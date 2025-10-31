Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn tái hợp, Liên Bỉnh Phát, Miu Lê lần đầu tham gia phim ra rạp dịp lễ 30/4

Dự án phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, người từng thành công với Tiệc trăng máu năm 2020.

"Đại tiệc trăng máu 8" là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Ảnh: NSX

Trong đó, hai diễn viên Hồng Ánh và Hứa Vĩ Văn là những gương mặt được chú ý đặc biệt trong danh sách công bố. Cả hai từng hợp tác trong Tiệc trăng máu, bộ phim ghi dấu ấn mạnh mẽ tại phòng vé Việt Nam cách đây 5 năm. Lần trở lại này, họ tiếp tục đứng chung trong một dự án mới của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, song thông tin cụ thể về vai diễn vẫn được giữ kín. Sự tái ngộ giữa hai diễn viên được đánh giá là điểm nhấn thú vị, hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Diễn viên Hồng Ánh xuất hiện với phong thái điềm tĩnh trong dự án mới. Ảnh: NSX

Trong bộ ảnh ra mắt, Hồng Ánh xuất hiện với phong thái điềm tĩnh, ánh nhìn từng trải, thể hiện hình ảnh một người phụ nữ từng trải qua nhiều biến động. Trong khi đó, Hứa Vĩ Văn gây ấn tượng với vẻ lạnh lùng và trầm tĩnh, gợi cảm giác của một nhân vật nhiều nội tâm, mang chiều sâu cảm xúc. Cả hai vốn được biết đến là những diễn viên có kỹ năng diễn xuất tinh tế và giàu kinh nghiệm, từng góp phần tạo nên nhiều vai diễn đáng nhớ trong điện ảnh Việt.

Hồng Ánh là một trong những diễn viên hiếm hoi có thể dung hòa giữa điện ảnh nghệ thuật và dòng phim thương mại. Ảnh: NSX

Hồng Ánh là một trong những diễn viên hiếm hoi có thể dung hòa giữa điện ảnh nghệ thuật và dòng phim thương mại. Cô từng góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi bật như Đời cát, Trăng nơi đáy giếng, Em là bà nội của anh, Tháng năm rực rỡ, Thưa mẹ con đi và Tiệc trăng máu. Với lối diễn tiết chế và cảm xúc, Hồng Ánh luôn để lại dấu ấn trong từng vai diễn.

Hứa Vĩ Văn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Ảnh: NSX

Hứa Vĩ Văn – bạn diễn của cô trong dự án mới – cũng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Anh từng tham gia nhiều bộ phim được yêu thích như Chàng trai năm ấy, Em là bà nội của anh, Chàng vợ của em, và gần đây là Mưa đỏ – bộ phim đạt kỷ lục doanh thu cao nhất điện ảnh Việt. Nam diễn viên được đánh giá cao nhờ khả năng hóa thân đa dạng, từ hình tượng lãng tử đến những nhân vật mang tâm lý phức tạp.

Liên Bỉnh Phát, người vừa nhận Giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Kim Chung 2025 (Golden Bell Awards, Đài Loan). Ảnh: NSX

Bên cạnh hai diễn viên gạo cội, Đại tiệc trăng máu 8 còn có sự góp mặt của Liên Bỉnh Phát, Miu Lê và Quỳnh Lý – những nghệ sĩ trẻ đang có vị thế vững chắc trong làng điện ảnh.

Liên Bỉnh Phát, người vừa nhận Giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Kim Chung 2025 (Golden Bell Awards, Đài Loan), sẽ có màn xuất hiện mới mẻ trong dự án. Anh được biết đến với phong cách diễn xuất mạnh mẽ, mang chiều sâu nội tâm, đặc biệt qua vai diễn trong Song lang – bộ phim từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế. Trong bộ ảnh ra mắt, Liên Bỉnh Phát thể hiện năng lượng khác biệt, vừa nam tính vừa ẩn chứa nét u tối, tạo cảm giác như một “ẩn số” khó đoán của tác phẩm.

Miu Lê – nữ diễn viên từng được khán giả yêu thích trong "Em là bà nội của anh" và "Cô gái đến từ hôm qua". Ảnh: NSX

Miu Lê – nữ diễn viên từng được khán giả yêu thích trong Em là bà nội của anh và Cô gái đến từ hôm qua – cũng trở lại hợp tác cùng đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Hình ảnh của cô trong bộ ảnh mang nét quyền lực, quyến rũ nhưng chất chứa tổn thương, gợi mở về một nhân vật có chiều sâu cảm xúc.



Đại tiệc trăng máu 8 dự kiến ra rạp vào ngày 30/4/2026. Ảnh: NSX

Đại tiệc trăng máu 8 cũng đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh trên ghế chỉ đạo sau thời gian anh đảm nhận vai trò nhà sản xuất trong dự án Mang mẹ đi bỏ. Anh từng là nhà sản xuất của Tiệc trăng máu – bộ phim đạt doanh thu ấn tượng và được đánh giá cao về mặt nội dung lẫn diễn xuất.

Đồng hành cùng anh trong dự án này là nhà sản xuất kỳ cựu Charlie Nguyễn, người đứng sau nhiều bộ phim thương mại thành công. Sự kết hợp giữa Phan Gia Nhật Linh và Charlie Nguyễn được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên dấu ấn mới cho điện ảnh Việt, khi hai nhà làm phim đều có thế mạnh riêng trong việc kể chuyện và khai thác tâm lý nhân vật.

Theo thông tin từ đơn vị phát hành, Đại tiệc trăng máu 8 dự kiến ra rạp vào ngày 30/4/2026.