Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Shark Bình bị bắt
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Văn hóa - Giải trí
Thứ ba, ngày 14/10/2025 19:33 GMT+7

Bí mật đằng sau dây xích chân Ngân 98 và nụ cười Hoàng Hường?

+ aA -
Hà Thúy Phương Thứ ba, ngày 14/10/2025 19:33 GMT+7
Ngân 98 và Hoàng Hường – hai gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi vừa bị cơ quan chức năng bắt tạm giam để điều tra vì các tội danh có liên quan trong hoạt động kinh doanh. Không chỉ gây chú ý bởi quy mô vụ việc, phản ứng của họ khi đối diện với pháp luật cũng trở thành tâm điểm bàn tán.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngân 98, Hoàng Hường diễn từ "sân khấu mạng" đến đời thực, ngây thơ có chủ đích và chiêu bài lách luật

Vừa qua, khi bị bắt, một số KOL có những hành vi gây chú ý: Hoàng Hường nở nụ cười tự tin, trong khi Ngân 98 chống đối, đạp lực lượng chức năng và bị còng chân dù là tội phạm kinh tế. Theo Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học, những phản ứng này phản ánh tâm lý tự tin lệch chuẩn của người nổi tiếng khi đối diện pháp luật.

“Họ không xem mình là tội phạm mà là ‘nạn nhân của sự hiểu lầm’ hoặc ‘người đặc biệt bị đối xử oan’, nên không cảm thấy hổ thẹn mà tiếp tục ‘trình diễn’ như trên mạng, tin rằng gây chú ý sẽ cứu vãn hình ảnh,” TS Hiếu nhận định.

Ngân 98 bị xích chân vì chống đối lực lượng chức năng. Ảnh: CA

Nụ cười của Hoàng Hường hay hành động của Ngân 98 là biểu hiện của inflated ego (cái tôi phình to), hệ quả của việc sống lâu trong môi trường tung hô, nơi mọi sai lầm đều được khán giả bao biện. Khi “quyền lực ảo” ăn sâu vào tiềm thức, họ đánh mất ranh giới giữa sân khấu mạng và đời thực. Đây cũng là denial stage (giai đoạn phủ nhận tội lỗi), phản ứng thường thấy ở những người có vị thế xã hội cao khi chưa chấp nhận thực tế bị kiểm soát như mọi công dân khác.

Theo lời khai, Hoàng Hường cho rằng những sai sót về thuế là do năng lực yếu kém; còn Ngân 98 nói vì tin tưởng nhà sản xuất nên vô tình bán hàng giả. TS Đào Trung Hiếu cho rằng đây là biểu hiện của sự thiếu trung thực trong nhận thức trách nhiệm và cố tình đánh tráo khái niệm lỗi.

Trong tội phạm học, đây là rationalization, cơ chế hợp lý hóa hành vi, khi người vi phạm tạo ra lý do có vẻ hợp tình để giảm nhẹ mức độ tội lỗi. Họ “tự làm ngu mình đi”, biến sai phạm thành kết quả của sự thiếu hiểu biết nhằm tránh né trách nhiệm hình sự, tận dụng thiện cảm công chúng với hình mẫu “nạn nhân bị lừa”.

Hoàng Hường cười tươi khi bị bắt. Ảnh: CA

“Nói cách khác, đó không phải sự yếu kém thật sự, mà là sự ‘ngây thơ có chủ đích’ để tìm đường rút khỏi vòng pháp lý,” TS Hiếu phân tích.

Những thông tin cho thấy Ngân 98 đính kèm sản phẩm không đạt chất lượng cùng sản phẩm đạt chuẩn, đồng thời để mẹ ruột đứng tên công ty, cho thấy đây không phải hành vi ngẫu hứng.

Cách làm ấy cho thấy Ngân 98 biết luật và biết cách lách luật, chứ không phải người “non nớt” như lời khai. Hơn nữa, việc đính kèm sản phẩm không phép với sản phẩm đạt chuẩn trong cùng một gói hàng là một phương thức ngụy trang tinh vi, thể hiện nhận thức rõ về cơ chế kiểm định, cũng như ý đồ giảm rủi ro phát hiện.

