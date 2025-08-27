Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Nhà nông
Thứ tư, ngày 27/08/2025 17:01 GMT+7

NSND Tự Long hát chèo tại Lễ kỷ niệm 8 thập kỷ nông dân đồng hành cùng đất nước

+ aA -
Hồng Liên Thứ tư, ngày 27/08/2025 17:01 GMT+7
Tại Lễ kỷ niệm “8 thập kỷ Nông dân đồng hành cùng đất nước” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo, Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt tổ chức, Đại tá, NSND Vũ Tự Long – Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội đã có những chia sẻ xúc động và bất ngờ ngân lên một đoạn chèo khiến cả hội trường lắng đọng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Người nông dân – hình tượng vĩ đại trong đời sống và nghệ thuật

Chia sẻ tại buổi Lễ kỷ niệm “8 thập kỷ Nông dân đồng hành cùng đất nước” sáng ngày 27/8, Đại tá, NSND Vũ Tự Long – Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội cho rằng, chủ đề hôm nay hướng đến người nông dân, đó là những con người bình dị mà vĩ đại.

Từ bờ ruộng, từ lũy tre làng, họ đã bước ra cầm súng bảo vệ quê hương, đất nước, trở thành hình tượng xuyên suốt trong lịch sử.

Vườn rộng 2ha trồng thứ cây cảnh nở hoa cản chả kịp, một nông dân Đồng Tháp phát tài

Đồng thời, chính người nông dân cũng là nhân vật trung tâm trong nhiều tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là chèo, vốn là loại hình nghệ thuật mà anh may mắn được gắn bó.

“Chèo chính là hồn cốt của người Việt. Làng quê, lũy tre, cây đa, giếng nước, sân đình, đồng ruộng… đều hiện diện trên sân khấu chèo. Không chỉ Bắc Bộ với ruộng đồng, ao sen, mà cả miền Trung, miền Nam với dòng sông, bến đò, cầu khỉ… cũng in đậm dấu ấn văn hóa làng quê Việt Nam. Nông dân chính là nền tảng thúc đẩy mọi sự phát triển, cả trong lao động sản xuất lẫn kháng chiến bảo vệ Tổ quốc” – NSND Tự Long nói.

Nhắc đến bộ phim Máu đỏ do Điện ảnh Quân đội nhân dân mới sản xuất và công chiếu cách đây không lâu, NSND Vũ Tự Long xúc động kể: "Nhiều sinh viên là con em nông dân vừa mới nhập trường được một tháng đã phải ra chiến trường, sẵn sàng hy sinh khi sự nghiệp học hành còn dang dở. Đó là câu chuyện của cả một thế hệ, gắn liền với 81 ngày đêm ác liệt ở Quảng Trị".

Đại tá, NSND Vũ Tự Long – Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội chia sẻ cảm xúc tại lễ kỷ niệm 8 thập kỷ Nông dân đồng hành cùng đất nước.
Loài cá quý tộc này nuôi thành công ở vùng núi Tây Côn Lĩnh của Tuyên Quang, toàn con to bự thế này đây

NSND Vũ Tự Long cũng chia sẻ những ký ức của thế hệ 7X thời của anh, thế hệ được lớn lên trong giai đoạn đất nước chuyển mình.

Những câu thơ, câu hát ca ngợi người nông dân mới, chiếc máy cày thay con trâu, niềm vui hợp tác xã… đã hun đúc trong anh và bạn bè cùng trang lứa niềm tự hào, khát vọng đổi mới đất nước.

Bởi lẽ, con người Việt Nam, từ gốc rễ, vẫn là từ nông dân mà ra. Quân đội nhân dân Việt Nam cũng từ nông dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

"Ngày xưa, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh từng về Phong Điền cấy lúa cùng bà con nông dân, kéo nhị rất giỏi. Nhiều người lính của chúng ta bước ra từ đồng ruộng cũng vô cùng tài hoa.

Tại buổi lễ hôm nay, tôi chỉ mong muốn bày tỏ lòng biết ơn đến các thế hệ đi trước, những con người không chỉ cống hiến cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà còn làm rạng danh đất nước trên bản đồ kinh tế thế giới", NSND Tự Long nghẹn ngào.

Hình tượng người nông dân được tiếp nối bởi những “nông dân kiểu mới” như Anh hùng lao động Trần Mạnh Báo, người dám nghĩ, dám làm, đưa hạt gạo Việt Nam ra thế giới.

