Khói lửa ngùn ngụt chung cư cao cấp ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản





Đám cháy bùng phát tại một căn hộ thuộc tầng 27 của block A chung cư Rivergate Residence, nằm trên đường Bến Vân Đồn (quận 4 cũ). Ảnh: MX

Đến hơn 17h ngày 20/10, đám cháy bùng phát tại một căn hộ thuộc tầng 27 của block A chung cư Rivergate Residence, nằm trên đường Bến Vân Đồn (quận 4 cũ) đã được lực lượng chức năng cơ bản khống chế.

Trước đó, khoảng 16h30 cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát tại một căn hộ thuộc tầng 27 của block A chung cư Rivergate Residence, nằm trên đường Bến Vân Đồn (quận 4 cũ).

Ngay sau đó, khói đen và lửa từ bên trong căn hộ đã bốc lên dữ dội, cuồn cuộn thoát ra phía ngoài qua cửa sổ và ban công. Chuông báo cháy toàn khu vang lên liên tục.

Hàng trăm hộ dân sinh sống tại tòa nhà đã nhanh chóng di tản khỏi căn hộ, theo hành lang và lối cầu thang bộ để xuống đất.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác chữa cháy và điều tra nguyên nhân.