Từ góc độ tội phạm học, theo TS Đào Trung Hiếu, đây là hành vi chuẩn bị có chủ ý (premeditated behavior) - có kế hoạch, có cấu trúc, có yếu tố tư vấn chuyên nghiệp phía sau. Điều này cho thấy người vi phạm không hoạt động đơn lẻ, mà trong một môi trường dung dưỡng, nơi luật pháp bị xem như thứ có thể thương lượng.

Chiến thuật hình ảnh và cơ chế tự vệ hay "màn trình diễn" cuối cùng

Trước và sau khi bị bắt, điểm giống nhau của cả 2 là một sự tự tin đến mức khó hiểu. Ngân 98 kêu oan, khẳng định bị vu khống bán sản phẩm giảm cân chứa chất cấm trong buổi làm việc với Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM không đơn thuần là thái độ coi thường pháp luật. Theo TS Hiếu, đây là sự kết hợp giữa ảo tưởng quyền lực và tâm lý phủ nhận thực tế.

“Với người nổi tiếng, hình ảnh cá nhân gắn liền với lợi nhuận, nên thừa nhận sai phạm đồng nghĩa với tự hủy thương hiệu. Vì vậy, họ chọn cách chống cự, kêu oan để giữ hình ảnh ‘người bị hại’ trong mắt người hâm mộ,” ông nói.

DJ Ngân 98 và Lương Bằng Quang quảng cáo sản phẩm giảm cân. Ảnh cắt từ clip.

Sự tự tin thái quá phản ánh niềm tin lệch chuẩn vào khả năng miễn trừ xã hội, tin rằng danh tiếng, quan hệ và sự nổi tiếng có thể giúp “vượt qua” rắc rối pháp lý. Đây là biểu hiện của self-defense mechanism (cơ chế tự vệ bản ngã) khi buộc phải đối diện với sự thật. Trong tâm lý tội phạm, đây là giai đoạn thường xuất hiện trước khi người phạm tội thừa nhận và hối lỗi. Nói cách khác, họ vẫn đang “diễn” ngay cả khi sân khấu đã sụp đổ.

Theo chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long: Hành động tỏ ra tự tin của Hoàng Hường và Ngân 98 không hẳn xuất phát từ hiểu biết luật mà từ chiến lược hình ảnh kết hợp tâm lý.

Thứ nhất, đó là “màn trình diễn” cuối cùng trước người theo dõi. Cả hai xây dựng thương hiệu cá nhân dựa trên sự mạnh mẽ, bất cần, thách thức. Nếu bộc lộ sợ hãi, hình tượng sẽ sụp đổ. Nụ cười tự tin hay lời kêu oan là nỗ lực cuối cùng để giữ hình ảnh “không khuất phục”.

Thứ hai, sự tự tin này xuất phát từ ngạo mạn và đánh giá sai hệ thống pháp luật. Hoạt động lâu trong “vùng xám” mà chưa bị xử lý tạo ra tâm lý chủ quan, tin rằng mình đủ “khôn” để lách luật. Đây là biểu hiện của ảo tưởng quyền lực kết hợp với cơ chế tự vệ bản ngã khi buộc phải đối diện thực tế.

Vì vậy, thay vì cho thấy họ hiểu rõ luật pháp, hành động này lại có thể phản ánh điều ngược lại: họ không lường hết được tính nghiêm minh của pháp luật và hậu quả thực sự của hành vi mình đã làm. Người thực sự hiểu luật là người hiểu được đâu là ranh giới không thể vượt qua. Hành động của Hoàng Hường và Ngân 98 lại cho thấy một sự xem thường hoặc cố tình phớt lờ ranh giới đó. Niềm tin rằng mình có thể qua mặt được cơ quan điều tra là một biểu hiện của sự tự tin thái quá hơn là một sự am hiểu tường tận - ông Nguyễn Ngọc Long nhận định.

Ngân 98, Hoàng Hường và các chiến lược truyền thông: Từ xây dựng hình ảnh đến chiêu thức "lùa gà"

Theo chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long, Hoàng Hường và Ngân 98 dù có cách thể hiện khác nhau nhưng đều chọn chung một hướng: tạo dựng sự chú ý bằng mọi giá, kể cả tai tiếng.

