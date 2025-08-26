Khánh Hòa ra mắt chương trình nghệ thuật "Chum Show" phục vụ du khách

Ngày 26/8, tại Nhà hát Đó, các nghệ sĩ, nghệ nhân đã công diễn chương trình nghệ thuật vở diễn mới với tên gọi "Chum Show".

Chương trình nghệ thuật Chum Show có thời lượng gần 40 phút, được lấy cảm hứng từ sắc màu nghệ thuật truyền thống của đồng bào Chăm, các dân tộc Tây Nguyên và cộng đồng người Kinh.

Tại Nhà Hát Đó, vừa ra mắt chương trình nghệ thuật Chum Show phục vụ du khách

Ý tưởng chương trình xuất phát từ hình ảnh chiếc chum, một vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình Việt trước đây và gắn bó gần gũi với đời sống của người dân. Những chiếc chum mang hình dáng thể hiện tính mẫu gắn liền với chu trình sinh - tử - tái sinh. Đồng thời, trong ngôn ngữ của một số dân tộc thiểu số ở khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên thì từ “chum” còn có nghĩa là “nụ hôn” một biểu tượng mang tính yêu thương, kết nối con người lại với nhau.

Chum Show chương trình nghệ thuật rất hấp dẫn được kết hợp sự hài hòa của các dân tộc.

Chum Show mang đến một sản phẩm văn hóa mới mẻ, khai thác nét bản sắc bản địa đặc trưng của con người và vùng đất Khánh Hòa, một miền đất lành chất chứa vẻ đẹp thiên nhiên song hành cùng chiều sâu văn hóa được tạo nên từ sự giao hòa đặc sắc của ba dòng chảy. Đó là sự huyền bí sâu lắng của văn hóa Chăm như một bản nguyện thiêng liêng qua thời gian. Tinh thần phóng khoáng, bền bỉ của các dân tộc Tây Nguyên, tựa đại ngàn vang vọng khúc ca tự do đầy sức sống.

Tại Chum Show, ê kíp sản xuất không được tạo nên theo mô hình truyền thống, mà là kết tinh của một hệ sinh thái nghệ thuật độc lập, nơi mọi giới hạn được tháo gỡ và mọi cá nhân được trao quyền sáng tạo.

Lần đầu tiên tại Nam Trung Bộ du khách mãn nhãn với màn trình diễn nghệ thuật xiếc mới và đu bay trên không đánh thức mọi giác quan của người xem

Nhóm tác giả gồm Anh Minh Nguyễn, Phạm Thành Dương, Trương Thu Hương, Đinh Quốc Biển, Ja Yang cùng Tổng đạo diễn Ngô Thanh Phương đã cùng nhau kiến tạo một không gian làm việc vừa khắt khe trong kỷ luật nghệ thuật, vừa sống động như mỗi cơ thể mang nhịp đập riêng.

Tại đây, mỗi nghệ sĩ được khuyến khích khai phá từ chính trải nghiệm sống của mình, nơi ý tưởng được nuôi dưỡng qua va chạm, lắng nghe và đồng sáng tạo. Đặc biệt, các nghệ nhân bản địa không chỉ đóng vai trò truyền dạy, mà trở thành những người đồng kiến tạo, cùng nghệ sĩ thổi hồn mới vào văn hóa.

Chương trình nghệ thuật mới lạ mang đến nét hấp dẫn cho người xem.

Chum Show sẽ chính thức công diễn thương mại bắt đầu từ ngày 30/8, hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn hấp dẫn của du khách khi đến với Nha Trang.

