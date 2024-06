Khán giả nữ nghẹn ngào rơi nước mắt khi được ôm Westlife trên sân khấu sau 25 năm chờ đợi

Tối qua (5/6), nhóm nhạc Westlife đã có đêm diễn đầu tiên trong khuôn khổ The Hits Tour tại Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình (Hà Nội). Ở lần trở lại này, Westlife chỉ có 3 thành viên Kian, Nicky, Shane trình diễn. Thành viên Mark không xuất hiện vì lý do sức khỏe. Bù lại, chương trình có sự xuất hiện của khách mời 911 - nhóm nhạc thường về Việt Nam biểu diễn trong những năm gần đây.

Tuy trời mưa vào khoảng 18h chiều cùng ngày, nhưng công tác soát vé cho đêm diễn nhìn chung diễn ra khá thuận lợi. Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình phủ kín gần hết chỗ ngồi, trừ một số vị trí tại khu vực VIP. Số lượng khán giả ước tính lên tới khoảng 7.000 người, đa phần là những người hâm mộ thuộc thế hệ 8X, 9X...

Nhóm nhạc Westlife trên sân khấu "The Hits Tour" tại Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình (Hà Nội). (Ảnh: MK)



Đúng 20h07, đêm diễn mở màn với sự xuất hiện của 911. Đây là nhóm nhạc nổi tiếng cùng thời với Westlife gồm ba thành viên, thành lập năm 1995, từng chinh phục các bảng xếp hạng MTV Most Wanted cuối thập niên 1990 và đầu thập niên 2000. Trên sân khấu, 911 cho thấy sự nhiệt huyết khi thể hiện từng tiết mục. Ở tuổi U50, các thành viên vẫn tích cực hát kèm vũ đạo, đôi khi thể hiện một phần rap ngắn để kết nối với khán giả trẻ.

Phần biểu diễn của 911 gồm 10 ca khúc, kết thúc bởi bản "hit" I do - tác phẩm nhóm nhạc từng kết hợp với ca sĩ Đức Phúc ra mắt dịp Valentine năm ngoái, hiện đã đạt 66 triệu lượt xem trên YouTube.

Khán giả phấn khích trước các màn trình diễn của nhóm nhạc Westlife. (Ảnh: MK)

Sau 911, Westlife xuất hiện trong sự chào đón nồng nhiệt của khán giả. Họ thể hiện một loạt bản "hit" gắn với tên tuổi của nhóm nhạc như: Swear It Again; Fool Again; I Lay My Love On You; Beautiful In Ưhite; Uptown Giỉl; My Love... Bên cạnh đó, nhóm nhạc cũng cover nhiều ca khúc kinh điển, gắn liền với ký ức thanh xuân của đông đảo khán giả như: Nothing's Gonna Change My Love for You (George Benson); We Will Rock You; We Are The Champions (Queen); You Raise Me Up (Josh Groban)...

Tại chương trình, Westlife chia sẻ, họ tới Việt Nam sau đêm diễn thành công tại Thẩm Quyến (Trung Quốc). Trở lại Việt Nam, nhóm hạnh phúc khi nhận được sự đón nhận của đông đảo khán giả. Westlife cũng nhắc lại đêm diễn thuộc Gravity tour tại sân vận động Mỹ Đình vào tháng 10/2011, nơi họ có nhiều kỷ niệm đẹp đẽ.

Trong lần trở lại Hà Nội này, nhóm nhạc Ireland có nhiều hành động "lấy lòng" người hâm mộ. Ở phần giao lưu, một khán giả có cơ hội lên sân khấu khi mang theo tấm băng rôn có nội dung "đã chờ đợi 25 năm để được ôm Westlife". Cô chia sẻ mình tên Hoa, yêu thích Westlife ngay từ năm 1999, sau khi nghe bản "hit" If I Let You Go của họ. Được các thành viên ôm khích lệ, cùng hát ca khúc Safe, Hoa rơi nước mắt nghẹn ngào. Màn giao lưu khiến Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình "dậy sóng".

Khán giả nữ xúc động khi được hát cùng Westlife trên sân khấu. (Ảnh: VTV)

Westlife cũng nói một loạt câu tiếng Việt: "Xin chào Việt Nam"; "Tôi yêu Việt "; "Giơ tay lên"; "Hạ tay xuống...". Không ít lần, các thành viên cũng sửa lời ca khúc, đưa cụm từ Việt Nam, Hà Nội vào ca khúc. Ở phần cuối chương trình, nhóm nhạc đưa cờ Việt Nam lên sân khấu, cùng với cờ Ireland, được khán giả cổ vũ nồng nhiệt.

Trần Minh Phương (34 tuổi, Hà Nội) cho biết, cô đã chờ đợi đêm nhạc này từ rất lâu: "Westlife là ban nhạc tôi yêu thích nhất, đặc biệt là thành viên Shane. Đêm nhạc mang lại cho tôi nhiều cảm xúc, nhắc tôi nhớ lại những kỷ niệm trong thời thanh xuân đẹp đẽ của mình". Trong khi đó, Phạm Mạnh Hùng (40 tuổi, Thái Nguyên) chia sẻ, vợ chồng anh vượt quãng đường 80km để tới với những thần tượng một thời. "Tôi khá hài lòng về chất lượng âm thanh của chương trình. Các thành viên vẫn giữ phong độ về ngoại hình, giọng ca dù đã ở tuổi U50" - anh nhận định.

Đêm nhạc Westlife The Hits Tour 2024 do Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật và Sự kiện Văn hóa - Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp tổ chức. Đây là sự kiện âm nhạc quốc tế hướng tới kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô cũng như chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa. Tối nay (5/6), nhóm nhạc sẽ có show diễn thứ 2, cũng là cuối cùng tại Việt Nam, trước khi tiếp tục chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của mình.

Westlife là nhóm nhạc pop đến từ Ireland được thành lập năm 1998. Ban đầu, nhóm có 5 thành viên, gồm: Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne và Brian McFadden. Sau 14 năm hoạt động, nhóm tan rã năm 2012 và sau đó tái hợp năm 2018. Sự trở lại của Westlife khiến khu vực Mỹ Đình (Hà Nội) được hâm nóng trở lại sau sự xuất hiện của nhóm nhạc Blackpink vào tháng 7/2023, thu hút hơn 60.000 người hâm mộ tham dự.