Ngân 98 xây dựng hình ảnh một “hot girl” nổi loạn, phá vỡ mọi chuẩn mực, tận dụng lợi thế ngoại hình và không ngại dùng đời tư gây tranh cãi để giữ tên tuổi luôn nóng. Trong khi đó, Hoàng Hường áp dụng công thức “nữ doanh nhân giàu có + cái miệng tía lia nhưng cái tâm tốt” vừa gây sốc để thu hút sự chú ý, vừa làm từ thiện công khai để được công chúng biện minh, bảo vệ.

Hai hướng tưởng chừng mâu thuẫn lại bổ trợ hoàn hảo, biến hình ảnh “tâm tốt” thành tấm khiên truyền thông, hợp thức hóa phần nào hành vi gây tranh cãi.

Hình ảnh Hoàng Hường trước khi bị bắt. Ảnh: FBNV

Lý giải trước hành động phô trương sự giàu có của cả 2, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long nói:

"Việc phô trương sự giàu có không phải hành vi phạm pháp, nhưng là mắt xích quan trọng trong mô hình kinh doanh rủi ro. Đây là một công cụ marketing có chủ đích, một phần trong kịch bản “lùa gà”.

Bằng cách liên tục khoe siêu xe, hàng hiệu, du lịch sang chảnh, họ gửi đi thông điệp ngầm: “Tôi thành công nhờ sản phẩm này. Nếu bạn tin tôi, bạn cũng sẽ như vậy.” Thực chất, họ không bán sản phẩm, họ bán giấc mơ làm giàu nhanh. Khi cơ quan chức năng vào cuộc, nguồn gốc tài sản khổng lồ sẽ bị điều tra kỹ lưỡng. Nếu khối tài sản này bắt nguồn từ hàng giả, trốn thuế, lừa đảo… thì đó mới là hành vi phạm pháp. Khoe khoang chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Hoàng Hường, Ngân 98 bị bắt: Niềm tin sụp đổ, mạng xã hội bước vào thời kỳ ‘hậu hào quang’”

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long nhận định, việc hàng loạt người có sức ảnh hưởng (KOL) bị bắt giữ trong thời gian gần đây đã tạo ra một cú sốc lớn, làm thay đổi sâu sắc cách công chúng nhìn nhận về thế giới hào nhoáng trên mạng xã hội. Tác động rõ nét nhất và diễn ra ngay lập tức là sự xói mòn nghiêm trọng của niềm tin.

Theo ông Long, những người tiêu dùng từng yêu mến và tin tưởng các KOL nay cảm thấy bị phản bội. Hình ảnh lung linh từng được xây dựng công phu đã nhanh chóng sụp đổ, nhường chỗ cho làn sóng hoài nghi lan rộng. Người dùng mạng xã hội không còn dễ dàng tin vào những lời tung hô “có cánh” về sản phẩm hay dịch vụ. Thay vào đó, họ chủ động tìm hiểu, kiểm chứng thông tin kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

“Hiệu ứng hào quang” – xu hướng tin tưởng một người nổi tiếng trong mọi lĩnh vực chỉ vì yêu mến họ – đã suy giảm đáng kể. Khán giả dần nhận ra rằng sự nổi tiếng không đồng nghĩa với kiến thức chuyên môn hay đạo đức đáng tin cậy. Đáng chú ý, sự mất lòng tin không chỉ nhắm vào những cá nhân vi phạm mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới cả cộng đồng KOL chân chính, khiến những người làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm gặp nhiều khó khăn hơn.

Song song với sự sụp đổ niềm tin là sự thay đổi trong lăng kính nhìn nhận của công chúng. KOL không còn được xem đơn thuần là những người mang tính giải trí, mà bị đặt dưới sự soi xét khắt khe về vai trò và trách nhiệm xã hội. Xã hội bắt đầu yêu cầu các KOLs phải chịu trách nhiệm pháp lý và đạo đức rõ ràng đối với những nội dung họ lan tỏa. Hành vi quảng cáo sai sự thật hay tiếp tay cho hàng giả không còn được coi là “sai sót nhỏ”, mà là hành vi lừa dối người tiêu dùng, cần bị xử lý nghiêm minh.

