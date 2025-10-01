Hưng Yên: Tiến độ dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái sân golf Khoái Châu chưa đạt kỳ vọng

Liên quan quá trình thực hiện dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái sân golf Khoái Châu, Hưng Yên, chiều 30/9, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng dự án.

Theo báo cáo, dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu (dự án) có tổng diện tích quy hoạch trên 888,5ha nằm trên địa bàn 3 xã, trong đó xã Châu Ninh hơn 673ha, xã Khoái Châu hơn 208ha và xã Chí Minh 7,31ha.

Dự án được chia làm 4 tiểu khu, gồm khu dân cư sinh thái gắn với sân golf cao cấp; khu dân cư sinh thái gắn với sân golf sinh thái, khu đô thị thương mại dịch vụ và khu cây xanh, công viên chuyên đề.

Dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên làm chủ đầu tư.

Tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái sân golf Khoái Châu vẫn còn chậm so với kế hoạch, chưa đạt được như kỳ vọng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị các đơn vị liên quan nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm, quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ và tuân thủ nghiêm chỉ đạo của tỉnh. Ảnh: T.Đạt

Để bảo đảm tiến độ dự án, UBND tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các xã và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương.

Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái sân golf Khoái Châu vẫn còn chậm so với kế hoạch, chưa đạt được như kỳ vọng.

Kết luận cuộc họp, giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung hoàn thành thông báo thu hồi đất trước ngày 6/10; đối với diện tích đất công ích, đất đã kiểm đếm, tập trung hoàn thành lập phương án trước ngày 8/10; đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 10; đồng thời tiến hành thông báo và thực hiện các bước theo quy định đối với diện tích đất và các loại đất khác.

Người đứng đầu UBND tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, các cơ chế, chính sách để tạo sự đồng thuận cao nhất của Nhân dân.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp lợi dụng chính sách của Nhà nước để trục lợi, vi phạm pháp luật, đồng thời huy động tối đa nhân lực xuống cơ sở, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo mốc tiến độ đã đề ra; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hưng Yên được giao cử cán bộ có chuyên môn phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các xã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan.

Phía Công an tỉnh Hưng Yên khẩn trương chỉ đạo việc đánh giá hiện trạng toàn bộ dự án; chủ trì, phối hợp với các lực lượng, địa phương nắm tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, trục lợi chính sách cũng như có hành vi chống đối quá trình triển khai dự án…