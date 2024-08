ISO 9001:2015 tích hợp ISO 27001:2013: Kinh nghiệm từ các doanh nghiệp điểm

Áp dụng ISO 9001:2015 giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh; tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn lực và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng; cải tiến quá trình, kết quả hoạt động và mở rộng cơ hội kinh doanh đúng pháp luật.



Trong khi đó, ISO 27001:2013 cung cấp yêu cầu được tiêu chuẩn hóa nhằm bảo vệ tính bảo mật, toàn vẹn và sẵn sàng của các thông tin dạng viết, nói và máy tính. Áp dụng ISO 27001:2013 giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro; tăng niềm tin của khách hàng; bảo vệ hoạt động kinh doanh; giúp tổ chức tuân thủ các quy định và nâng cao lợi thế cạnh tranh, cũng như giảm thiểu khả năng mắc các sai sót.

Theo chuyên gia của Viện Năng suất Việt Nam (Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, khi tích hợp hệ thống quản lý ISO 9001:2015 và ISO 27001:2013 doanh nghiệp sẽ tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường và vượt qua rào cản kỹ thuật trong thương mại, thuận tiện cho việc thâm nhập các thị trường mới.

Đặc biệt trong kỷ nguyên chuyển đổi số, các hoạt động đều được số hóa và diễn ra chủ yếu trên không gian mạng, việc doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý tích hợp sẽ giúp họ củng cố hệ thống an ninh thông tin, giảm thiểu những rủi ro gặp phải trong quá trình chuyển đổi số. Ngoài ra, đây còn là khoản "đầu tư" dài hạn của doanh nghiệp trong hành trình thúc đẩy cuộc cách mạnh công nghiệp số.

Tích hợp Hệ thống quản lý chất lượng giúp doanh nghiệp mang lại lợi ích gấp đôi trong thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng.

Thực tiễn triển khai áp dụng thí điểm mô hình tích hợp hệ thống quản lý ISO 9001:2015 và ISO 27001:2013 cho Công ty CP HTC viễn thông quốc tế và Công ty CP Free’t Planning Việt Nam đã ghi nhận kết quả tốt trong vấn đề năng suất.

Đối với Công ty CP HTC viễn thông quốc tế đã xây dựng thành công các biện pháp rủi ro về an toàn thông tin; cán bộ nhân viên nhận thức được việc nhận diện các rủi ro an toàn thông tin, hiểu rõ và tuân thủ quy định đảm bảo thông tin mật trong công việc hằng ngày. Nhờ việc tích hợp hai hệ thống quản lý, công ty đã xây dựng thành công một hệ thống văn bản, giúp giảm bớt sự cồng kềnh, chồng chéo của các hệ thống, góp phần nâng cao năng suất lao động của nhân viên.

Chỉ sau 3 tháng áp dụng mô hình tích hợp, số doanh nghiệp tìm đến hợp tác với công ty tăng 26,3%, trong đó 12% là doanh nghiệp ký kết hợp tác với giá trị hợp đồng lớn (tăng 25% doanh thu cho công ty). Bên cạnh đó, việc tích hợp hai hệ thống quản lý còn giúp công ty đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp, an toàn, an ninh thông tin - một trong những yếu tố quan trọng nhất của doanh nghiệp ngành viễn thông.

Không những vậy, việc có được song song hai chứng chỉ ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2013 đã giúp công ty tăng uy tín với đối tác, cũng như thuận lợi hơn khi chuẩn bị cho các kế hoạch phát triển như: cung cấp các giải pháp an toàn thông tin và giải pháp bảo mật riêng cho từng khách hàng; đầu tư cho hệ thống bảo mật thông tin chuyên biệt để áp dụng cho nhóm khách hàng ngành tài chính - ngân hàng.

Đối với Công ty CP Free’t Planning Việt Nam đã xây dựng thành công hệ thống quản lý an toàn thông tin; xây dựng hệ thống tài liệu và áp dụng tài liệu vào hoạt động. Đánh giá nội bộ, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý, đánh giá rủi ro về an toàn thông tin. Giúp phát hiện gần 70 rủi ro an toàn thông tin liên quan đến hoạt động và xác định điểm chưa phù hợp trong bảo mật dữ liệu thông tin khách hàng.

Việc tích hợp thành công 2 chứng chỉ ISO/IEC 27001:2013 và ISO 9001:2015 không chỉ giúp công ty nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp và bảo đảm tính toàn vẹn, chính xác của thông tin, mà còn tạo cơ hội thực hiện các dự án đầu tư mới nổi là phát triển phần mềm và công cụ hoạt động hỗ trợ văn phòng khác.

Có thể khẳng định, việc áp dụng ISO 9001:2015 tích hợp ISO/IEC 27001:2013 đã góp phần thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Không những vậy, đây còn là bàn đạp giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong tương lai.