Ông Long cho rằng, theo một góc nhìn tích cực, các vụ bắt giữ có thể được xem là động thái “thanh lọc” cần thiết cho một thị trường vốn “vàng thau lẫn lộn”. Sự kiện này tạo ra áp lực vô hình buộc cả KOL lẫn các nhãn hàng phải cẩn trọng hơn trong phát ngôn và hợp đồng quảng cáo. Đồng thời, đây cũng là bài học đắt giá giúp người tiêu dùng trở nên tỉnh táo, không mù quáng trao niềm tin, mà biết chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình.

“Dù gây ra những tác động tiêu cực trước mắt, nhưng về lâu dài, việc xử lý nghiêm các vi phạm sẽ góp phần thúc đẩy môi trường mạng xã hội lành mạnh hơn, nơi cả người có sức ảnh hưởng và công chúng đều ý thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình”, chuyên gia Nguyễn Ngọc Long nhấn mạnh.

Tham khảo thêm

Bạn gái kém 36 tuổi của Nghệ sĩ Nhân dân phản hồi tin đồn chia tay, cảnh báo sẽ nhờ công an nếu bị bịa đặt đời tư

Bạn gái kém 36 tuổi của Nghệ sĩ Nhân dân phản hồi tin đồn chia tay, cảnh báo sẽ nhờ công an nếu bị bịa đặt đời tư

DJ Ngân 98: Từ Á hậu doanh nhân đến “hot girl thị phi” sở hữu khối tài sản khủng

DJ Ngân 98: Từ Á hậu doanh nhân đến “hot girl thị phi” sở hữu khối tài sản khủng

Vợ nam diễn viên phim 'Mưa đỏ' thông báo ly hôn

Vợ nam diễn viên phim "Mưa đỏ" thông báo ly hôn

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vợ nam diễn viên phim "Mưa đỏ" thông báo ly hôn

Vợ nam diễn viên phim "Mưa đỏ" gây sốc khi thông báo ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân sau 2 năm tưởng chừng viên mãn.

DJ Ngân 98: Từ Á hậu doanh nhân đến “hot girl thị phi” sở hữu khối tài sản khủng

Văn hóa - Giải trí
DJ Ngân 98: Từ Á hậu doanh nhân đến “hot girl thị phi” sở hữu khối tài sản khủng

Mỹ nhân nhạc pop và cựu Thủ tướng Canada "lộ" loạt ảnh thân mật

Văn hóa - Giải trí
Mỹ nhân nhạc pop và cựu Thủ tướng Canada 'lộ' loạt ảnh thân mật

Nghệ sĩ Ưu tú hé lộ việc "nữ hoàng sân khấu miền Nam" thường phải lén lút làm lúc sinh thời

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Ưu tú hé lộ việc 'nữ hoàng sân khấu miền Nam' thường phải lén lút làm lúc sinh thời

Phim Hàn lao đao năm 2025, Netflix trở thành điểm tựa sống còn

Văn hóa - Giải trí
Phim Hàn lao đao năm 2025, Netflix trở thành điểm tựa sống còn

Đọc thêm

VTV1 truyền hình trực tiếp lúc 20h10 tối nay: Lễ tôn vinh và trao danh hiệu NDVNXS, Nhà khoa học của Nhà nông 2025
Nhà nông

VTV1 truyền hình trực tiếp lúc 20h10 tối nay: Lễ tôn vinh và trao danh hiệu NDVNXS, Nhà khoa học của Nhà nông 2025

Nhà nông

Vào lúc 20h10 tối nay (14/10), Lễ tôn vinh và trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc, 32 Nhà khoa học của nhà nông sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025). Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì; giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức thực hiện.