Đó cũng chính là nguồn cảm hứng để nghệ thuật chèo và nhiều loại hình nghệ thuật khác tiếp tục khắc họa, tôn vinh.

Cả làng phục lăn anh nông dân Bắc Kạn sáng chế máy nông nghiệp đa năng

Âm nhạc dân tộc – hồn quê không thể thay thế

Theo NSND Tự Long, âm nhạc dân gian Việt Nam, từ chèo, cải lương đến hò, xẩm, ca trù, quan họ… vốn đã mang nền tảng bác học, chứa những nốt nhạc “không thể ghi ra giấy”, chỉ có thể cất lên từ giọng hát, tâm hồn và trái tim của những người nghệ sĩ.

Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội chia sẻ: “Không có ca khúc nào hay nếu thiếu đi hồn quê, hồn đất nước, hơi thở Việt Nam. Các bạn trẻ dù học ở nhạc viện danh tiếng thế giới, nhưng khi thổi hồn Việt vào tác phẩm, thế giới mới thực sự ngỡ ngàng: hóa ra âm nhạc dân tộc của Việt Nam lại giàu sức sống đến thế".

Từ trải nghiệm trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, NSND Tự Long nhắc đến các ca khúc Mẹ yêu con, Trống cơm, Chiếc khăn piêu, vốn là những giai điệu quen thuộc nhưng được làm mới, lan tỏa đến giới trẻ.

Theo Đại tá, NSND Vũ Tự Long – Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội thì người nông dân chính là hình tượng vĩ đại trong đời sống và nghệ thuật.

Anh dí dỏm cho rằng, mùa một quá thành công nên mình “sẽ không tham gia mùa hai”, bởi nghệ thuật phải giữ cái tinh túy nhất, giống như xuất khẩu gạo Việt Nam – không chạy theo số lượng mà phải làm ra sản phẩm khiến thế giới phải khao khát.

Ngẫu hứng hát chèo khiến hội trường lặng đi

Trong lúc chia sẻ, NSND Tự Long bất ngờ cất giọng hát chèo khiến cả hội trường chăm chú lắng nghe:

“Mẹ ta không có yếm đào

Nón mê thay nón quai thao đội đầu

Rối ren tay bí, tay bầu

Váy nhuộm bùn, áo nhuộm nâu bốn mùa

Cái cò… sung chát đào chua…”

(Trích bài thơ "Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa..." của nhà thơ Nguyễn Duy).

Trời chưa sáng, ra cửa sông này ở Nha Trang thả lưới, dính toàn cá đặc sản giãy đành đạch thế này đây

Tiếng hát ngân lên, dẫu mộc mạc nhưng lập tức khiến cả hội trường lặng đi. Bởi trong những câu hát ấy là bóng dáng người mẹ Việt Nam tần tảo, lam lũ mà anh hùng.

Từ những hạt gạo quê nhà, từ đôi tay lấm bùn, từ tấm áo nâu sồng mà nuôi lớn cả dân tộc.

“Thế hệ trẻ chúng tôi, sinh ra và trưởng thành từ làng quê, càng thấm thía giá trị của từng tấc đất, tấc vàng. Cha ông ta đã yêu ruộng đồng, yêu quê hương, yêu đất nước tha thiết như cánh cò chao nghiêng, như dòng sông chảy mãi không ngừng.

Tình yêu ấy đã kết tinh trong văn chương, trong âm nhạc, trong những vần thơ.” - Đại tá, NSND Vũ Tự Long – Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội xúc động nhấn mạnh.

Cả hội trường đứng hình vài giây rồi hò reo sau chia sẻ của NSND Tự Long.

Tham khảo thêm

Lễ kỷ niệm 8 thập kỷ Nông dân đồng hành cùng đất nước: Lắng đọng những giây phút chia sẻ về đất nước, nông dân

Lễ kỷ niệm 8 thập kỷ Nông dân đồng hành cùng đất nước: Lắng đọng những giây phút chia sẻ về đất nước, nông dân
31

Báo điện tử Dân Việt/NTNN tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và trao giải cuộc thi viết “Việt Nam trong tôi”

Báo điện tử Dân Việt/NTNN tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và trao giải cuộc thi viết “Việt Nam trong tôi”

TS.Nguyễn Sĩ Đại lần đầu chia sẻ về lý do khi viết bài thơ “Nông dân”

TS.Nguyễn Sĩ Đại lần đầu chia sẻ về lý do khi viết bài thơ “Nông dân”

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ở thôn thông minh của một xã thuộc tỉnh Phú Thọ, không hiếm gặp biệt thự sang chảnh, người dân thu 81 triệu/năm

Dọc theo đê sông Hồng, những xóm làng của xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ không còn là vùng quê lam lũ. Những biệt thự mái ngói xanh dương mọc lên giữa cánh đồng cũ, đường làng lát bê tông thẳng tắp, đời sống người dân đổi thay từng ngày là thành quả của chặng đường bền bỉ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

NÓNG: Diễn biến chi tiết của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, liệu có mạnh lên thành bão số 6?

