NSND Tự Long hát chèo tại Lễ kỷ niệm 8 thập kỷ nông dân đồng hành cùng đất nước

Người nông dân – hình tượng vĩ đại trong đời sống và nghệ thuật

Chia sẻ tại buổi Lễ kỷ niệm “8 thập kỷ Nông dân đồng hành cùng đất nước” sáng ngày 27/8, Đại tá, NSND Vũ Tự Long – Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội cho rằng, chủ đề hôm nay hướng đến người nông dân, đó là những con người bình dị mà vĩ đại.

Từ bờ ruộng, từ lũy tre làng, họ đã bước ra cầm súng bảo vệ quê hương, đất nước, trở thành hình tượng xuyên suốt trong lịch sử.

Đồng thời, chính người nông dân cũng là nhân vật trung tâm trong nhiều tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là chèo, vốn là loại hình nghệ thuật mà anh may mắn được gắn bó.

“Chèo chính là hồn cốt của người Việt. Làng quê, lũy tre, cây đa, giếng nước, sân đình, đồng ruộng… đều hiện diện trên sân khấu chèo. Không chỉ Bắc Bộ với ruộng đồng, ao sen, mà cả miền Trung, miền Nam với dòng sông, bến đò, cầu khỉ… cũng in đậm dấu ấn văn hóa làng quê Việt Nam. Nông dân chính là nền tảng thúc đẩy mọi sự phát triển, cả trong lao động sản xuất lẫn kháng chiến bảo vệ Tổ quốc” – NSND Tự Long nói.

Nhắc đến bộ phim Máu đỏ do Điện ảnh Quân đội nhân dân mới sản xuất và công chiếu cách đây không lâu, NSND Vũ Tự Long xúc động kể: "Nhiều sinh viên là con em nông dân vừa mới nhập trường được một tháng đã phải ra chiến trường, sẵn sàng hy sinh khi sự nghiệp học hành còn dang dở. Đó là câu chuyện của cả một thế hệ, gắn liền với 81 ngày đêm ác liệt ở Quảng Trị".

Đại tá, NSND Vũ Tự Long – Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội chia sẻ cảm xúc tại lễ kỷ niệm 8 thập kỷ Nông dân đồng hành cùng đất nước.

NSND Vũ Tự Long cũng chia sẻ những ký ức của thế hệ 7X thời của anh, thế hệ được lớn lên trong giai đoạn đất nước chuyển mình.

Những câu thơ, câu hát ca ngợi người nông dân mới, chiếc máy cày thay con trâu, niềm vui hợp tác xã… đã hun đúc trong anh và bạn bè cùng trang lứa niềm tự hào, khát vọng đổi mới đất nước.

Bởi lẽ, con người Việt Nam, từ gốc rễ, vẫn là từ nông dân mà ra. Quân đội nhân dân Việt Nam cũng từ nông dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

"Ngày xưa, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh từng về Phong Điền cấy lúa cùng bà con nông dân, kéo nhị rất giỏi. Nhiều người lính của chúng ta bước ra từ đồng ruộng cũng vô cùng tài hoa.

Tại buổi lễ hôm nay, tôi chỉ mong muốn bày tỏ lòng biết ơn đến các thế hệ đi trước, những con người không chỉ cống hiến cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà còn làm rạng danh đất nước trên bản đồ kinh tế thế giới", NSND Tự Long nghẹn ngào.

Hình tượng người nông dân được tiếp nối bởi những “nông dân kiểu mới” như Anh hùng lao động Trần Mạnh Báo, người dám nghĩ, dám làm, đưa hạt gạo Việt Nam ra thế giới.

Đó cũng chính là nguồn cảm hứng để nghệ thuật chèo và nhiều loại hình nghệ thuật khác tiếp tục khắc họa, tôn vinh.

Âm nhạc dân tộc – hồn quê không thể thay thế

Theo NSND Tự Long, âm nhạc dân gian Việt Nam, từ chèo, cải lương đến hò, xẩm, ca trù, quan họ… vốn đã mang nền tảng bác học, chứa những nốt nhạc “không thể ghi ra giấy”, chỉ có thể cất lên từ giọng hát, tâm hồn và trái tim của những người nghệ sĩ.

Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội chia sẻ: “Không có ca khúc nào hay nếu thiếu đi hồn quê, hồn đất nước, hơi thở Việt Nam. Các bạn trẻ dù học ở nhạc viện danh tiếng thế giới, nhưng khi thổi hồn Việt vào tác phẩm, thế giới mới thực sự ngỡ ngàng: hóa ra âm nhạc dân tộc của Việt Nam lại giàu sức sống đến thế".

Từ trải nghiệm trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, NSND Tự Long nhắc đến các ca khúc Mẹ yêu con, Trống cơm, Chiếc khăn piêu, vốn là những giai điệu quen thuộc nhưng được làm mới, lan tỏa đến giới trẻ.

Theo Đại tá, NSND Vũ Tự Long – Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội thì người nông dân chính là hình tượng vĩ đại trong đời sống và nghệ thuật.

Anh dí dỏm cho rằng, mùa một quá thành công nên mình “sẽ không tham gia mùa hai”, bởi nghệ thuật phải giữ cái tinh túy nhất, giống như xuất khẩu gạo Việt Nam – không chạy theo số lượng mà phải làm ra sản phẩm khiến thế giới phải khao khát.

Ngẫu hứng hát chèo khiến hội trường lặng đi

Trong lúc chia sẻ, NSND Tự Long bất ngờ cất giọng hát chèo khiến cả hội trường chăm chú lắng nghe:

“Mẹ ta không có yếm đào

Nón mê thay nón quai thao đội đầu

Rối ren tay bí, tay bầu

Váy nhuộm bùn, áo nhuộm nâu bốn mùa

Cái cò… sung chát đào chua…”

(Trích bài thơ "Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa..." của nhà thơ Nguyễn Duy).

Tiếng hát ngân lên, dẫu mộc mạc nhưng lập tức khiến cả hội trường lặng đi. Bởi trong những câu hát ấy là bóng dáng người mẹ Việt Nam tần tảo, lam lũ mà anh hùng.

Từ những hạt gạo quê nhà, từ đôi tay lấm bùn, từ tấm áo nâu sồng mà nuôi lớn cả dân tộc.

“Thế hệ trẻ chúng tôi, sinh ra và trưởng thành từ làng quê, càng thấm thía giá trị của từng tấc đất, tấc vàng. Cha ông ta đã yêu ruộng đồng, yêu quê hương, yêu đất nước tha thiết như cánh cò chao nghiêng, như dòng sông chảy mãi không ngừng.

Tình yêu ấy đã kết tinh trong văn chương, trong âm nhạc, trong những vần thơ.” - Đại tá, NSND Vũ Tự Long – Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội xúc động nhấn mạnh.