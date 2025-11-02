Tập đoàn T&T Group đề xuất dự án khu đô thị và sân golf 23.000 tỷ đồng tại Khánh Hòa

Tập đoàn T&T Group đề xuất đầu tư nhiều dự án bất động sản tại Khánh Hòa

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn T&T Group để trao đổi về những đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn T&T Group, ông Đỗ Quang Hiển đã đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án khu đô thị hỗn hợp dịch vụ Thương mại và sân golf Vĩnh Lương tại phường Bắc Nha Trang.

Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group Đỗ Quang Hiển phát biểu tại buổi làm việc.

Quy mô dự kiến của dự án khoảng 830 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 23.000 tỷ đồng. Tổ hợp sẽ bao gồm khu đô thị rộng hơn 70 ha, sân golf rộng 227 ha và khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng rộng hơn 150 ha.

Dự án nằm trong vùng không gian đô thị du lịch quốc gia - quốc tế Nha Trang, có vị trí chiến lược khi kết nối các trung tâm kinh tế Nha Trang - Cam Ranh - Vân Phong; đồng thời tiếp giáp với sân bay, bến du thuyền và các đầu mối giao thông trọng yếu khác.

Đại diện Tập đoàn T&T Group cũng cam kết sẽ đảm bảo triển khai các công trình, dự án đúng tiến độ, chất lượng, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Tập đoàn T&T Group còn đề xuất đầu tư Khu công nghiệp Ninh An, dự án có quy mô từ 150 ha; dự án Khu Công nghiệp Ninh Diêm 2 với quy mô khoảng 215 ha; cùng với đó là 4 dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, Tập đoàn T&T Group cũng đã đề xuất thực hiện dự án khu đô thị thuộc Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Tây Nam TP. Vinh tại xã Hưng Nguyên và xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An.

Dự án này có quy mô gần 237 ha, trong đó xã Hưng Nguyên khoảng hơn 218 ha, xã Lam Thành gần 19 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 33.700 tỷ đồng.

Song song với đó, Tập đoàn T&T cũng đang nghiên cứu và triển khai loạt dự án bất động sản tại Quảng Trị như: Khu dịch vụ - du lịch Gio Hải có quy mô 13,45 ha với tổng mức đầu tư 3.690 tỷ đồng; Khu đô thị phía Đông thành phố Đông Hà (cũ) có tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, quy mô 48,96 ha; Khu đô thị phức hợp, nghỉ dưỡng và sân Golf Cam Lộ quy mô khoảng 378,88 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 20.000 tỷ đồng; Tổ hợp Công nghiệp hàng không - Logistics - dịch vụ - thương mại và đô thị sân bay Quảng Trị, nhà đầu tư đề xuất xây dựng với quy mô khoảng 10.800ha.