Hưng Yên: Một bản án sơ thẩm xác định sai tội danh bị Viện Kiểm sát kháng nghị

Ngày 7/8, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kim Động (nay là Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3, Hưng Yên) đã kháng nghị một bản án hình sự sơ thẩm khi nhận thấy có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật về tội danh và mức hình phạt.

Kháng nghị sau đó được Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên chấp nhận, tuyên sửa bản án theo nội dung kháng nghị của Viện Kiểm sát.

Nội dung vụ án như sau: Ngày 26/10/2023, Nguyễn Xuân Khoa, Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Đình Nhất, Trần Văn Tạ và Hồ Thị Thu Huyền có hành vi bắt anh Lê Anh Tùng từ TP.Hạ Long (Quảng Ninh) sau đó đưa về giữ tại phòng 104 nhà nghỉ Phúc Hậu tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động.

Tại đây, Nguyễn Xuân Khoa, Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Đình Nhất dùng chân, tay và sử dụng dùi cui điện đánh anh Tùng buộc anh Tùng phải trả cho Khoa số tiền 80.000.000 đồng.

Tối 26/10/2023, Hồ Thị Thu Huyền và Trần Văn Tạ có hành vi tổ chức cho nhau và tổ chức cho Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Đình Nhất sử dụng trái phép chất ma túy.



Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên. Ảnh: PV

Cáo trạng số 08/CT-VKSKĐ ngày 17/1/2025 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kim Động (cũ) đã truy tố các bị can Nguyễn Xuân Khoa, Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Đình Nhất về tội “Cướp tài sản”, quy định tại các điểm d, đ khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự và tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”, theo quy định tại khoản 1 Điều 157 Bộ luật hình sự.

Các bị can Trần Văn Tạ và Hồ Thị Thu Huyền về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự và tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”, theo quy định tại khoản 1 Điều 157 Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên, theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân huyện Kim Động (cũ) đã tuyên các bị cáo Nguyễn Xuân Khoa, Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Đình Nhất phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản” và tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”; các bị cáo Trần Văn Tạ và Hồ Thị Thu Huyền phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Theo đó, xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân Khoa 4 năm 9 tháng tù, Nguyễn Văn Sang 4 năm 3 tháng tù, Nguyễn Đình Nhất 4 năm 3 tháng tù, Trần Văn Tạ 8 năm 3 tháng tù và bị cáo Hồ Thị Thu Huyền 8 năm 3 tháng tù...

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kim Động (cũ) nghiên cứu, đề xuất kháng nghị phúc thẩm vụ án khi nhận thấy bản án sơ thẩm xác định sai tội danh. Ảnh: VKSND tỉnh Hưng Yên

Nhận thấy bản án hình sự sơ thẩm nêu trên của Toà án nhân dân huyện Kim Động (cũ) đã có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật về tội danh và mức hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Xuân Khoa, Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Đình Nhất.

Vì vậy Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kim Động (cũ) đã ban hành Kháng nghị số 01/QĐ-VKSKĐ, kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm số 15/2025/STHS ngày 20/3/2025 của Toà án nhân dân huyện Kim Động (cũ) về tội danh và mức hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Xuân Khoa, Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Đình Nhất.

Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng sửa bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Kim Động (cũ), tuyên bố các bị cáo Nguyễn Xuân Khoa, Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Đình Nhất phạm các tội “Cướp tài sản” và “Bắt, giữ người trái pháp luật”, đồng thời tăng mức hình phạt đối với các bị cáo cho tương xứng với tội danh mà các bị cáo đã thực hiện.

Kết quả, Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên sau khi mở phiên toà phúc thẩm đã nhận định, sau khi bắt và đưa anh Tùng về giữ tại phòng 104 nhà nghỉ Phúc Hậu, Nguyễn Xuân Khoa, Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Đình Nhất đã dùng chân, tay và sử dụng dùi cui điện đánh làm anh Tùng bị tê liệt về ý chí, không thể phản kháng để buộc anh Tùng phải trả cho khoa số tiền 80.000.000 đồng nên hành vi của Nguyễn Xuân Khoa, Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Đình Nhất đã cấu thành tội “Cướp tài sản”, theo quy định tại các điểm d, đ khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Trên cơ sở đó Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã chấp nhận kháng nghị, tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm nói trên theo nội dung Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kim Động đã kháng nghị.

Cụ thể, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã sửa bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Kim Động (cũ), tuyên bố các bị cáo Nguyễn Xuân Khoa, Nguyễn Văn Sang và Nguyễn Đình Nhất phạm các tội “Cướp tài sản” và “Bắt, giữ người trái pháp luật”, đồng thời tăng mức hình phạt đối với các bị cáo tương xứng với tội danh bị tuyên.