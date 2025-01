Việc lựa chọn thời điểm và hướng xuất hành đầu năm không chỉ là một phong tục mà còn được xem như cách để gia tăng vận may và thu hút tài lộc.

Xuất hành đầu năm, hiểu đơn giản là rời khỏi nhà để bắt đầu những chuyến đi quan trọng, mang theo hy vọng về một năm mới hanh thông, bình an và thành công.

Theo quan niệm dân gian, nếu chọn đúng giờ và hướng xuất hành hợp tuổi, bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc, tài chính, cũng như các mối quan hệ. Vì vậy, việc tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi xuất hành là vô cùng cần thiết.

Theo các chuyên gia phong thủy, hướng xuất hành phổ biến là Tài Thần để cầu tài lộc và Hỷ Thần để cầu niềm vui, hỷ khí.

Hướng và giờ xuất hành tốt nhất cho tuổi Mão dịp Tết Ất Tỵ 2025 được nhiều người quan tâm. Ảnh minh họa. Ảnh: Khổng Chí.

Đối với người tuổi Mão hướng và giờ xuất hành dịp Tết Ất Tỵ 2025 như sau:

Ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ 2025

3h - 5h, 7h - 9h: Đây là những giờ rất thuận lợi cho người tuổi Mão. Xuất hành vào những giờ này sẽ mang đến sự phát đạt trong công việc và gia đình. Hướng xuất hành tốt nhất là Chính Nam, giúp gia chủ đón nhận tài lộc, mở ra cơ hội mới trong năm mới.

1h - 3h, 13h - 15h: Những khung giờ này cũng rất may mắn, mang lại tin vui trong công việc, gia đạo bình an và tài lộc dồi dào. Đi về hướng Chính Nam sẽ giúp người tuổi Mão gặp nhiều may mắn, sự nghiệp thăng tiến.

Ngày mùng 3 Tết Ất Tỵ 2025

3h - 5h, 15h - 17h: Đây là giờ đại cát cho người tuổi Mão. Xuất hành vào giờ này sẽ mang lại cơ hội phát triển trong sự nghiệp, thu hút tài lộc và giúp gia đình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc. Hướng xuất hành về Chính Nam sẽ mang đến một năm đầy hy vọng và tài lộc.

7h - 9h, 19h - 21h: Đây là khung giờ lý tưởng để khởi động công việc mới, giúp gia chủ có sự khởi đầu thuận lợi trong mọi kế hoạch. Hướng Chính Nam tiếp tục là sự lựa chọn tốt nhất để mang lại tài lộc và may mắn.

Ngày mùng 4 Tết Ất Tỵ 2025

1h - 3h, 13h - 15h: Đây là những khung giờ tốt để xuất hành cầu tài, mang lại sự thuận lợi trong công việc và các mối quan hệ. Xuất hành theo hướng Chính Nam giúp người tuổi Mão đón nhận vận may và phát đạt trong suốt năm.

7h - 9h, 19h - 21h: Đây là thời điểm vàng để gia chủ tuổi Mão khởi động một năm mới thuận lợi. Xuất hành theo hướng Chính Nam sẽ mang đến sự an lành, tài lộc dồi dào và gia đình hạnh phúc.

Bài viết: "Hướng và giờ xuất hành tốt nhất cho tuổi Mão dịp Tết Ất Tỵ 2025" chỉ mang tính chất tham khảo.