Tập 13 Chiến sĩ quả cảm: Tái hiện chuyên án 279LL từng gây rúng động cả nước
Tập 13 chương trình "Chiến sĩ quả cảm" được thực hiện tại địa bàn Lóng Luông (Sơn La) - nơi từng được coi là “điểm nóng” ma túy của cả nước.
Chọn một buổi sáng nắng tràn trên bờ cát trắng Vũng Chùa, nhóm chúng tôi nhờ một chiếc xuồng công suất lớn đưa ra tham quan.
Người bạn tên Hoàng ở xã Quảng Đông đi cùng đã kể cho chúng tôi khá nhiều điều thú vị về đảo.
Quanh biển Quảng Đông, nằm dưới chân dãy Hoành Sơn có nhiều đảo nhỏ, gần bờ thì có Hòn La, Hòn Cỏ, xa chút thì Hòn Nồm, còn xa hơn thì có đảo Chim.
Người bạn đi cùng cho biết, trước kia người dân địa phương gọi là Hòn Nồm nhưng sau này nhiều đàn chim yến kéo nhau về làm tổ trên đảo, đảo được đổi tên là đảo Yến.
Chừng 15 phút đi xuồng cao tốc, chúng tôi tới đảo Yến trong sự ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp hữu tình của biển cả, trời mây, non nước.
Nước biển mát lạnh, trong veo soi rõ trong từng kẽ đá có nhiều sinh vật biển đang sinh tồn.
Lật nhẹ phiến đá, Hoàng đưa tay lên giới thiệu với chúng tôi con hải sâm to bằng ngón tay, thêm một cái đảo mắt, cậu đưa lên hai con ốc vỏ trắng.
Chưa hết, bước vài bước chân trên bậc đá, Hoàng kéo chúng tôi đến nhoi mắt nhìn cặp cua mai xanh, đôi càng đen bóng ẩn sau mô đá.
Theo Hoàng, khu vực này nhiều hải sản có giá trị, nhất là tôm hùm, cua song không thể dùng lưới để đánh bắt mà chỉ có thể câu hoặc lặn bắt trong các ghềnh đá.
Trên đảo, ngoại trừ việc nuôi chim yến của những năm trước thì vẫn chưa có dịch vụ gì, ngay đến nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho các hộ dân nuôi thủy sản chung quanh cũng phải chuyển từ đất liền ra, vì thế đảo Yến còn rất hoang sơ.
Gần trưa, đứng trên đỉnh đảo Yến, phóng tầm mắt ra xa, chúng tôi thấy bên triền núi có mấy phụ nữ đang thoăn thoắt hái quả sim.
Ngoài cây sim, ở đảo Yến còn có cây dại khác như nho rừng, loại quả rừng này có giá bán cao hơn với khoảng 100 nghìn đồng/kg.
Tạm biệt đảo Yến, chúng tôi xuống xuồng cao tốc để trở lại đất liền Quảng Bình. Đảo nhỏ hoang sơ hòa quyện giữa mầu xanh của núi đồi và xanh thẫm của biển cả còn ẩn chứa nhiều vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng mà chúng tôi chưa khám phá hết.
Thăm đảo Yến và trải nghiệm cuộc sống của ngư phủ sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho du khách trong tương lai khi đến với Quảng Bình.
“Mệ Huyền Quảng Trị” là từ khóa được nhiều người dùng mạng xã hội tìm kiếm để xem video hài hước và mua những món ăn đặc sản. Mệ Huyền – cụ bà U70 do chị Trần Thị Huyền (43 tuổi, trú xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) diễn xuất để tạo tiếng cười cho người xem, đồng thời thu hút khách hàng mua đặc sản do mình làm ra.