Hung thủ gây ra vụ nổ súng trong quán cà phê ở Vinh là đối tượng cộm cán, có 'số má'

Giây phút nổ súng trong quán cà phê ở thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) khiến chủ doanh nghiệp bị bắn gục.

Liên quan tới vụ nổ súng trong quán cà phê ở thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) khiến một giám đốc doanh nghiệp bị bắn gục tại chỗ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Đậu Đức Thuận để điều tra, xử lý.

Nguồn tin của chúng tôi xác minh được, Đậu Đức Thuận sinh năm 1984, trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) là thành phần cộm cán, có "số má" và tên tuổi trong giới "xã hội' tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đậu Đức Thuận hung thủ gây ra vụ nổ súng trong quán cà phê và khẩu súng giống K59 với đạn còn lại. Ảnh: CA

Đậu Đức Thuận có 2 đời vợ. Người vợ hiện tại của Thuận là vợ thứ hai. Do Đậu Đức Thuận nghi ngờ anh T., chủ Công ty Bất động sản Đ.T.T (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) có "qua lại" với vợ hiện tại của Thuận nên nhiều lần xích mích, mâu thuẫn, dọa "xử".

Đậu Đức Thuận cũng được cho là đã từng đi điều trị tâm thần tại bệnh viện chuyên khoa ở địa phương trước khi gây ra vụ nổ súng kinh hoàng trong quán cà phê trung tâm thành phố Vinh.

Trở lại vụ án này, theo thông tin ban đầu đối tượng Đậu Đức Thuận dắt súng trong người và đi vào quán cà phê Coffee House tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An).

Giây phút Thuận nổ súng nhắm bắn vào chủ doanh nghiệp tên T. Ảnh cắt từ clip.

Đối tượng Đậu Đức Thuận điềm nhiên rút súng và nhắm bắn thẳng vào người anh T, chủ doanh nghiệp trước sự kinh hãi của những người ngồi cùng bàn trong quán cà phê.

Một nhân viên của quán cà phê Coffee House nơi xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng cho biết, anh nghe liền mấy tiếng súng nổ và chỉ kịp bỏ chạy.

Bước đầu, Đậu Đức Thuận đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ nổ súng trong quán cà phê ở Vinh này...