Lực lượng chức năng bì bõm lội ruộng gỡ bẫy, tháo lưới, trong chợ ở Quảng Trị vẫn trói chim hoang dã bán công khai?

Sáng 3/11, tại chợ phường 3, thành phố Đông Hà cũ, nay là phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xuất hiện 2 người giết mổ chim trời bán cho khách.

Trong vai khách hàng, PV Dân Việt chứng kiến 2 người này vặt lông, giết mổ hàng chục con chim trời bán cho khách.

Người đàn ông đang vặt lông chim trời để bán cho khách tại chợ phường 3, thành phố Đông Hà (cũ), nay là phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: P.V

Người phụ nữ giới thiệu có nhiều loài chim trời đang được bày bán tại đây. Tất cả được thu mua từ những người giăng lưới bẫy chim trời.

“Vạc một con 40.000 đồng, chuốc chuốc một con 75.000 đồng, le le một con 150.000 đồng. Ngon lắm” – người phụ nữ giới thiệu.

Ngoài ra, có nhiều loài chim nhỏ khác đã được giết thịt, người phụ nữ giới thiệu mỗi con có giá trên 20.000 đồng.

Bên cạnh những ánh mắt dò xét, không hài lòng thì không ít người vẫn mua chim trời từ 2 người này.

Người phụ nữ giết mổ chim trời bán cho khách tại chợ phường 3, thành phố Đông Hà (cũ), nay là phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: PV.

Ông Văn Ngọc Thắng – Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, cho biết đầu mùa mưa là thời điểm nhiều loài chim di cư, đây cũng là lúc người dân thường có thói quen đặt bẫy, săn bắt. Các thợ bẫy chim thường sử dụng tấm lưới lớn, căng vào cây tre cao 3-5m dọc theo cánh đồng, kết hợp đặt chim mồi bằng xốp, mở loa phát âm thanh để thu hút chim sà xuống và dính lưới.

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường và Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị, lực lượng kiểm lâm địa bàn đã phối hợp với chính quyền, công an và lực lượng các xã ra quân gỡ bỏ bẫy chim trời; đồng thời tuyên truyền người dân không săn bắt chim trời. Qua đó, hàng ngàn bẫy chim trời đã được tháo gỡ, tiêu huỷ, góp phần bảo vệ chim trời, bảo vệ động vật hoang dã.

Thế nhưng, đâu đó còn những người dân thiếu ý thức vẫn đặt bẫy chim trời, bày bán chim trời.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng lực lượng chức năng các địa phương tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, mua bán, tiêu thụ chim trời và các loài động vật hoang dã. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” – ông Thắng cho hay.

Lực lượng kiểm lâm cùng công an xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị gỡ bẫy chim trời. Ảnh: P.V

Theo quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 84/2021/NĐ-CP), các loài chim trời đều được coi là động vật hoang dã và theo đó, người kinh doanh mặt hàng này phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Theo quy định tại các Điều 21, 22, 23 Nghị định 35/2019/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2022/NĐ-CP), mọi hành vi săn bắt, buôn bán, vận chuyển trái phép chim hoang dã (không phải loài nguy cấp, quý, hiếm) có thể bị xử phạt vi phạm hành chính lên đến 300 triệu đồng (đối với cá nhân).

Các hành vi vi phạm đối với chim hoang dã phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc có thể bị xử lý hình sự về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã” theo Điều 234, tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” theo Điều 244, Bộ luật Hình sự.