Ukraine bị bỏ lại một mình giữa chiến trường khi phương Tây chùn bước, viện trợ quân sự lao dốc
Thế giới

Ukraine bị bỏ lại một mình giữa chiến trường khi phương Tây chùn bước, viện trợ quân sự lao dốc

Thế giới

Báo cáo mới của Viện Kinh tế Thế giới Kiel (Đức) công bố ngày 14/10 cho thấy lượng viện trợ quân sự dành cho Ukraine đã giảm mạnh trong hai tháng gần đây, bất chấp các nỗ lực mới của NATO nhằm duy trì nguồn cung vũ khí cho Kiev.

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD
Thể thao

Doanh nhân Đào Minh Phú bị bắt cùng Shark Bình: “Đam mê” Poker, từng thắng giải 1,67 triệu USD

Thể thao

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn NextTech - do ông Nguyễn Hoà Bình làm Chủ tịch HĐQT, cơ quan điều tra đã khởi tố, tạm giam 10 bị can liên quan, trong đó có doanh nhân Đào Minh Phú, người rất nổi tiếng trong giới Poker Việt Nam và từng vô địch Triton Super High Roller Series $50,000 NLH 8-Handed 2023 để bỏ túi 1,67 triệu USD.

Đâu cần đi xa, địa điểm này ở Hà Nội cũng có gỏi cá 'ngon hết nấc'
Xã hội

Đâu cần đi xa, địa điểm này ở Hà Nội cũng có gỏi cá "ngon hết nấc"

Xã hội

Gỏi cá mè Quan Sơn không chỉ là một món ăn, mà là trải nghiệm ẩm thực tinh tế, thể hiện sự hòa quyện hoàn hảo giữa đặc sản từ hồ và hương vị của núi rừng.

Lý Á Bằng ly hôn vợ trẻ Hải Hà Kim Hỷ
Văn hóa - Giải trí

Lý Á Bằng ly hôn vợ trẻ Hải Hà Kim Hỷ

Văn hóa - Giải trí

Từng là biểu tượng nam thần cổ trang, Lý Á Bằng giờ đây livestream kiếm sống và chính thức ly hôn người mẫu Hải Hà Kim Hỷ sau ba năm kết hôn.

Hé lộ kịch bản sử thi “Vinh quang Nông dân Việt Nam”: Bản trường ca tôn vinh 'người gieo hạt' cho đất nước
Nhà nông

Hé lộ kịch bản sử thi “Vinh quang Nông dân Việt Nam”: Bản trường ca tôn vinh "người gieo hạt" cho đất nước

Nhà nông

Chỉ trong vài giờ nữa, Lễ Tôn vinh và trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học của Nhà nông năm 2025 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Lễ tôn vinh sẽ mở màn bằng Chương trình nghệ thuật sử thi Vinh quang Nông dân Việt Nam”, đưa khán giả ngược dòng thời gian 95 năm lịch sử Hội và giai cấp nông dân đồng hành cùng dân tộc, qua những phân cảnh bình dị mà hào hùng, hứa hẹn mang lại nhiều cung bậc cảm xúc.

95 năm truyền thống Hội Nông dân Việt Nam: Nhân rộng các mô hình nông dân chuyển đổi số ở Quảng Trị
Nhà nông

95 năm truyền thống Hội Nông dân Việt Nam: Nhân rộng các mô hình nông dân chuyển đổi số ở Quảng Trị

Nhà nông

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2025), ông Trần Tiến Sỹ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị chia sẻ với Báo Dân Việt về tầm nhìn hoạt động trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh đến tác động tích cực của việc ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

Thái Lan bất ngờ kêu gọi bóng đá Đông Nam Á ngừng nhập tịch
Thể thao

Thái Lan bất ngờ kêu gọi bóng đá Đông Nam Á ngừng nhập tịch

Thể thao

Kênh truyền thông Siam Sports của Thái Lan kêu gọi bóng đá Đông Nam Á ngừng lạm dụng nhập tịch, nhấn mạnh chỉ phát triển bền vững mới giúp khu vực vươn tầm thế giới.

Tiến sĩ Đào Vũ Thường tận hiến với triều đình nhà Lê như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Tiến sĩ Đào Vũ Thường tận hiến với triều đình nhà Lê như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Hành trình của Tiến sĩ Đào Vũ Thường là minh chứng sống động cho lý tưởng học để làm người, làm quan để giúp đời.