Nhà nông
NÓNG: Diễn biến chi tiết của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, liệu có mạnh lên thành bão số 6?

Loại cá giàu canxi, ít xương, phàm ăn này nuôi dày đặc ở Vĩnh Long, bán hàng tấn, có nhà lời 1,5 tỷ/vụ, người ta đến xem

Nhà nông
Loại cá giàu canxi, ít xương, phàm ăn này nuôi dày đặc ở Vĩnh Long, bán hàng tấn, có nhà lời 1,5 tỷ/vụ, người ta đến xem

Đây là loại cây mới đang trồng nhiều ở Đắk Lắk hướng tới mục tiêu là “cây tỷ đô” nhờ kiểu liên kết sản xuất này

Nhà nông
Đây là loại cây mới đang trồng nhiều ở Đắk Lắk hướng tới mục tiêu là “cây tỷ đô” nhờ kiểu liên kết sản xuất này

Phát hiện con động vật hoang dã bị thương trên đèo Con Ó, 3 thanh niên Lâm Đồng mang giao nộp cho công an

Nhà nông
Phát hiện con động vật hoang dã bị thương trên đèo Con Ó, 3 thanh niên Lâm Đồng mang giao nộp cho công an

Đọc thêm

HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế
Thể thao

HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế

Thể thao

ĐT Việt Nam dưới quyền HLV Kim Sang-sik có sự thay đổi vào phút chót khi Phan Du Học được gọi bổ sung thay thế Doãn Ngọc Tân, người phải lỡ hẹn vì chấn thương nghiêm trọng.

Nga tăng tốc tiến công, mỗi tháng chiếm diện tích lãnh thổ Ukraine gấp đôi năm ngoái
Thế giới

Nga tăng tốc tiến công, mỗi tháng chiếm diện tích lãnh thổ Ukraine gấp đôi năm ngoái

Thế giới

Quân đội Nga mỗi tháng giải phóng được 600-700 km2 trong khu vực chiến dịch đặc biệt, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov thông báo tại cuộc họp hội đồng quản trị mở rộng của cơ quan quân sự Nga hôm thứ Sáu.

Trải nghiệm buffet chay hơn 50 món ở Sài Gòn, khách khen dĩa cơm tấm “sà bì chưởng” đặc biệt quá
Chuyển động Sài Gòn

Trải nghiệm buffet chay hơn 50 món ở Sài Gòn, khách khen dĩa cơm tấm “sà bì chưởng” đặc biệt quá

Chuyển động Sài Gòn

Với nhiều người, thưởng thức ẩm thực chay là một trải nghiệm không thể thiếu vào mùa Vu lan. Việc ăn chay không chỉ giúp cơ thể nhẹ nhàng, thanh tịnh mà còn là dịp thú vị để quây quần hàn huyên cùng gia đình và bạn bè.

Bình Điền: Khẳng định vị thế thương hiệu với tầm nhìn 'Xanh hóa - Số hóa' tại triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước
Doanh nghiệp

Bình Điền: Khẳng định vị thế thương hiệu với tầm nhìn "Xanh hóa - Số hóa" tại triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước

Doanh nghiệp

Trong không khí trang trọng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, triển lãm Thành tựu đất nước - 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đã trở thành một sự kiện mang tầm vóc quốc gia, nơi hội tụ và tôn vinh những thương hiệu tiêu biểu đã đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc.

Thuyết phục cha ruột hiến miếng đất trị giá 1 tỷ đồng để mở đường, anh Bí thư chi bộ ấp khiến nhiều người nể phục
Nhà nông

Thuyết phục cha ruột hiến miếng đất trị giá 1 tỷ đồng để mở đường, anh Bí thư chi bộ ấp khiến nhiều người nể phục

Nhà nông

Anh Cao Văn Liền (51 tuổi) có hơn 20 năm tham gia công tác ở ấp; trong đó, có gần 10 năm làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Trung, thị trấn Cờ Ðỏ, huyện Cờ Ðỏ, Cần Thơ. Ở vị trí công tác nào anh Liền cũng luôn thể hiện sự gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm với công việc, được đảng viên (ĐV) và nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

Ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng trước những tin đồn
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng trước những tin đồn

Văn hóa - Giải trí

"Những lời đồn ác ý trong quá khứ hoàn toàn là vu khống và bịa đặt độc ác", ca sĩ Bằng Kiều lên tiếng về những tin đồn ác ý.

