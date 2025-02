Khách qua đường hàng không tăng trưởng mạnh, chìa khoá nào giúp sân bay Tân Sơn Nhất thoát cảnh ùn tắc?

Sân bay Tân Sơn Nhất đón khách khủng

Dưới tốc độ phục hồi của ngành du lịch, thị trường hàng không Việt Nam cũng đang bứt tốc tăng trưởng. Trong đó, khách đến/đi TP.HCM qua cửa ngõ là sân bay Tân Sơn Nhất cũng tăng mạnh.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, tổng khai thác giai đoạn cao điểm từ ngày 15 tháng Chạp (năm 2024) đến 15 tháng Giêng (14/1/2025 – 12/2/2025), tổng số chuyến bay đến/đi tại khu vực sân bay này là 26.459 chuyến bay, trung bình đạt 882 chuyến bay/ngày. Các chuyến bay quốc nội đã đạt 17.494 chuyến bay, chuyến bay quốc tế đạt 8.965 chuyến bay, trung bình ngày 882 chuyến bay/ngày.

Khách qua sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết tăng trưởng mạnh. Ảnh: Gia Linh

Trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2025, vào những ngày "nóng" nhất, sân bay này có lúc đón hơn 1.000 chuyến bay/ngày. Cụ thể, ngày cao điểm nhất là 23/01/2025 (24/12 âm lịch), sân bay khai thác đến 1.003 chuyến và 24/1/2025 (25/12 âm lịch), sân bay khai thác lên đến 1.002 chuyến.

Tổng số lượng hành khách di chuyển trong đợt cao điểm là hơn 4 triệu hành khách (trung bình đạt 135.786 hành khách/ngày), với khách quốc tế là 1.544.721 hành khách, quốc nội là 2.528.863 hành khách. Ngày cao điểm nhất là 2/2/2025 (5/1 âm lịch) lên đến 156.895 khách.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết so sánh 2025 với năm 2024, 2023 và 2020 (trước dịch) chuyến bay và hành khách đều tăng vượt trội. So với năm 2024 (817 chuyến bay/ngày), chuyến bay tăng 7,99% (quốc nội tăng 7,52%, quốc tế tăng 8,90%) So sánh 2023 (834 chuyến bay/ngày), số lượng tăng 5,77%. So sánh 2020 (866 chuyến bay/ngày) tăng 1,82%.

Hành khách so sánh 2024 (127.436 hành khách/ngày) tăng 6,55%; So sánh 2023 (125.655 hành khách/ngày) tăng 8,06%. So sánh 2020 (126.105 hành khách/ngày) tăng 7,68%.

Chìa khoá để sân bay Tân Sơn Nhất không vỡ trận

Số lượng khách tăng đột biến cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực của ngành hàng không. Trước đó, thị trường này gần như "tê liệt" vì ảnh hưởng dịch bệnh. Tuy nhiên, lượng khách phục hồi cũng gia tăng sức ép lên hạ tầng vốn đã quá tải của sân bay. Đặc biệt, khu vực ga đến/đi quốc nội trước và sau cao điểm Tết luôn là "điểm nóng". Tuy nhiên, ghi nhận dịp cao điểm vừa qua, sân bay tuy đông đúc nhưng không có cảnh quá tải, ùn tắc.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, để đạt được kết quả trên và giảm thiểu áp lực ùn tắc, đơn vị đã chủ động triển khai kế hoạch ứng phó. Trong đó, việc áp dụng công nghệ trong công tác vận hành được xem là một trong những giải pháp hiệu quả.

Việc áp dụng công nghệ hiện đại là giải pháp hiệu quả giảm ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Gia Linh

Cụ thể, để giải toả áp lực phương tiện, hành khách dưới đất, Cảng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án phục vụ hành khách, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn khai thác trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Cảng yêu cầu tất cả các đơn vị cung cấp dịch vụ phi hàng không, các hãng taxi, xe công nghệ và đơn vị cung ứng dịch vụ cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó, các hãng xe phải cam kết tăng số lượng cung ứng lên 25% so với số lượng xe đã đăng ký.

Bên cạnh đó, đơn vị quản lý bay đã áp dụng và vận hành mô hình phối hợp ra quyết định ACDM, giúp xác định chính xác các mốc thời gian trong dây chuyền phục vụ chuyến bay. Từ đó, ưu tiên cho các chuyến bay tuân thủ chính xác thời gian quy định và phát hiện kịp thời nguyên nhân chậm trễ để các khâu kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm kịp thời, từ đó, hạn chế delay.