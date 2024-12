Không hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công được giao, ai chịu trách nhiệm?

UBND TP.HCM ban hành Quyết định về điều chỉnh, giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với nguồn vốn ngân sách địa phương

Theo đó, điều chỉnh giảm Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã giao số vốn là 174,888 tỷ đồng từ các dự án đã triển khai thực hiện thi công nhưng không sử dụng hết số vốn bố trí trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Về tổ chức thực hiện, UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính chính xác của số liệu, số vốn bố trí của từng dự án; đảm bảo việc đề xuất điều chỉnh đúng quy định pháp luật về đầu tư công, ngân sách Nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

Tổ chức rà soát, phối hợp các cơ quan liên quan xác định khả năng bổ sung nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ các dự án đang triển khai đầu tư không sử dụng hết số vốn trung hạn đã giao (giảm do giá trị đấu thầu giảm, do không sử dụng dự phòng phí, do duyệt chi phí quyết toán, hoàn thành dự án giảm...).

Tham mưu UBND TP phương án điều chỉnh, điều chuyển vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giữa các dự án trong nội bộ các chủ đầu tư nhằm phù hợp với tiến độ thực hiện của từng dự án, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

TP.HCM điều chỉnh, tăng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với số vốn là 174,888 tỷ đồng. Ảnh: D.B

Các sở, cơ quan ngang sở và UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức là cơ quan chủ quản, các chủ đầu tư chương trình, dự án khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư liên quan theo quy định để triển khai thực hiện dự án ngay trong năm 2024 và chịu trách nhiệm hoàn thành các dự án theo tiến độ được duyệt.

Đồng thời, tiến hành lập kế hoạch đề xuất bố trí vốn đầu tư công và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công hằng năm giai đoạn 2024-2025, đảm bảo tiến độ đầu tư, tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn được giao theo quy định.

Các cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm trước UBND TP trong việc không hoàn thành các chương trình, dự án trong giai đoạn 2021-2025 và tính chính xác, các thủ tục pháp lý của từng dự án được bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn và bố trí kế hoạch đầu tư công hằng năm theo đúng quy định hiện hành.

Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, chỉ đề xuất bố trí vốn ưu tiên đối với các dự án thật sự cấp bách đảm bảo đủ các thủ tục, pháp lý quy định; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, bám sát theo nhu cầu vốn hằng năm đã đăng ký trong văn bản trình phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư; đảm bảo tổng số giá trị tổng mức đầu tư của các chương trình, dự án phải thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau không vượt quá 20% tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước theo quy định.