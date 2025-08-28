Hungary kiện EU vì chuyển lợi nhuận từ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga cho Ukraine

Chính phủ Hungary phản đối quyết định của Hội đồng EU được thông qua vào tháng 5/2024 về việc chuyển 99,7% lợi nhuận từ các tài sản Nga bị phong tỏa cho EPF.

“Hungary đã khởi kiện Hội đồng EU và Quỹ Hòa bình châu Âu tại Tòa án Công lý chung ở Luxembourg, phản đối việc Ukraina sử dụng lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga”, bài báo viết.

Vụ kiện được đệ trình vào tháng 7 và chính thức được Tòa thụ lý vào hôm thứ Hai.

Chính phủ Hungary phản đối quyết định của Hội đồng EU được thông qua vào tháng 5/2024 về việc chuyển 99,7% lợi nhuận từ các tài sản Nga bị phong tỏa cho EPF, cũng như quyết định của Ủy ban điều hành EPF vào tháng 2/2025 cho phép chuyển số tiền này tới Ukraina.

“Trong quá trình thông qua quyết định bị khởi kiện, Ủy ban EPF đã vi phạm các quy định hiện hành khi cho rằng Hungary không phải là ‘quốc gia đóng góp’, do đó không được tham gia bỏ phiếu và hệ quả là tiếng nói của Hungary bị bỏ qua”, báo Portfolio trích dẫn nội dung đơn kiện.

Vấn đề liên quan tới khoản lợi nhuận thường niên từ 3–5 tỷ euro. Riêng EPF đã chuyển cho Ukraina 11 tỷ euro, hầu hết được sử dụng để mua sắm vũ khí.

Giới quan sát nhận định, phán quyết của tòa có thể mang tính tiền lệ. Nếu Hungary thắng kiện, quy trình phân bổ lợi nhuận tương tự sẽ không thể lặp lại và các cuộc bỏ phiếu trong Hội đồng EU sẽ phải được xem xét riêng biệt. Ngược lại, nếu Budapest thua kiện, điều này có thể dẫn đến việc quyền phủ quyết của Hungary tiếp tục bị vô hiệu hóa một cách tương tự trong tương lai.

Sau khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt”, EU và Nhóm G7 đã phong tỏa hầu như gần một nửa tài sản của Moscow, trị giá khoảng 300 tỷ euro. Trong đó, khoảng 200 tỷ euro nằm ở EU, chủ yếu tại Euroclear (Bỉ), một trong những hệ thống thanh toán và bù trừ lớn nhất thế giới. Toàn bộ lợi nhuận từ số tài sản bị phong tỏa này đang được Brussels chuyển cho Ukraine. Theo báo Welt am Sonntag, từ tháng 1 đến tháng 7/2025, con số này đạt 10,1 tỷ euro.

Đáp lại, Moscow đã áp đặt các biện pháp hạn chế tương ứng: Lợi nhuận và dự trữ của các nhà đầu tư đến từ “các quốc gia không thân thiện” bị chuyển vào các tài khoản đặc biệt loại “C” và chỉ có thể rút ra với sự cho phép của một ủy ban chính phủ đặc trách. Nga nhiều lần cáo buộc việc phong tỏa tài sản là hành vi “ăn cắp”, nhấn mạnh EU đang nhắm tới cả tài sản của tư nhân lẫn tài sản quốc gia.