Kết nối tâm hồn qua nghệ thuật: Mokshapat thắt chặt tình hữu nghị văn hóa Việt Nam – Ấn Độ

Buổi công diễn ra mắt sẽ được tổ chức tại Nhà hát Bến Thành vào lúc 19:00, ngày 24 tháng 10 năm 2025. Mokshapat tái hiện trò chơi “Rắn và Thang” cổ xưa của Ấn Độ như một ẩn dụ cho hành trình tâm linh của cuộc sống — một trải nghiệm chạm đến trái tim con người ở mọi nền văn hóa.

Khi Trí Tuệ Cổ Đại Ấn Độ Gặp Gỡ Tâm Hồn Nghệ Thuật Việt NamThông qua tiết tấu tinh tế của múa Kathak, âm vang của âm nhạc cổ điển Ấn Độ sống động, và nghệ thuật kể chuyện đầy cảm xúc, Mokshapat mời khán giả bước vào hành trình vĩnh hằng của linh hồn — qua tình yêu, ham muốn, bản ngã và sự giải thoát.

Mỗi “con rắn” tượng trưng cho điểm yếu của con người, trong khi mỗi “chiếc thang” phản ánh đức hạnh — tạo nên hành trình thị giác và cảm xúc vượt qua mọi giới hạn ngôn ngữ và biên giới.

Tác phẩm giao thoa văn hóa này là minh chứng cho mối quan hệ văn hóa ngày càng sâu sắc giữa Việt Nam và Ấn Độ, cho thấy nghệ thuật biểu diễn có thể vượt qua khác biệt và truyền cảm hứng về sự thấu hiểu lẫn nhau.

Một Cống Hiến Văn Hóa Vượt Ra Ngoài Biểu DiễnĐược biên đạo và biểu diễn bởi nghệ sĩ Kathak Anupama Jha, hiện đang sinh sống tại Việt Nam, chương trình có sự góp mặt của các nhạc sĩ Ấn Độ danh tiếng: Samiullah Khan (Nhà soạn nhạc), Ashish Gangani (Pakhawaj), Mohan Gangani (Tabla), Kishan Kathak (Đàn sitar), Atul Shankar (Sáo) và Amir Khan (Sarangi).

Với vũ đạo lôi cuốn và âm nhạc nguyên bản, Mokshapatkhông chỉ là một buổi biểu diễn, mà là cuộc đối thoại tâm linh và nghệ thuật giữa hai nền văn hóa cổ đại — cùng tìm kiếm ý nghĩa và sự hòa hợp trong thế giới hiện đại.Chia Sẻ Từ Nghệ Sĩ“Mokshapat là tác phẩm chân thành nhất của tôi với tư cách là một nghệ sĩ.

Đây không chỉ là điệu múa, mà còn là lời nhắc rằng mọi thăng trầm trong cuộc sống đều là một phần của hành trình linh hồn hướng tới giải thoát. Mang tác phẩm này đến Việt Nam là niềm hân hoan lớn — một minh chứng rằng nghệ thuật kết nối chúng ta vượt qua mọi biên giới.”— Anupama Jha, Đạo diễn & Nghệ sĩ biểu diễn.

Về Nghệ SĩAnupama Jha là nghệ sĩ múa Kathak, biên đạo và nhà hoạt động văn hóa hiện đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Là học trò của Padma Shri Guru Shovana Narayan, cô đã biểu diễn khắp châu Á và được biết đến với khả năng kết hợp nghệ thuật kể chuyện cổ điển Ấn Độ với bối cảnh đương đại toàn cầu, qua đó xây dựng những kết nối văn hóa sâu sắc và đầy ý nghĩa.

Thông Tin Sự Kiện:

* Thời gian: 19:00, ngày 24 tháng 10 năm 2025

* Địa điểm: Nhà hát Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

* Vé: Vào cửa miễn phí (vui lòng quét mã QR trên ảnh để đăng ký trước).

* Ngôn ngữ: Thuyết minh tiếng Anh, phụ đề tiếng Việt.