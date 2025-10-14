Bí mật đằng sau dây xích chân Ngân 98 và nụ cười Hoàng Hường?

VTV1 truyền hình trực tiếp lúc 20h10 tối nay: Lễ tôn vinh và trao danh hiệu NDVNXS, Nhà khoa học của Nhà nông 2025
Vào lúc 20h10 tối nay (14/10), Lễ tôn vinh và trao danh hiệu 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc, 32 Nhà khoa học của nhà nông sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025). Chương trình do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì; giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức thực hiện.