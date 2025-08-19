Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 19/08/2025 07:10 GMT+7

Hơn 1000 VĐV tham dự Giải Pickleball Doanh nhân trẻ Việt Nam toàn quốc 2025

Nhật Ánh Thứ ba, ngày 19/08/2025 07:10 GMT+7
Chiều 18/8, tại Hà Nội, đã diễn ra họp báo giải Pickleball Doanh nhân trẻ Việt Nam toàn quốc lần I - năm 2025. Giải đấu do Báo Tiền Phong và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thu - Chủ tịch câu lạc bộ pickleball Doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức - chia sẻ: "Giải đấu năm nay hướng đến 3 mục tiêu quan trọng. Đó là tạo sân chơi thể thao chuyên nghiệp, lành mạnh, quy mô toàn quốc cho các doanh nhân trẻ; cổ vũ phong trào tập luyện thể thao, giúp các doanh nhân trẻ sống khỏe, năng lượng để vượt qua thử thách trên thương trường; mở rộng giao lưu, kết nối hợp tác, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng...".

Giải pickleball Doanh nhân trẻ Việt Nam toàn quốc dự kiến quy tụ hơn 1.000 vận động viên (VĐV) gồm doanh nhân trẻ từ các tỉnh, thành phố; nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp và phong trào trong nước và quốc tế. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 19/9 đến 21/9 tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.

Giải pickleball Doanh nhân trẻ Việt Nam toàn quốc.

Lễ bốc thăm giải pickleball doanh nhân trẻ Việt Nam diễn ra vào ngày 16/9. VĐV tham dự nội dung doanh nhân phải thuộc một trong các đối tượng sau: Doanh nhân là hội viên của Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh/thành phố trực thuộc Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, lãnh đạo doanh nghiệp (từ cấp phó trở lên) đang công tác tại các doanh nghiệp trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, có thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu 6 tháng; Hội viên câu lạc bộ (CLB) pickleball doanh nhân trẻ Việt Nam

Đối với doanh nghiệp không trực thuộc Hội doanh nhân trẻ Việt Nam: người tham dự phải là người đại diện theo pháp luật, đứng tên trên giấy đăng ký kinh doanh và doanh nghiệp thành lập tối thiểu 24 tháng trở lên; Giám đốc hoặc Phó giám đốc các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng; Thành viên Ban Chấp hành CLB Pickleball doanh nhân trẻ Việt Nam; nghệ sĩ, người nổi tiếng có ảnh hưởng tích cực; VĐV chuyên nghiệp và phong trào trong, ngoài nước; khách quốc tế và trong nước được ban tổ chức mời chính thức...

Tại buổi họp báo, VĐV Trần Ngọc Triệu (biệt danh Triệu cầu lông), một trong những gương mặt nổi trội nhất làng pickleball Việt Nam đã chia sẻ cơ duyên chuyển từ cầu lông sang pickleball. "Tôi từng thi đấu cầu lông phong trào, cũng có một số thành tựu. Từng có người trêu rằng các giải phong trào nên... cấm Ngọc Triệu thi đấu. Sau đó, tôi được truyền cảm hứng bởi anh Trần Hưng Phong (biệt danh Phong Coca), cũng là thành viên của CLB cầu lông, nên thử chuyển sang đánh pickleball. Khi mới chuyển sang, chúng tôi gặp nhiều khó khăn bởi đã quen với cầu lông nên rất sợ bóng nảy", tay vợt Ngọc Triệu bày tỏ.

Bên cạnh Ngọc Triệu, một số VĐV nổi tiếng như Trần Huyền Trang (nhà vô địch đôi nữ Đông Nam Á nội dung Open), Nguyễn Anh Thắng (biệt danh Anh Chú) cũng chia sẻ về hành trình đến với pickleball.

Ngọc Triệu, một số VĐV nổi tiếng.

Theo điều lệ giải, giải đấu bao gồm 22 nội dung đánh đôi, chia thành 4 nhóm: Phong trào; lãnh đạo - khách mời; nghệ sĩ - KOLs - nhà báo; doanh nhân (phân hạng theo độ tuổi và trình độ).

Các trận đấu được tổ chức theo thể thức vòng loại trực tiếp hoặc đấu bảng tùy số lượng đăng ký, bảo đảm tính công bằng, chuyên nghiệp và hấp dẫn.

Tổng giá trị giải thưởng tại giải Pickleball Doanh nhân trẻ Việt Nam lên tới hàng trăm triệu đồng, kèm cúp, huy chương và quà tặng từ nhà tài trợ.

Giải đấu quy tụ nhiều VĐV tên tuổi.

Riêng nội dung doanh nhân, giải thưởng được thiết kế thành hạng A và B để khuyến khích cả vận động viên có trình độ cao và người mới tham gia. Giải thưởng cho các đôi vô địch lên tới hàng chục triệu đồng.

Các trận đấu được tổ chức theo thể thức vòng loại trực tiếp hoặc đấu bảng tùy số lượng đăng ký, bảo đảm tính công bằng, chuyên nghiệp và hấp dẫn.

Tổng giá trị giải thưởng tại giải Pickleball Doanh nhân trẻ Việt Nam lên tới hàng trăm triệu đồng, kèm cúp, huy chương và quà tặng từ nhà tài trợ.

Riêng nội dung doanh nhân, giải thưởng được thiết kế thành hạng A và B để khuyến khích cả vận động viên có trình độ cao và người mới tham gia. Giải thưởng cho các đôi vô địch lên tới hàng chục triệu đồng.

