Kaity Nguyễn: "Anh Bảo Định uy hiếp tôi sau đó xin lỗi tôi hoài"

Khi tham gia Tử chiến trên không, Kaity Nguyễn có ấn tượng đặc biệt với ai nhất trong đoàn làm phim?

- Các bạn diễn viên trong phim đều tài năng và có sự học hỏi nghiêm túc, nên hoàn toàn xứng đáng với những gì mình đạt được. Trong số đó, tôi ấn tượng với anh Bảo Định. Anh đóng uy hiếp tôi mà cứ xin lỗi tôi hoài. Buồn cười nữa là có cảnh anh uy hiếp tôi nhưng người bị thương là anh, còn tôi lại không sao.



Khi vào cảnh quay thật, anh còn ra đòn rất chuẩn, tạo cảm giác chân thực và kịch tính. Tôi thấy anh đánh rất hay, khác hẳn với những vai diễn trên mặt đất thông thường.



Kaity Nguyễn là gương mặt điện ảnh được yêu thích gần đây. Ảnh: FBNV

Vai Trinh trong phim có nhiều phân đoạn hành động phức tạp. Kaity có thể chia sẻ một cảnh quay khiến mình nhớ nhất không?

- Tôi rất thích cảnh quay lắc máy bay. Khi đó, chúng tôi phải trực tiếp ngồi trên mô hình máy bay được thiết kế đặc biệt. Các anh thiết kế cùng “lắc” bằng tay để tạo cảm giác thật, nên mỗi lần quay đều mang lại cảm giác khác nhau, không hề máy móc. Cảnh này được lặp đi lặp lại nhiều lần để đảm bảo cả cảm xúc lẫn kỹ thuật đều hoàn hảo. Đây là một trong những phân đoạn thử thách cả về thể chất lẫn cảm xúc, nhưng cũng để lại cho tôi nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Có những cảnh nội tâm khá sâu, đặc biệt là phân đoạn Trinh đặt tay lên bụng mà không nói lời nào. Kaity làm thế nào thể hiện tốt được nỗi mất mát ấy?

- Khi diễn cảnh đó, tôi nghĩ đến tình huống một người phụ nữ biết mình không thể sinh con được nữa. Tôi chưa từng làm mẹ, nhưng tôi đặt mình vào vị trí của nhân vật — một người phụ nữ đang đối diện với mất mát lớn lao. Là phụ nữ, tôi hiểu phần nào khát khao được làm mẹ. Tôi cũng từng chứng kiến những người phụ nữ xung quanh trải qua cảm xúc tương tự, nên đã dựa vào đó để truyền tải cảm xúc. Nếu lúc 18 tuổi tôi đóng cảnh này, chắc chắn tôi không thể làm được vì khi đó tôi chưa có đủ trải nghiệm và chiều sâu cảm xúc như hiện tại.

Kaity Nguyễn Bảo Định và Trần Ngọc Vàng. Ảnh: FBNV

Song song với diễn xuất, Kaity còn đầu tư sản xuất phim. Bạn sắp xếp thời gian cho chuyện tình cảm thế nào?

- Tôi nghĩ mọi chuyện là “tùy duyên”. Đúng là tôi hiện khá bận rộn, nên tôi để mọi thứ đến tự nhiên, không gượng ép. Gia đình cũng không gây áp lực. Tôi tin nếu duyên tới thì mình sẽ đón nhận, còn không thì cứ toàn tâm cho công việc trước đã.

Kaity đã từng trải qua nhiều mối tình chưa? Khi yêu, bạn có tỉnh táo như khi làm kinh doanh không?

- (Cười) Tôi cũng yêu như bao người thôi, cũng có lúc “đâm đầu” chứ! Trong kinh doanh, tôi có thể lý trí và tỉnh táo, nhưng tình yêu là chuyện hoàn toàn khác — có nói trước cũng không thể kiểm soát được trái tim.

Kaity Nguyễn sinh năm 1999. Ảnh: FBNV

Đầu tư sản xuất phim chắc hẳn cần nguồn vốn lớn. Kaity có thể chia sẻ thêm về vấn đề này?

- Nguồn vốn chủ yếu đến từ tiền cát-xê và tiền túi của tôi. Tôi không đầu tư ở quy mô quá lớn như các hãng phim, nhưng đây là đam mê, là cuộc sống của tôi. Khi đã chọn con đường này, tôi chấp nhận mọi rủi ro. Nếu chỉ vì sợ khó mà dừng lại thì sẽ chẳng thể đi xa được.

Khi một dự án phim đến với Kaity, vai trò diễn viên hay nhà sản xuất sẽ được đặt lên trước?

- Điều này tùy từng dự án. Với Tử chiến trên không, tôi đến với phim với vai trò diễn viên trước. Nhưng cũng có những dự án tôi đầu tư trước rồi sau đó mới bị thu hút bởi vai diễn. Mỗi bộ phim có một hành trình riêng, không theo khuôn mẫu cố định.

Kaity Nguyễn và tạo hình vai Trinh phim Tử chiến trên không. Ảnh: FBNV

Đóng phim cùng nhiều ngôi sao phòng vé và một mình “gánh” phim — điều gì khiến Kaity áp lực hơn?

- Tôi không có quan niệm ai là “sao” trong một dự án. Khi tham gia, tôi chỉ nghĩ mình là một thành viên trong tập thể. Đóng cùng đông người thì rất vui, còn một mình thì áp lực theo cách khác. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi được làm phim, được cống hiến. Với tôi, cả hai đều là những trải nghiệm đáng quý.

Nhiều người nhận xét Kaity ngoài đời mạnh mẽ và độc lập, khác với vẻ ngoài mong manh. Bạn thấy điều đó đúng không?

- Tôi nghĩ mọi người nhìn tôi từ nhiều góc độ khác nhau. Trong công việc, tôi có thể quyết đoán, mạnh mẽ. Nhưng trong cuộc sống, tôi vẫn là một cô gái vô tư, được ba mẹ nuôi dạy đúng với lứa tuổi. Ba mẹ luôn tạo điều kiện để tôi sống như một cô bé bình thường, không đặt lên vai tôi áp lực của “ngôi sao”. Đó là điều tôi luôn biết ơn.

Ngoài là diễn viên, cô còn là nhà sản xuất phim nhữngn năm gần đây. Ảnh: FBNV

Vậy còn tiêu chuẩn chọn bạn trai, bạn đời thì sao?

- Tôi cũng có những tiêu chuẩn riêng, nhưng thật ra tình yêu đến thì khó nói trước lắm. Có lúc mình nghĩ sẽ rung động với người trưởng thành hơn, nhưng lại bất ngờ yêu một người trẻ. Hoặc ngược lại. Tôi không đặt ra kế hoạch cứng nhắc cho tình yêu, cứ để mọi thứ tự nhiên.

Kế hoạch lập gia đình của Kaity thì sao?

- Tôi nghĩ chuyện này sẽ đến vào thời điểm thích hợp. Hiện tại, tôi tập trung cho sự nghiệp ở cả hai vai trò: diễn viên và nhà sản xuất. Nhưng tôi tin khi duyên tới, mọi thứ sẽ tự nhiên diễn ra.

Cảm ơn Kaity Nguyễn đã chia sẻ!