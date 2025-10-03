Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Doanh nghiệp
Thứ sáu, ngày 03/10/2025 14:38 GMT+7

Khu dân cư TTC: Đô thị sinh thái bền vững tại Tây Ninh

+ aA -
Linh Nhi Thứ sáu, ngày 03/10/2025 14:38 GMT+7
Khu dân cư Thành Thành Công (Khu dân cư TTC), một dự án đô thị đầy tiềm năng, được kiến tạo bởi Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTC IZ) với vai trò chủ đầu tư và Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land; HOSE: SCR) là đơn vị phát triển dự án.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Vị trí chiến lược - kết nối liên tỉnh, thành phố

Tọa lạc tại phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, dự án Khu dân cư TTC với quy mô 42,38 ha được đánh giá là “tâm điểm kết nối” của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vị trí này giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến trung tâm TP.HCM qua Quốc lộ 22, đồng thời mở ra cánh cửa giao thương quốc tế với khoảng cách 24 km đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Không chỉ sở hữu lợi thế liên vùng, dự án còn tiếp giáp trực tiếp các tuyến giao thông huyết mạch như vòng xoay đường Hồ Chí Minh, tuyến đường ĐT 787A - ĐT 825, trước đây là trục liên tỉnh giữa Tây Ninh và Long An, nay toàn tuyến thuộc tỉnh Tây Ninh sau sáp nhập, tạo lợi thế kết nối vùng liền mạch. Đặc biệt, khi tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài hoàn thành, thời gian kết nối đô thị sẽ được rút ngắn đáng kể, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Khu dân cư TTC với quy mô 42,38 ha phát triển tại Trảng Bàng, Tây Ninh.

Đô thị sinh thái bền vững, hạ tầng đồng bộ

Dự án được định vị là một đô thị sinh thái bền vững, gắn kết trực tiếp với Khu công nghiệp Thành Thành Công - nơi hiện có tỷ lệ lấp đầy trên 95% và sắp được mở rộng thêm 500 ha về phía Đông. Đây là nền tảng vững chắc đảm bảo nguồn cầu lớn về nhà ở và dịch vụ tiện ích cho hàng chục nghìn lao động, chuyên gia trong tương lai.

Điểm nhấn nổi bật của Khu dân cư TTC chính là hệ thống hạ tầng được quy hoạch bài bản: Đường nội khu hiện đại, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, cùng diện tích lớn dành cho không gian xanh, công viên ven rạch, hồ cảnh quan. Sự kết hợp giữa yếu tố sinh thái và hạ tầng hoàn chỉnh mang đến cho cư dân một môi trường sống trong lành, tiện nghi và bền vững.

Hướng đến một cuộc sống tiện nghi và trọn vẹn, dự án Khu dân cư TTC tích hợp hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp.

Đa dạng sản phẩm - kiến tạo đẳng cấp sống

Không chỉ dừng lại ở vị trí và hạ tầng, Khu dân cư còn mang đến sự đa dạng về loại hình sản phẩm như nhà phố, shophouse, căn hộ và biệt thự, nhà ở công nhân đáp ứng nhu cầu an cư lẫn đầu tư. Mỗi sản phẩm đều được phát triển theo tiêu chuẩn hiện đại, tối ưu công năng, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng.

Song hành cùng sản phẩm là hệ thống tiện ích nội khu phong phú: Trung tâm thương mại, trường học liên cấp, phòng khám đa khoa, khu thể thao - văn hóa cộng đồng. Đặc biệt, công viên cây xanh, công viên chủ đề, hồ bơi và công viên nước hứa hẹn trở thành điểm nhấn giải trí cho cư dân và cả khu vực.

Với định hướng chiến lược phát triển bền vững từ hai đơn vị chủ lực trực thuộc Tập đoàn TTC - có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp và bất động sản dân dụng, Khu dân cư TTC được kỳ vọng không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là cơ hội đầu tư sinh lời bền vững, kiến tạo một tương lai thịnh vượng cho cộng đồng.

Tham khảo thêm

TTC Phú Quốc 2025-2030: Tái cơ cấu tài chính, kiến tạo Selavia, nâng tầm Đảo Ngọc

TTC Phú Quốc 2025-2030: Tái cơ cấu tài chính, kiến tạo Selavia, nâng tầm Đảo Ngọc

TTC IZ - Tài chính vững mạnh, dẫn đầu cuộc đua khu công nghiệp xanh

TTC IZ - Tài chính vững mạnh, dẫn đầu cuộc đua khu công nghiệp xanh

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Chủ tịch HĐTV Agribank làm việc tại các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão lũ

Trong các ngày từ 30/9 - 01/10/2025, trước tình hình cơn bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, đoàn công tác do đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank đã làm việc với các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An để nắm bắt thực tế hoạt động của các đơn vị và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Trong khuôn khổ chương trình công tác, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank đã trao tổng cộng 5 tỷ đồng ủng hộ công tác an sinh xã hội, hỗ trợ chính quyền và nhân dân Nghệ An khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Tài xế Xanh SM an tâm gắn bó khi có tháng lương 13 như nhân viên văn phòng

Doanh nghiệp
Tài xế Xanh SM an tâm gắn bó khi có tháng lương 13 như nhân viên văn phòng

Agribank đẩy mạnh sắp xếp tổ chức mạng lưới theo hướng tăng cường dư địa cho phát triển “Tam nông”

Doanh nghiệp
Agribank đẩy mạnh sắp xếp tổ chức mạng lưới theo hướng tăng cường dư địa cho phát triển “Tam nông”

