Ngôi nhà 3 gian giữa vùng nhiệt đới: Không gian xanh, mát và bền vững

Sống chung với hàng giả đến bao giờ?
Chúng ta phải sống chung với hàng giả đến bao giờ? Câu hỏi cũ mà vẫn nóng. Từ nước hoa, thực phẩm, đồ gia dụng, đồ điện tử cho đến cả tấm bằng đại học...
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngôi nhà 3 gian nằm ở nơi có khí hậu nhiệt đới xích đạo, nắng nóng quanh năm. Bởi vậy, bên cạnh xây dựng các thiết kế xanh, đảm bảo cuộc sống thân thiện với môi trường, ngôi nhà còn đặt ra yêu cầu về làm mát, giảm tác động nhiệt của thời tiết một cách tự nhiên, hiệu quả, an toàn.
Lô đất có diện tích tổng khoảng 1.335 m2, trong đó, diện tích xây dựng khoảng 353 m2. Phần đất còn lại được thiết kế thành các khu vườn và sân chơi. Bên cạnh các cây gỗ cao lớn, cho bóng mát, khu vườn được trồng các loại để rau cung cấp nguồn thực phẩm sạch và an toàn cho gia đình.
Ngoài ra, hệ thống thu hoạch, cất trữ nước mưa cùng hệ thống ủ phân sinh học cũng được trang bị giúp cuộc sống trở nên bền vững và thân thiện với môi trường hơn.
Ở đây, không gian sinh hoạt được phân chia thành 3 khối nhà một cách rõ ràng theo mức độ riêng tư. Khối thứ nhất bao gồm gara, hành lang và 1 phòng khách. Khối thứ hai là không gian diễn ra các hoạt động chung, có phòng sinh hoạt gia đình - ăn, phòng bếp, khu vực sinh hoạt cho người làm ở phía sau và thư viện ở tầng 2.
Khối thứ ba là không gian nghỉ ngơi của gia đình với phòng ngủ master và phòng ngủ cho khách ở tầng 1, còn tầng 2 gồm 2 phòng ngủ cho các con.
Với thời tiết oi bức đặc trưng, hàng loạt các giải pháp cách nhiệt đã được sử dụng. Có thể kể đến như hốc gió trên trần, tháp gió phía trên cầu thang, hệ thống thoát khí trong phòng ngủ, mái ngói đất sét nung, sơn cách nhiệt…
Khởi nguồn từ lượng ánh sáng tự nhiên dồi dào mà không nóng, ý tưởng thiết kế, trang trí không gian gợi lên một bầu không khí ấm áp và thân thiện được hình thành. Mỗi góc trong nhà đều được thiết kế tỉ mỉ từ màu sắc cho tới vật liệu và kiểu dáng nội thất.
FLC bất ngờ đổi địa điểm họp cổ đông bất thường lần 2 năm 2025, chuyển từ FLC Landmark Tower (Nam Từ Liêm) sang tòa The West - công trình từng mang tên Bamboo Airways Tower, biểu tượng một thời của tập đoàn này.