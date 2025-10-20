Khởi tố người vợ ở Đà Nẵng siết cổ chồng đến chết

Ngày 20/10, đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1998, trú tại thôn 6, xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng) về tội giết người.

Trước đó, vào lúc 00h30 ngày 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận thông tin từ Công an xã Trà Linh về việc đối tượng Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 1998, trú tại thôn 6, xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng) tự thú về hành vi giết chồng là Nguyễn Xuân Trường (SN 1987, trú tại thôn 6, xã Trà Linh).

Đối tượng Nguyễn Thị Hoài Thương. Ảnh: CAĐN

Ngay sau khi nhận tin báo Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Trà Linh xác minh làm rõ vụ việc. Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, lời khai của đối tượng và điều tra làm rõ, vào khoảng 22h00 ngày 1/10, anh Nguyễn Xuân Trường đi nhậu về nhà tại nóc Long Riêu 2, thôn 6, xã Trà Linh. Lúc này, giữa anh Trường và vợ là Nguyễn Thị Hoài Thương xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, Trường dùng tay đánh Thương nhiều cái.

Tiếp đó, Trường dùng dao hù dọa giết Thương và hai con thì Thương can ngăn nên Trường đi ngủ tại phòng khách. Do Trường thường xuyên ăn nhậu, đánh đập, hù dọa giết Thương và hai con nên Thương nảy sinh ý định giết Trường bằng cách siết cổ.

Thương lấy 1 cái khăn tắm, dùng dao cắt xé thành 2 mảnh để cột hai chân và hai tay của Trường lại. Sau đó, Thương lấy đoạn một đoạn dây dù có chiều dài khoảng 1,5m, rồi tròng vào cổ anh Trường và dùng tay kéo mạnh đầu dây để siết chặt. Lúc này anh Trường phản ứng, chân đạp liên tục. Thương kéo một hồi lâu đến khi anh Trường không còn phản ứng gì, nghĩ anh Trường đã chết nên Thương thả ra, tháo dây ra khỏi cổ của anh Trường và đặt lên giường.

Sau khi gây án xong, Thương đã đến Công an xã Trà Linh thú nhận hành vi của mình.

