Cây cảnh này nở hoa, điềm lành đến gần, gia đình đón lộc, nhận may"

Gia đình

Người xưa cho rằng, cây cảnh này mang ý nghĩa vô cùng may mắn: trường thọ, may mắn, sức khỏe và sự bảo vệ cho thế hệ tương lai.

Tin Showbiz 24h: Lệ Quyên “bóng gió” chuyện Hồ Ngọc Hà hát phô, Tự Long hết lời khen Soobin Hoàng Sơn
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: Lệ Quyên “bóng gió” chuyện Hồ Ngọc Hà hát phô, Tự Long hết lời khen Soobin Hoàng Sơn

Văn hóa - Giải trí

Lệ Quyên “bóng gió” chuyện Hồ Ngọc Hà hát phô, Tự Long hết lời khen Soobin Hoàng Sơn... là những tin tức "nóng" của dòng chảy thông tin showbiz 24h.

Vỡ hồ chứa trang trại gà trong đêm, 3 người trong gia đình bị cuốn trôi
Tin tức

Vỡ hồ chứa trang trại gà trong đêm, 3 người trong gia đình bị cuốn trôi

Tin tức

Sáng 2/11, trao đổi với Dân Việt, một lãnh đạo xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng cho biết, do mưa lớn kéo dài, một hồ chứa nước của trang trại chăn nuôi gà năm trên đồi thuộc khu vực Cây Cà đã bị vỡ, khiến lượng nước lớn từ trên cao đổ xuống hạ nguồn, cuốn trôi người, tài sản và hoa màu.

Giúp Liverpool đánh bại Aston Villa, Salah san bằng kỷ lục của Rooney
Thể thao

Giúp Liverpool đánh bại Aston Villa, Salah san bằng kỷ lục của Rooney

Thể thao

Pha làm bàn vào lưới Aston Villa giúp tiền đạo Mohamed Salah san bằng kỷ lục của cựu danh thủ Wayne Rooney về số lần góp công vào bàn thắng cho 1 CLB ở Premier League.

TP.HCM hồi sinh loạt dự án 'đất vàng' trung tâm, tạo diện mạo mới cho đô thị
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM hồi sinh loạt dự án "đất vàng" trung tâm, tạo diện mạo mới cho đô thị

Chuyển động Sài Gòn

Nhiều khu "đất vàng" ở TP.HCM từng... bỏ hoang. TP.HCM đang tái khởi động loạt dự án “đất vàng” trung tâm như Thương xá Tax, Saigon Centre, Mê Linh Tower, tạo diện mạo mới cho đô thị.

Tin đọc nhiều

1

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

Nghệ sĩ Nhân dân tài hoa, đa đoan, vội vĩnh biệt trần thế ở tuổi 50

2

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

3

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên "cứng đầu"

Châu Âu dậy sóng vì Ukraine, Brussels nổi giận tuyên chiến với các thành viên 'cứng đầu'

4

Đề xuất giao Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng quản lý hai quỹ quan trọng

Đề xuất giao Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng quản lý hai quỹ quan trọng

5

Lộ diện nhân vật nộp đơn tố cáo LĐBĐ Malaysia nhập tịch lậu cầu thủ

Lộ diện nhân vật nộp đơn tố cáo LĐBĐ Malaysia nhập tịch lậu cầu thủ