Giá USD hôm nay 30/8: Tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Kinh tế

Giá USD hôm nay 30/8: Tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Kinh tế

Giá USD hôm nay 30/8 tăng nóng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Theo đó, tại thị trường tự do giao dịch ở mức 26.713 đồng - 26.783 đồng (mua - bán), tăng 63 đồng cả hai chiều so với sáng qua

Đà Nẵng đặt cược vào Blockchain: VBSN mở đường cho chính quyền số và dịch vụ công
Kinh tế

Đà Nẵng đặt cược vào Blockchain: VBSN mở đường cho chính quyền số và dịch vụ công

Kinh tế

Tại Ngày hội Blockchain Việt Nam 2025 vừa tổ chức tại Đà Nẵng, lãnh đạo chính phủ và ngành tài chính chứng kiến sự ra mắt và thảo luận về Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam (VBSN) – một dự án được kỳ vọng sẽ định hình hạ tầng công nghệ cho chính quyền số, đô thị thông minh và trung tâm tài chính trong tương lai.

Người xưa dặn: 'Trồng 3 cây trước sân, gia đình thịnh vượng, vàng ngọc đầy nhà', đó là 3 cây nào vậy?
Gia đình

Người xưa dặn: "Trồng 3 cây trước sân, gia đình thịnh vượng, vàng ngọc đầy nhà", đó là 3 cây nào vậy?

Gia đình

Người xưa lựa chọn cây trồng trước sân nhà rất cẩn trọng, không phải cây nào cũng được coi là "cây giữ nhà" hay cây mang lại may mắn, điềm lành cho gia đình.

Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí: 'Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn rất trí tuệ'
Văn hóa - Giải trí

Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí: "Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn rất trí tuệ"

Văn hóa - Giải trí

Giáo sư, Anh hùng Lao động, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cho rằng: "Dân tộc Việt Nam không chỉ anh hùng mà còn thông minh, rất trí tuệ và kiên cường".

U23 Việt Nam đã có mặt tại Việt Trì
Thể thao

U23 Việt Nam đã có mặt tại Việt Trì

Thể thao

Chiều 29/8, đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức hội quân tại Việt Trì (Phú Thọ) với đầy đủ lực lượng được triệu tập, chuẩn bị cho cuộc đua tại bảng C- Vòng loại U23 châu Á 2026.

Nước mắt, nụ cười và niềm tự hào của những cuộc hội ngộ đặc biệt lay động lòng người bên lề Đại lễ A80
Tin tức

Nước mắt, nụ cười và niềm tự hào của những cuộc hội ngộ đặc biệt lay động lòng người bên lề Đại lễ A80

Tin tức

Giữa Hà Nội rợp sắc cờ hoa và hàng triệu con tim đổ về Thủ đô xem diễu binh, diễu hành trong Đại lễ A80, những cuộc hội ngộ xúc động của mẹ con, vợ chồng, cựu chiến binh… đã thắp sáng tình yêu Tổ quốc, biến khoảnh khắc đời thường thành niềm tự hào thiêng liêng của cả dân tộc.

Tổng thống Pháp đưa 'tối hậu thư', thúc giục ông Trump ra tay nếu ông Putin né gặp ông Zelensky
Thế giới

Tổng thống Pháp đưa 'tối hậu thư', thúc giục ông Trump ra tay nếu ông Putin né gặp ông Zelensky

Thế giới

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tin rằng nếu nhà lãnh đạo Điện Kremlin tiếp tục né tránh cuộc gặp với tổng thống Ukraine, điều mà ông đã đồng ý trong hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Trump, thì ông Trump không thể bỏ qua mà không có phản ứng.

Ca mổ “ngược quy trình - đúng lương tâm” cứu mẹ con sản phụ mang song thai sa dây rốn nguy kịch
Xã hội

Ca mổ “ngược quy trình - đúng lương tâm” cứu mẹ con sản phụ mang song thai sa dây rốn nguy kịch

Xã hội

Sản phụ mang song thai, nhập viện trong tình trạng nguy kịch khi đã vỡ ối, dây rốn rơi ra ngoài, tim thai đã đập rời rạc, lờ đờ.

