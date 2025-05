Khởi tố, bắt tạm giam tài xế ô tô chở rác gây tai nạn làm 4 người tử vong ở Long An

Ba lần gia hạn tạm giữ hình sự để củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an tinh Long An đã có đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam tài xế ô tô chở rác gây tai nạn làm 4 người tử vong để điều tra.