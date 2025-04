Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand – ENZ) chính thức mở cổng trực tuyến nhận hồ sơ ứng tuyển Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Đại học (New Zealand Universities Awards - NZUA) từ ngày 1/5/2025 đến hết ngày 31/8.

Kết quả học bổng dự kiến được công bố vào tháng 10/2025; Lễ vinh danh và trao chứng nhận học bổng sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11/2025 và học sinh có thể nhập học tại New Zealand vào kỳ học tháng 2/2026.

14 suất học bổng NZUA (mỗi suất trị giá 15.000 NZD - khoảng 233 triệu đồng) được phân bổ cho 8 đại học công lập New Zealand: Đại học Công nghệ Auckland (AUT): 3 suất, Đại học Waikato (UOW): 3 suất, Đại học Otago (UOO): 3 suất, Đại học Auckland (UOA): 1 suất, Đại học Massey (MU): 1 suất, Đại học Victoria Wellington (VUW): 1 suất, Đại học Canterbury (UC): 1 suất và Đại học Lincoln (LU): 1 suất. Ứng viên NZUA có thể chọn bất cứ ngành học nào trong các chương trình đào tạo bậc cử nhân của 8 đại học kể trên.



Học sinh Việt Nam có cơ hội học tập tại 1 trong 8 trường đại học danh tiếng ở New Zealand.

Ngoài ra, các đại học New Zealand không hạn chế việc học sinh có thể ứng tuyển đồng thời học bổng chính phủ NZUA và học bổng riêng của trường.



Học bổng chính phủ NZUA không yêu cầu ứng viên làm bài luận hay bài kiểm tra năng lực mà sẽ chú trọng câu chuyện đằng sau mỗi cá nhân bên cạnh các thành tích về học thuật và kỹ năng tiếng Anh. Học sinh có điểm trung bình học tập lớp 12 từ 8.5 trở lên và trình độ tiếng Anh tương đương với IELTS 7.0 sẽ đủ điều kiện để ứng tuyển NZUA.

Ông Ben Burrowes, Giám đốc Khu vực Châu Á của ENZ chia sẻ: “Chúng tôi rất mong chờ chào đón thế hệ chủ nhân đầu tiên của Học bổng NZUA đến với New Zealand. Với môi trường học tập đề cao cá nhân hóa cùng hệ thống hỗ trợ toàn diện cho sinh viên quốc tế, chúng tôi tin rằng các em học sinh Việt Nam sẽ không chỉ chạm tới ước mơ học thuật, mà còn trở thành những công dân toàn cầu đầy bản lĩnh, sẵn sàng đương đầu với những thay đổi của thế giới".

Bên cạnh 14 suất học bổng có tổng giá trị lên đến 3,2 tỷ đồng mở ra cơ hội học tập tại 8 trường đại học New Zealand danh tiếng với chất lượng hàng đầu thế giới, ứng viên NZUA còn được hưởng lợi từ các chính sách cởi mở dành cho sinh viên quốc tế tại New Zealand.

Cụ thể, sinh viên được làm thêm 20 giờ mỗi tuần trong kỳ học và 40 giờ mỗi tuần trong kỳ nghỉ, tạo điều kiện để người học có thêm trải nghiệm thực tế và trang trải chi phí khi đi học. Đặc biệt, với chính sách làm việc sau tốt nghiệp (Post Study Work Visa), sinh viên hoàn thành chương trình cử nhân tại New Zealand có thể ở lại làm việc 3 năm để tích lũy kinh nghiệm trong môi trường làm việc đa văn hóa và hoạch định cho sự nghiệp của mình sau này.