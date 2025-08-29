Không đặc xá phạm nhân trong các vụ án Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi

Phiên họp thứ 28 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: Ban Nội chính Trung ương

Chiều 29/8, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2).

Thông tin về các đối tượng đặc xá, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết 80 năm qua, Nhà nước có 40 lần đặc xá cho các phạm nhân. Và tính riêng từ năm 2009, Chủ tịch nước ký 11 lần đặc xá cho gần 100.000 phạm nhân đủ điều kiện theo quy định.

Đặc biệt, theo Thứ trưởng Bộ Công an, ông Tuyến nhấn mạnh Đảng và Nhà nước tổ chức nhiều sự kiện chính trị quan trọng của cả nước. Trước đó, trong dịp 30/4, Chủ tịch nước đã ký đặc xá cho hơn 8.000 người và đợt 2 vào dịp 2/9 tới sẽ đặc xá cho 13.915 người.

"Như vậy có thể nói, năm nay có số lượng phạm nhân được đặc xá lớn nhất từ trước đến nay. Đây là chế định đặc biệt, thể hiện tính nhân đạo của Đảng, Nhà nước", ông Tuyến nhấn mạnh.

Về trường hợp cụ thể, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho biết theo quyết định mới nhất, Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá cho 13.915 phạm nhân và trong các trường hợp này không có phạm nhân nào liên quan các vụ án Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến trả lời các câu hỏi của báo chí. Ảnh: VGP

Tại họp báo, báo chí cũng đặt câu hỏi "Bộ Chính trị vừa đồng ý chủ trương tặng quà (100.000 đồng) cho toàn thể nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Vậy người được đặc xá dịp 2/9 có được hưởng 100.000 đồng này không?".

Trả lời câu hỏi, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, đây là thông tin rất "nóng", được đông đảo người dân quan tâm.

Theo Thượng tướng Lê Văn Tuyến, mọi công dân trên lãnh thổ Việt Nam đều được hưởng khoản tiền 100.000 nghìn đồng theo quy định của Nhà nước và của Chính phủ Việt Nam.

Tuy nhiên, việc những người được đặc xá dịp 2/9 có được nhận 100.000 đồng hay không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an mà thuộc Văn phòng Chính phủ - cơ quan giúp Chính phủ đề xuất triển khai chủ trương trên.