Hotgirl đưa ông nội 87 tuổi từ Vĩnh Long đến cổ vũ ĐT Việt Nam
Thể thao

Hotgirl đưa ông nội 87 tuổi từ Vĩnh Long đến cổ vũ ĐT Việt Nam

Thể thao

Hotgirl Lê Thảo Ngân cùng gia đình đưa ông nội năm nay 87 tuổi từ Vĩnh Long lên TP.HCM để cổ vũ ĐT Việt Nam đấu ĐT Nepal tối 14/10 trên sân Thống Nhất.

Sứ mệnh lịch sử của hạt gạo Việt và các vấn đề nội tại trong chuỗi giá trị hạt gạo cần tháo gỡ
Nhà nông

Sứ mệnh lịch sử của hạt gạo Việt và các vấn đề nội tại trong chuỗi giá trị hạt gạo cần tháo gỡ

Nhà nông

Với vị thế là một trong ba cường quốc xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, ngành lúa gạo Việt Nam đã và đang đóng góp quan trọng vào an ninh lương thực toàn cầu. Gạo Việt Nam không chỉ nổi tiếng về sản lượng mà còn được đánh giá cao về chất lượng, đặc biệt là trong phân khúc gạo chất lượng cao, gạo giảm phát thải và gạo đặc sản.

Quốc gia NATO tung 'nước cờ' táo bạo cứu Ukraine giữa thời khắc nguy cấp, thách thức trực diện Nga
Thế giới

Quốc gia NATO tung "nước cờ" táo bạo cứu Ukraine giữa thời khắc nguy cấp, thách thức trực diện Nga

Thế giới

Các tập đoàn quốc phòng Ukraine cho biết họ có thể sản xuất nhiều vũ khí hơn gấp ba lần hiện tại – nhưng ngân sách chiến tranh eo hẹp khiến điều đó bất khả thi. Giờ đây, một quốc gia thành viên NATO đang đưa ra “lối thoát” cho bài toán hóc búa này.

Đội hình ra sân ĐT Việt Nam đấu Nepal: Bộ 3 ngôi sao U23 đá chính
Thể thao

Đội hình ra sân ĐT Việt Nam đấu Nepal: Bộ 3 ngôi sao U23 đá chính

Thể thao

Ở đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam trong màn tái đấu ĐT Nepal trên sân Thống Nhất, HLV Kim Sang-sik đã quyết định đặt niềm tin vào bộ 3 ngôi sao U23, gồm Trần Trung Kiên, Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Thanh Nhàn.

Tin nóng 14/10: Gia đình thừa nhận sốc về gốc gác 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia?
Thể thao

Tin nóng 14/10: Gia đình thừa nhận sốc về gốc gác 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia?

Thể thao

Gia đình thừa nhận sốc về gốc gác 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia? HLV Scaloni bác tin đồn Soule chuyển sang khoác áo Italia; CLB nữ TP.HCM I vô địch giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2025; Vinicius đối mặt tương lai u ám tại Real Madrid; Vợ cũ Kieran Trippier hoảng sợ sau vụ cướp tại biệt thự.

Sẽ chiếu miễn phí phim Mưa Đỏ ở “Siêu Hội chợ mùa Thu 2025” lớn nhất từ trước đến nay
Kinh tế

Sẽ chiếu miễn phí phim Mưa Đỏ ở “Siêu Hội chợ mùa Thu 2025” lớn nhất từ trước đến nay

Kinh tế

Ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL cho biết: Hội chợ mùa Thu được diễn ra từ 25/10 đến 04/11/2025 sẽ chiếu miễn phí nhiều tác phẩm điện ảnh kinh điển của Việt Nam, trong đó có bộ phim Mưa Đỏ.