Nuôi biển công nghệ cao, nông dân, HTX, doanh nghiệp đang mong muốn điều gì?
Nhà nông

Nuôi biển công nghệ cao, nông dân, HTX, doanh nghiệp đang mong muốn điều gì?

Nhà nông

Các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, bà con ngư dân vừa cùng nhau đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu ích tại tọa đàm "Phát triển nuôi trồng thủy sản an toàn, bền vững, hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu" diễn ra tại Quảng Ninh.

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi
Văn hóa - Giải trí

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi

Văn hóa - Giải trí

Trong phim "Mưa đỏ", diễn viên Thúy Hà hóa thân nhân vật có hình ảnh bà Nguyễn Thị Bình. Trước những nhận xét trái chiều của người xem, cô mới đây đã lên tiếng xin lỗi.

Nhiều cửa ngõ TP.HCM có nguy cơ ùn tắc trong dịp nghỉ lễ 2/9, người dân chú ý lộ trình thay thế
Chuyển động Sài Gòn

Nhiều cửa ngõ TP.HCM có nguy cơ ùn tắc trong dịp nghỉ lễ 2/9, người dân chú ý lộ trình thay thế

Chuyển động Sài Gòn

Trong những ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến đường cửa ngõ, cao tốc và các điểm nóng giao thông tại TP.HCM được dự báo sẽ xảy ra ùn tắc kéo dài do lưu lượng xe tăng đột biến. Người dân cần chú ý lộ trình thay thế.

Giá xăng dầu hôm nay 30/8: Lao dốc mạnh nhất tuần qua
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 30/8: Lao dốc mạnh nhất tuần qua

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 30/8, thị trường dầu thô thế giới sau hai phiên tăng giá đã lao dốc mạnh ở phiên cuối tuần.

Đêm không ngủ, nhiều lần dầm mưa của hàng vạn người dân chờ xem diễu binh, diễu hành
Xã hội

Đêm không ngủ, nhiều lần dầm mưa của hàng vạn người dân chờ xem diễu binh, diễu hành

Xã hội

Rạng sáng ngày 30/8, hàng vạn người dân quanh khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) gần như không ngủ. Càng đến sát giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành, không khí càng thêm hối hả, mọi người cùng nhau hát vang "Như có Bác trong ngày đại thắng".

Cận cảnh 120 quân nhân Trung Quốc xuất hiện trang nghiêm tại Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
Media

Cận cảnh 120 quân nhân Trung Quốc xuất hiện trang nghiêm tại Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Media

Đúng 4h50 sáng 30/8, lực lượng diễu binh gồm 120 quân nhân Trung Quốc đã xuất hiện tập dượt trước giờ Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tội danh 2 Thiếu tướng quân đội bị đề nghị truy tố trong vụ Hậu “pháo” có khung hình phạt thế nào?
Bạn đọc

Tội danh 2 Thiếu tướng quân đội bị đề nghị truy tố trong vụ Hậu “pháo” có khung hình phạt thế nào?

Bạn đọc

Trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu xảy ra tại Khánh Hòa, cơ quan điều tra quân đội đề nghị truy tố 3 cựu lãnh đạo tỉnh này và 2 Thiếu tướng, gồm cựu Hiệu trưởng Trường sĩ quan Không quân và một Cục phó Cục tác chiến.

Thời gian chi trả 100.00 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập được thực hiện thế nào?
Tin tức

Thời gian chi trả 100.00 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập được thực hiện thế nào?

Tin tức

Chính phủ yêu cầu thời gian chi trả khoản 100.000 đồng/người để toàn dân ăn Tết Độc lập tập trung thực hiện từ ngày 31/8/2025 đến hết ngày 1/9/2025; trường hợp khách quan có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng không muộn hơn ngày 15/9/2025.

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, khi Bí thư Đoàn đột phá trồng loại cây xanh mướt hóa 'vàng' (Bài 2) 
Nhà nông

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, khi Bí thư Đoàn đột phá trồng loại cây xanh mướt hóa "vàng" (Bài 2) 

Nhà nông

Bình Hòa Nam - xã nghèo nhất nhì Long An (cũ) nay thuộc xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh (mới) - từng là vùng đất bưng biền ngập phèn, cỏ mọc um tùm, bom đạn còn sót lại gây nguy hiểm chết người, giờ đây đã thay da đổi thịt. Cả xã khoác lên mình màu áo xanh ngút ngàn của những ruộng rau má mơn mởn.

