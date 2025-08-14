Chủ đề nóng

Hủy kết quả đăng ký biến động trên sổ đỏ đã cấp trong trường hợp nào?

Phi Long Thứ năm, ngày 14/08/2025 14:22 GMT+7
Theo Nghị định 151/2025/NĐ-CP ban hành ngày 12/6/2025, Chính phủ quy định rõ căn cứ, thẩm quyền và trình tự hủy hoặc khôi phục kết quả đăng ký biến động đất đai. Quy định này nhằm bảo đảm tính pháp lý, minh bạch và bảo vệ quyền lợi của người sử dụng đất.
Chỉ hủy khi có văn bản từ cơ quan có thẩm quyền

Tại mục XVI, phục lục I, Nghị định 151/2025/NĐ-CP ban hành ngày 12/6/2025 quy định chi tiết về việc hủy kết quả đăng ký biến động trên Giấy chứng nhận đã cấp.

Việc huỷ kết quả đăng ký biến động đất đai chỉ được thực hiện khi Văn phòng đăng ký đất đai nhận được một trong các giấy tờ như bản án của Toà án. Ảnh minh hoạ: DV

Theo đó, việc hủy kết quả đăng ký biến động đất đai chỉ được thực hiện khi Văn phòng đăng ký đất đai nhận được một trong các văn bản sau:

Cấp sổ đỏ lần đầu không quá 3 ngày làm việc theo quy định mới nhất

Bản án/quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, yêu cầu hủy toàn bộ hoặc một phần kết quả đăng ký biến động.

Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, có nội dung yêu cầu hủy.

Quyết định hoặc phán quyết của Trọng tài thương mại Việt Nam về tranh chấp phát sinh từ hoạt động thương mại liên quan đến đất đai, có nội dung hủy kết quả đăng ký biến động.

Quy trình thực hiện khi hủy kết quả

Khi có căn cứ hủy, Văn phòng đăng ký đất đai phải: Thông báo bằng văn bản cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất và các bên liên quan; yêu cầu nộp lại Giấy chứng nhận để thực hiện hủy nội dung biến động (trường hợp không nộp, việc hủy vẫn có hiệu lực).

Cấp lại hoặc xác nhận biến động trên Giấy chứng nhận theo nội dung hủy.

Chỉnh lý, cập nhật hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận mới cho người được cấp hoặc gửi cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ để trao lại.

Nếu nhận được văn bản từ cơ quan có thẩm quyền yêu cầu khôi phục kết quả đã bị huỷ, văn phòng đăng ký đất đai sẽ thông báo bằng văn bàn. Ảnh minh hoạ: DV

Khôi phục kết quả đã bị hủy

Nếu nhận được văn bản từ cơ quan có thẩm quyền yêu cầu khôi phục kết quả đã bị hủy, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ:

Thông báo bằng văn bản cho các bên liên quan và yêu cầu nộp lại Giấy chứng nhận (nếu không nộp, việc khôi phục vẫn có hiệu lực).

Cập nhật lại nội dung đã bị hủy theo quy trình tương tự khi hủy.

Trường hợp nội dung bị hủy chưa được xác nhận trên Giấy chứng nhận, nhưng sau đó có văn bản khôi phục, cơ quan đăng ký đất đai sẽ thông báo để xác nhận rằng quyền và biến động ghi trên giấy vẫn nguyên giá trị pháp lý.

Theo XVI, phục lục I, Nghị định 151/2025/NĐ-CP ban hành ngày 12/6/2025 quy định, chỉ hủy kết quả đăng ký biến động khi có văn bản từ Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Trọng tài thương mại. Việc hủy hoặc khôi phục vẫn có hiệu lực ngay cả khi người giữ Giấy chứng nhận không nộp lại giấy. Cơ quan đăng ký đất đai phải thông báo cho các bên liên quan và cập nhật hồ sơ, dữ liệu đất đai. Có quy định riêng cho trường hợp khôi phục nội dung chưa kịp xác nhận trên Giấy chứng nhận.