Ở tỉnh Vĩnh Long (sau sáp nhập), người ta đang đi coi mô hình trồng lúa thông minh, ruộng đẹp mê ly
Nhà nông

Ở tỉnh Vĩnh Long (sau sáp nhập), người ta đang đi coi mô hình trồng lúa thông minh, ruộng đẹp mê ly

Nhà nông

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi số, xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long (sau sáp nhập tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh) tổ chức sản xuất mô hình "cánh đồng thông minh", áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại. Qua mô hình trồng lúa thông minh, làm thay đổi tư duy, tập quán sản xuất lúa truyền thống của người dân, mang lại hiệu quả tích cực cho bà con, nhất là triển khai chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Chân dung ngoại binh mới giá nhập Thép xanh Nam Định, đắt giá hơn Nguyễn Xuân Son
Thể thao

Chân dung ngoại binh mới giá nhập Thép xanh Nam Định, đắt giá hơn Nguyễn Xuân Son

Thể thao

Tiền đạo Chadrac Akolo là tân binh vừa gia nhập Thép xanh Nam Định cách đây ít ngày. Anh được định giá cao hơn cả Nguyên Xuân Son.

Phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình (sau sáp nhập tỉnh Nam Định, Hà Nam) phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ
Nhà nông

Phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình (sau sáp nhập tỉnh Nam Định, Hà Nam) phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ

Nhà nông

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra, sáng ngày 13/10, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình (sau sáp nhập tỉnh Nam Định, Hà Nam) tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ, khắc phục hậu quả thiên tai.

Australia, Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão lụt
Thế giới

Australia, Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão lụt

Thế giới

Đáp lại lời kêu gọi hỗ trợ quốc tế từ Chính phủ Việt Nam nhằm khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua, các nước Australia, Nhật Bản đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam ngay sau bão.

Brazil chống lại dịch sốt xuất huyết
Xã hội

Brazil chống lại dịch sốt xuất huyết

Xã hội

Brazil mở rộng quy mô sản xuất trứng muỗi mang vi khuẩn Wolbachia nhằm ngăn chặn dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất trong lịch sử.

Hé lộ màn vinh danh Nông dân và Nhà khoa học xuất sắc 'siêu cuốn' tại Lễ tôn vinh Tự hào Nông dân Việt Nam 2025
Ảnh

Hé lộ màn vinh danh Nông dân và Nhà khoa học xuất sắc "siêu cuốn" tại Lễ tôn vinh Tự hào Nông dân Việt Nam 2025

Ảnh

Chiều nay (14/10), buổi tổng duyệt các chương trình nghệ thuật đặc sắc tại Lễ tôn vinh Tự hào Nông dân Việt Nam 2025 đã diễn ra tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt Xô, tại đây các nghệ sĩ nhí có màn đọc rap giới thiệu nông dân và nhà khoa học xuất sắc rất ấn tượng.

Vụ tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt thẩm mỹ Paris: Bắt tạm giam 5 người
Chuyển động Sài Gòn

Vụ tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt thẩm mỹ Paris: Bắt tạm giam 5 người

Chuyển động Sài Gòn

Liên quan đến vụ một phụ nữ tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện Răng Hàm Mặt thẩm mỹ Paris, Công an TP.HCM đã khởi tố 5 đối tượng.

Vụ “bác sĩ” dùng bằng không hợp pháp khám cho hơn 4.500 lượt bệnh nhân: Sức khỏe người bệnh ảnh hưởng ra sao?
Xã hội

Vụ “bác sĩ” dùng bằng không hợp pháp khám cho hơn 4.500 lượt bệnh nhân: Sức khỏe người bệnh ảnh hưởng ra sao?

Xã hội

Ông La Văn Khoa - Chủ Phòng khám Đa khoa Y Đức Sài Gòn ở Cà Mau khẳng định việc “bác sĩ” Nguyễn Xuân Hưng dùng văn bằng không hợp pháp để khám, chữa bệnh cho hơn 4.500 lượt bệnh nhân, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh.

Triệu phú sở hữu 11 ngôi nhà nhưng rất cô đơn
Xã hội

Triệu phú sở hữu 11 ngôi nhà nhưng rất cô đơn

Xã hội

Lane Kawaoka, một nhà đầu tư và triệu phú sống tại Mỹ, cho biết con đường đi đến thành công tài chính của anh lại mang đến một thử thách bất ngờ, đó chính là sự cô đơn.

