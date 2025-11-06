Kêu gọi tiêu thụ cam cho nông dân tỉnh Quảng Trị do gặp mưa lũ

Chiều 4/11, ông Lê Đức Quang Huy – Chủ tịch Hội Nông dân xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị, cho biết Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bến Quan, Hội Nông dân Bến Quan vừa phát động chương trình “Giải cứu cam Bến Quan”, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Vườn cam của nông dân xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị bị rụng do mưa lũ kéo dài. Ảnh: N.V

Ông Huy cho biết, tại thôn 1, 2, 3 và 4, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh (cũ), nay là xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị trồng 8ha cam Vinh, cho sản lượng khoảng 5 tấn/ha. Trước mưa lũ, nông dân Bến Quan đã thu hoạch được khoảng 30% sản lượng, bán với giá cao nhất là 30.000 đồng/kg.

Cam được mùa, được giá, người dân Bến Quan tưởng chừng có vụ mùa bội thu. Thế nhưng, mưa lũ kéo dài khiến cam rụng khoảng 20%.

Bình thường cam Bến Quan có giá cao nhất là 30.000 đồng/kg, nay chỉ bán 12.000 đồng/kg. Ảnh: N.V

“Hiện nay còn khoảng 50% sản lượng, tương đương 20 tấn cam chưa thu hoạch, để thêm ngày nào cam sẽ bị rụng, thiệt hại chừng đó. Vì vậy, chúng tôi rất mong mọi người chung tay giải cứu cam với giá bán sỉ tại vườn chỉ 12.000 đồng mỗi kg. Lúc này, ai mua bao nhiêu cũng quý, cũng là nghĩa cử cao đẹp giúp nông dân giảm bớt thiệt hại” – ông Huy nói.

Ông Huy cho biết thêm, Cam Bến Quan là sản phẩm sạch, tươi ngon, được trồng và chăm sóc kỹ lưỡng theo tiêu chuẩn VietGap, bảo đảm chất lượng, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

Sau khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bến Quan, Hội Nông dân Bến Quan kêu gọi giải cứu cam, nhiều cá nhân, tổ chức đã mua ủng hộ. Ảnh: N.V

Những ai muốn mua cam, giải cứu cam giúp nông dân bớt thiệt hại xin liên hệ số điện thoại 0916.579.009 gặp ông Lê Đức Quang Huy – Chủ tịch Hội Nông dân xã Bến Quan, hoặc số điện thoại 0944.205.640 gặp bà Hồ Thị Cúc – chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bến Quan.

Được biết, tỉnh Quảng Trị còn có vùng trồng cam K4 với diện tích 25ha ở thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng (cũ), nay là xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Đợt mưa lũ kéo dài khiến cam K4 bị rụng gây thiệt hại cho nông dân.