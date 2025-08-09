'Chỉ nghe tiếng la ó và tiếng hung khí va vào nhau': Nhân chứng kể lại vụ hỗn chiến kinh hoàng ở TP.HCM





Vị trí nơi xảy ra vụ hỗn chiến. Ảnh: CH

Ngày 9/8, mạng xã hội lan truyền thông tin hỗn chiến giữa hai nhóm thanh thiếu niên trên đường Phạm Văn Chí, quận 6 (cũ), TP.HCM.

Theo xác minh của phóng viên, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ đêm ngày 4/8, tại khu vực lối đi của một trung tâm thương mại trên đường Phạm Văn Chí, phường Bình Tiên. Theo lời kể của người dân, một nhóm khoảng 10 thanh thiếu niên đang tụ tập thì bất ngờ bị một nhóm khác, cũng khoảng 10 người đi xe máy, lao tới. Hai bên sau đó đã xảy ra hỗn chiến dữ dội.

"Khi họ đánh nhau, khu vực này đã tắt đèn nên chúng tôi không thấy rõ, chỉ nghe tiếng la ó và tiếng va chạm của hung khí", một người dân địa phương cho biết.

Sau vụ ẩu đả, nhóm thanh thiếu niên đi xe máy nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để lại một nạn nhân 16 tuổi bị thương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Tiên đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành điều tra.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được nhóm thanh thiếu niên gây án và triệu tập để làm việc. Tang vật liên quan, bao gồm hung khí và phương tiện, cũng đã được thu giữ.