Cựu chiến binh hát vang ca khúc yêu nước trước giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
Xã hội

Cựu chiến binh hát vang ca khúc yêu nước trước giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Xã hội

Rạng sáng 30/8, tại khu vực phố Nguyễn Thái Học - Hàng Cháo (Hà Nội), ngay trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9, các cựu chiến binh trong quân phục chỉnh tề đã cùng nhau cất vang những ca khúc cách mạng, khiến không khí thêm trang nghiêm và xúc động.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Tôi yêu Tổ quốc tôi
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Tôi yêu Tổ quốc tôi

Văn hóa - Giải trí

Có những buổi sáng mùa thu ở Nhật, tôi đứng giữa quảng trường rộng, trong tiếng nhạc Quốc ca hùng tráng vang lên giữa trời xanh, mắt ngước nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay.

Ngoại trưởng Mỹ ra tuyên bố quan trọng về USAID
Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ ra tuyên bố quan trọng về USAID

Thế giới

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng việc đóng cửa cơ quan viện trợ nước ngoài đã giúp người nộp thuế Mỹ tiết kiệm được "hàng chục tỷ USD". Ông cho biết USAID chính thức bước vào giai đoạn đóng cửa.

Điều gì đang xảy ra với Hà Nội FC?
Thể thao

Điều gì đang xảy ra với Hà Nội FC?

Thể thao

Khởi đầu mùa giải V.League 2025/2026 của Hà Nội FC là một cú sốc thực sự, không chỉ với người hâm mộ mà còn với cả những đối thủ từng phải kiêng dè họ. Nhà đương kim á quân, đội bóng giàu thành tích và được xem là biểu tượng của sự ổn định suốt nhiều năm, giờ đây đang thể hiện một bộ mặt thiếu sức sống, bạc nhược và xa lạ đến bất ngờ.

Chuyển đổi số nông nghiệp ở Tây Ninh, nông dân gắn mã QR để từng quả dừa hữu cơ đều có “căn cước” riêng
Nhà nông

Chuyển đổi số nông nghiệp ở Tây Ninh, nông dân gắn mã QR để từng quả dừa hữu cơ đều có “căn cước” riêng

Nhà nông

Nông dân Tây Ninh đang mạnh dạn chuyển đổi số, từ gắn mã QR cho từng quả dừa hữu cơ đến bán sầu riêng trên mạng. Cách làm mới giúp nâng giá trị nông sản và góp phần xây dựng nông thôn mới hiện đại.

Kỹ nghệ câu ếch đồng mùa lũ của nông dân An Giang, mồi càng 'thối' ếch càng thích, tự động mò tới
Nhà nông

Kỹ nghệ câu ếch đồng mùa lũ của nông dân An Giang, mồi càng "thối" ếch càng thích, tự động mò tới

Nhà nông

Lũ về mang theo phù sa, tưới mát ruộng đồng ở An Giang, là thời điểm những nghề ăn theo bắt đầu vào vụ, trong đó có nghề săn, bắt ếch đồng rục rịch theo con nước, giúp nhiều hộ gia đình có thêm thu nhập kha khá lúc nông nhàn.

Họa sĩ 70 tuổi ở Ninh Bình vẽ hơn 1.000 bức tranh về Bác Hồ: Hơn cả đam mê, đó là lòng kính yêu!
Văn hóa - Giải trí

Họa sĩ 70 tuổi ở Ninh Bình vẽ hơn 1.000 bức tranh về Bác Hồ: Hơn cả đam mê, đó là lòng kính yêu!
5

Văn hóa - Giải trí

Với hơn nửa thế kỷ gắn bó nghệ thuật, họa sĩ Trần Hòa Bình (xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình) đã dành trọn tâm huyết để tạo nên hơn 1.000 tác phẩm tranh chân dung về Bác Hồ. Ông đã biến tình yêu hội họa thành một cách thể hiện lòng kính trọng sâu sắc đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Tin đọc nhiều

1

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

2

Đề nghị truy tố 2 Thiếu tướng quân đội và 3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trong vụ án Phúc Sơn giai đoạn 2

Đề nghị truy tố 2 Thiếu tướng quân đội và 3 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trong vụ án Phúc Sơn giai đoạn 2

3

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

4

Tin sáng (28/8): Đông Á Thanh Hóa sa thải HLV Choi Won-kwon?

Tin sáng (28/8): Đông Á Thanh Hóa sa thải HLV Choi Won-kwon?

5

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn