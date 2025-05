Món ăn đặc sản ở Thanh Hóa: Chả tôm - món quà vặt hút giới trẻ

Nhắc đến Thanh Hóa (tỉnh chưa từng bị sáp nhập) du khách nghĩ ngay đến những món ăn đặc sản đã tạo nên thương hiệu của xứ Thanh, đó là nem chua Thanh Hóa, chẻo nhệch, canh lá đắng, chè lam Phú Quảng, nem nướng, bánh răng bừa… và đặc biệt là chả tôm – một trong những món ăn đặc sản ở Thanh Hóa.

Đặc sản chả tôm được bày bán ở rất nhiều con phố ở Thanh Hóa, nhưng hội tụ nhiều nhất là phường Tràng Thi, trong đó nổi tiếng nhất là quán chả tôm Thảo Mười – số 14 phố Nhà Thờ.

Quán Thảo Mười luôn chật kín khách ngồi, thậm chí vào khung giờ buổi chiều từ 17h, nhiều khách đã phải đứng đợi, xếp hàng chờ có chỗ để vào ăn.

Điểm khiến chả tôm Thảo Mười ngon, tươi là bởi khách ăn đến đâu làm đến đó, chứ không để qua đêm. (Ảnh: Huy Hoàng)

Chia sẻ với Dân Việt, bà Thảo Mười cho biết, quán của bà đã mở bán được hơn 30 năm, từ khi chỉ có một mình, chỉ bán với số lượng 5kg bánh phở thì cho đến nay đã có gần 10 người tham gia làm cùng, số lượng bánh lên tới hơn 1 tạ bánh phở.

“Tôi làm hàng ăn từ khi còn bé, mẹ đẻ tôi cũng làm hàng ăn, bán nhiều món ăn sáng khác nhau. Tôi phụ mẹ bán hàng, sau mỗi buổi học, cũng vì thế mà tình yêu với bếp núc, nấu nướng đã ăn vào máu tôi từ bao giờ không biết.

Sau này khi lập gia đình, tôi cũng mở bán đồ ăn như bánh lá, bánh nếp, cháo lươn…nhưng rồi một lần tôi đi ăn chả tôm thấy không được ngon như mình mong muốn. Tôi về suy nghĩ mất mấy ngày và quyết định mình sẽ làm và bán chả tôm. Vốn dĩ là người biết nấu nướng từ khi còn đi học, nên tôi cứ tự mày mò cách làm chứ không học ai.

Con dâu bà Thảo Mười cuốn chả tôm chuẩn bị cho bữa chiều. (Ảnh: Huy Hoàng)

Thời kỳ đầu tôi ra chợ mua tôm về bỏ đầu, đuôi, làm sạch và giã tay, rồi mua 5kg bánh phở về cuốn tôm, nướng và bán.

Ngày đó các con tôi còn nhỏ, chồng thì bận việc, không có tiền thuê thêm người, một mình tôi xoay xở làm từ 4h sáng đến 2h-3h đêm mới xong hết việc và đi ngủ. Ngày nào cũng vậy, dù rất mệt, vất vả nhưng vì mưu sinh nên tôi phải cố gắng. Còn bây giờ, tôi đã có các con đồng hành.

Con trai cả của tôi từng là giảng viên dạy thể thao, nhưng rồi cháu cũng bỏ dạy và quay về phụ bán hàng với tôi. Ngoài ra, có thêm nhân viên, nên quán giờ khoảng gần 10 người, mỗi ngày bán được vài trăm cân bánh phở, cao điểm vào các dịp nghỉ lễ, Tết thì hơn 1 tạ bánh phở”, bà Thảo Mười cho biết.

Quán Thảo Mười không chỉ có chả tôm nướng mà còn có chả tôm rán cùng nhiều món ăn vặt khác tạo sự phong phú, đa dạng trong thực đơn. (Ảnh: Huy Hoàng)

Theo bà Thảo Mười, làm hàng ăn rất vất vả, mỗi một người khách là một nhu cầu khác nhau nên việc phục vụ không khác gì làm dâu trăm họ, thế nhưng khi khách ăn khen ngon và quay lại đây nhiều lần thì bà cảm thấy rất vui.

“Đến thời điểm bây giờ, tôi làm hàng không phải để mưu sinh như ngày xưa mà làm vì muốn duy trì nghề mà hơn 30 năm mình đã xây dựng. Làm vì cũng rất yêu nghề”, bà Thảo Mười tâm sự.

Chả tôm sau khi được cuốn với bánh phở, chuẩn bị đưa lên bếp than, quạt nướng. (Ảnh: Huy Hoàng)

Món ăn đặc sản ở Thanh Hóa: Quán chả tôm Thảo Mười hấp dẫn du khách bởi gia vị "thần thánh" này

Chả tôm Thảo Mười nằm sâu bên trong con phố Nhà Thờ, để đến được với quán chả tôm này thực khách sẽ phải đi qua 3 đến 4 hàng chả tôm khác, thế nhưng chỉ có quán chả tôm Thảo Mười luôn đông khách nhất, thậm chí vào những khung giờ cao điểm, thực khách muốn ăn phải chờ đợi, xếp hàng mới có bàn.

Thực đơn của quán cũng khá đa dạng, ngoài món chính là chả tôm nướng và rán thì còn có thịt nướng, bánh gối, ném rán, chả viên, chả mực…

Giá của chả tôm ở đây cũng rất vừa phải, 1 suất từ 60.000 đồng -120.000 đồng; 1 suất thịt nướng từ 50.000 đồng – 100.000 đồng.

Những vỉ chả tôm được nướng vàng ruộm, thơm lừng trên bếp than. (Ảnh: Huy Hoàng)

Chia sẻ về bí quyết quán lại hút khách, bà Thảo Mười cho biết, bà cũng chẳng có bí quyết gì, chỉ làm với cái tâm và niềm yêu nghề.

“Để làm được chả tôm ngon thì nhân tôm và nước chấm là hai khâu quan trọng nhất. Với quán của tôi, nhân tôm được tôi chọn mua từ những con tôm ngon sau đó tôi trộn lẫn với thịt lợn, thêm nếm gia vị và xay nhuyễn. Nước chấm tôi cũng có công thức pha sao vừa đủ độ không quá ngọt, không quá chua, quá mặn. Ngoài ra tôi muối thêm quả sung, đu đủ, cà cốt, để tăng thêm hương vị cho thực khách, tránh bị ngấy.

Tôm và thịt phải luôn tươi vì như vậy nhân chả mới ngọt. Nhiều nơi họ làm không phải đồ tươi nên nhân chả không được thơm và ngọt tự nhiên. Hơn nữa, nhân chả chỉ làm bằng tôm thì chả sẽ bị khô.

Theo bà Thảo Mười, du khách từ khắp các tỉnh, thành phố tìm đến quán để thưởng thức món chả tôm. (Ảnh: Huy Hoàng)

Nhiều khách quen từ 20 năm hay có nhà 3 đời đến ăn chả tôm, chưa kể du khách trong nước như TP.HCM, Vũng Tàu, thậm chí khách nước ngoài như Trung Quốc, Hàn Quốc… cũng đến ăn”.

Quán luôn đông khách vào cuối giờ chiều. Còn vào khung giờ giữa chiều thì lượng khách ít hơn. (Ảnh: Huy Hoàng)

Chia sẻ với Dân Việt, chị Hoàng Thị Hiền đến từ phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa cho biết: “Tôi ăn chả tôm ở quán này từ khi tôi còn học tiểu học, khi đó bố tôi chở tôi đến ăn. Sau này khi lập gia đình, có con tôi đưa con đến ăn và kể lại ngày đầu mẹ đến ăn như thế nào. Đến bây giờ các con tôi cũng nghiện món chả tôm ở đây. Tôi từng ăn chả tôm ở nhiều cửa hàng khác nhau nhưng tôi thấy chả tôm ở đây vừa tươi, ngọt lại không bị khô”.

Quán chả tôm Thảo Mười cũng trở thành địa chỉ ẩm thực của thành phố Thanh Hóa. (Ảnh: Huy Hoàng)

Một nhóm bạn đến từ Hà Nội, Hà Tĩnh thì cho biết, đây là lần đầu tiên ăn chả tôm và cảm thấy rất ngon.

“Nhân chả tôm vừa thơm, ngọt, một chút ngầy ngậy của mỡ tạo nên hương vị quyến rũ. Khi lấy một miếng chả tôm gói với rau sống, thêm chút đu đủ muối vài lát lá sung ăn cực cuốn”, bạn trẻ đến từ Hà Nội chia sẻ.



Nói đến chả tôm, nhiều người thường hay nhớ tới chả tôm giã nhỏ, thêm gia vị và viên lại thành viên, thế nhưng chả tôm Thanh Hóa lại có cách chế biến khác hẳn nhiều địa phương, mang nét rất riêng.

Chả tôm, món ăn đặc sản ở Thanh Hóa. (Ảnh: Huy Hoàng)

Chả tôm Thanh Hóa được làm những chú tôm tươi được sơ chế sạch sẽ và xay máy hoặc nhiều nhà cầu kỳ sẽ giã tay. Sau phần nhân tôm, người ta sơ chế sạch sẽ và xay nhuyện thịt lợn giống nhân tôm, sau đó trộn đều cùng với tinh dầu gấc để tạo nên màu đỏ bắt bắt của chả tôm.

Theo bà Thảo Mười, nhân chả tôm ở đây không bị khô và cũng không quá mỡ. (Ảnh: Huy Hoàng)

Phần nhân này sẽ được người ta cuộn với bánh phở đã được cắt nhỏ bằng một ngón tay. Cuộn xong chả tôm, sẽ đặt lên vỉ than hoặc kẹp trên cây kẹp than tre, nướng trên bếp than. Khâu nướng cũng khá quan trọng, phải trông và lật để chả tôm chín đều bên trong thì mềm, bên ngoài thì vàng ruộm, giòn.

Một trong những gia vị khiến quán chả tôm Thảo Mười được bạn trẻ yêu thích và gọi đó là gia vị "thần thánh" đó là đu đủ, sung muối chua ngọt, ăn gém với chả tôm và rau sống. (Ảnh: Huy Hoàng)

Ăn kèm với chả tôm là rau sống đủ loại và đặc biệt là "chống ngán" bằng những lát đu đủ, sung vừa chua chua, ngòn ngọt ăn cực quyện, cực cuốn mà nhiều du khách thưởng thức rồi còn muốn được ăn nữa và quay lại ăn nhiều lần.