Tổng Bí thư chỉ đạo Chính phủ cấp bách khắc phục tình trạng ngập úng tại Hà Nội, TP.HCM
Tin tức

Tổng Bí thư chỉ đạo Chính phủ cấp bách khắc phục tình trạng ngập úng tại Hà Nội, TP.HCM

Tin tức

"Tổng Bí thư đã giao nhiệm vụ cho Chính phủ là trong nhiệm kỳ này, phải làm sao để các thành phố, đô thị lớn không còn ngập úng khi có bão lụt. Sáng nay, Tổng Bí thư cũng phát biểu về vấn đề này tại TP.HCM”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin.

Ông Trump đứng giữa 'tâm bão' chính trị chưa từng có khi 'căn bệnh' nguy hiểm lan rộng khắp nước Mỹ
Thế giới

Ông Trump đứng giữa "tâm bão" chính trị chưa từng có khi "căn bệnh" nguy hiểm lan rộng khắp nước Mỹ

Thế giới

"Căn bệnh đang lan rộng khắp đất nước", George Conway – luật sư bảo thủ nổi tiếng và là người chỉ trích gay gắt Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ ngay trước thềm phong trào biểu tình “No Kings” (Không có vua) bùng nổ trở lại trên toàn nước Mỹ, nhằm phản đối các chính sách của ông chủ Nhà Trắng.

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay'
Thể thao

“ĐT Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay"

Thể thao

Trong khi ĐT Malaysia đang phải đối mặt với nguy cơ bị FIFA và AFC xử phạt nặng, thì ĐT Việt Nam – dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik – vẫn giữ trong tay quyền tự quyết ở vòng loại Asian Cup 2027, với điều kiện giành trọn vẹn chiến thắng trong 2 trận gặp ĐT Nepal và ĐT Lào sắp tới.

Đặt hạnh phúc người dân làm thước đo: Hà Nội 'tạo luồng gió mới' từ văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII
Tin tức

Đặt hạnh phúc người dân làm thước đo: Hà Nội "tạo luồng gió mới" từ văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII

Tin tức

Văn kiện Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVIII không chỉ tổng kết một nhiệm kỳ, mà còn mở ra “luồng gió mới” kết tinh trí tuệ, khát vọng và ý chí đổi mới của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Đà Nẵng: Mọi giao dịch bất động sản trên 400 triệu đồng phải báo cáo
Nhà đất

Đà Nẵng: Mọi giao dịch bất động sản trên 400 triệu đồng phải báo cáo

Nhà đất

Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng yêu cầu các ngân hàng, chủ đầu tư và sàn giao dịch phải báo cáo kịp thời các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên cho Ngân hàng Nhà nước, nhằm ngăn chặn nguy cơ rửa tiền, bảo đảm thị trường minh bạch.

20.000 bình nước Lavie giả được trà trộn bán ra thị trường: Người sử dụng có thể gặp nguy hại tới sức khoẻ ra sao?
Xã hội

20.000 bình nước Lavie giả được trà trộn bán ra thị trường: Người sử dụng có thể gặp nguy hại tới sức khoẻ ra sao?

Xã hội

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nhiều người uống phải nước máy chưa qua xử lý dưới "vỏ bọc" nước tinh khiết đóng chai làm giả thương hiệu nổi tiếng tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Tin đọc nhiều

1

Người xưa dặn: "Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến", đó là cây gì?

Người xưa dặn: 'Không chặt 2 cây, rủi ro không vào, đói nghèo không đến', đó là cây gì?

2

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

Nông dân Cuba trồng lúa, mùa vàng, bội thu, tình bạn hữu nghị đong đầy trên cánh đồng trĩu hạt

3

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

4

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

EU đã tìm ra cách cứu Ukraine khỏi sự sụp đổ

5

Nhân vật Trần Hữu Lượng trong Kim Dung và trong lịch sử khác nhau như thế nào?

Nhân vật Trần Hữu Lượng trong Kim Dung và trong lịch sử khác nhau như thế nào?