Tổ hợp căn hộ cao cấp ven sông Hàn Capital Square chinh phục giới đầu tư Hà Nội

Doanh nghiệp
Tổ hợp căn hộ cao cấp ven sông Hàn Capital Square chinh phục giới đầu tư Hà Nội

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng AI, “siêu cảng” Việt Nam SuperPort™ của T&T Group gây ấn tượng mạnh tại VIIE 2025

Doanh nghiệp
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng AI, “siêu cảng” Việt Nam SuperPort™ của T&T Group gây ấn tượng mạnh tại VIIE 2025

Đọc thêm

Ba Lan mở trung tâm huấn luyện lớn chưa từng có dành cho binh lính Ukraine
Điểm nóng

Ba Lan mở trung tâm huấn luyện lớn chưa từng có dành cho binh lính Ukraine

Điểm nóng

Bộ Quốc phòng Ukraine đưa tin vào ngày 2/10, Ba Lan đã mở trung tâm huấn luyện lớn nhất dành cho quân nhân Ukraine, Trại Jomsborg, có thể chứa tới 1.200 người cùng một lúc.

Vì sao Châu Nhuận Phát là cơn ác mộng với nhiều nữ diễn viên?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Châu Nhuận Phát là cơn ác mộng với nhiều nữ diễn viên?

Đông Tây - Kim Cổ

Châu Nhuận Phát được coi là huyền thoại của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc), một đại hiệp cả trong phim lẫn ngoài đời. Song, nhiều câu chuyện hậu trường thể hiện ngược lại.

Từ khoa học công nghệ đến đổi mới sáng tạo: Khác biệt nằm ở đầu ra
Kinh tế

Từ khoa học công nghệ đến đổi mới sáng tạo: Khác biệt nằm ở đầu ra

Kinh tế

"Đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ gắn với quản lý đầu ra của sản phẩm, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học. Doanh nghiệp chính là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo", ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.

PC Đắk Lắk: Chung tay ủng hộ nhân dân Cuba
Doanh nghiệp

PC Đắk Lắk: Chung tay ủng hộ nhân dân Cuba

Doanh nghiệp

PC Đắk Lắk vừa trao hơn 166 triệu đồng do cán bộ, công nhân viên đóng góp để ủng hộ nhân dân Cuba. Đây là nghĩa cử thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba.

Cục trưởng Cục Điện ảnh lên tiếng về phim 'Hãy để tôi tỏa sáng' có hình ảnh 'đường lưỡi bò' phi pháp
Văn hóa - Giải trí

Cục trưởng Cục Điện ảnh lên tiếng về phim "Hãy để tôi tỏa sáng" có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp

Văn hóa - Giải trí

Cục trưởng Cục Điện ảnh lên tiếng về vụ phim Trung Quốc "Hãy để tôi tỏa sáng" có hình "đường lưỡi bò" phi pháp, vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

Doanh nghiệp bất động sản có thêm “cửa” tiếp cận đất làm nhà ở tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Doanh nghiệp bất động sản có thêm “cửa” tiếp cận đất làm nhà ở tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM chính thức mở đợt tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171, tạo cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận quỹ đất hợp pháp từ nhiều loại đất khác nhau. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm gỡ nút thắt pháp lý, tăng nguồn cung nhà ở.

V.League khiến Malaysia Super League “run rẩy”
Thể thao

V.League khiến Malaysia Super League “run rẩy”

Thể thao

CLB CAHN và Thép xanh Nam Định đã chơi ấn tượng và cùng giành chiến thắng tại lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Champions League Two để giúp V.League áp sát Malaysia Super League trên bảng xếp hạng các giải vô địch bóng đá khu vực Đông Á.

Trồng loại cây bán từ quả tươi tới lá khô, nông dân một xã mới ở tỉnh Lào Cai thu gần trăm tỷ đồng
Nhà nông

Trồng loại cây bán từ quả tươi tới lá khô, nông dân một xã mới ở tỉnh Lào Cai thu gần trăm tỷ đồng

Nhà nông

Chỉ tính trong 8 tháng đầu năm 2025, sản lượng chuối của xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, đạt gần 13.300 tấn, giá trị sản lượng đạt trên 93 tỷ đồng. Cây chuối đã giúp người dân nơi đây cải thiện đời sống, thoát nghèo,thậm chí làm giàu nhờ cho thu nhập ổn định,nhu cầu thị trường lớn và tiềm năng đa dạng hóa sản phẩm sau thu hoạch.

Thị trường bánh Trung thu ảm đạm, doanh thu sụt giảm mạnh
Xã hội

Thị trường bánh Trung thu ảm đạm, doanh thu sụt giảm mạnh

Xã hội

Mặc dù Tết Trung thu đã cận kề, nhưng nhiều gian hàng bán bánh trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn hiu hắt khách, bánh ế ẩm khiến doanh thu bị sụt giảm mạnh.

Trong những cánh rừng xanh rờn, nông dân Gia Lai đang giữ cây gì làm 'của để dành'?
Khuyến nông

Trong những cánh rừng xanh rờn, nông dân Gia Lai đang giữ cây gì làm "của để dành"?

Khuyến nông

Ước tính 1 ha rừng trồng keo lai gỗ lớn luân kỳ 10 năm đem lại doanh thu 380 triệu đồng, trong khi 2 luân kỳ keo lai gỗ nhỏ với doanh thu mỗi luân kỳ 5 năm chỉ đạt khoảng 220 triệu đồng. Trong tương lai, việc "nuôi" các rừng cây gỗ lớn còn là cơ sở để người trồng rừng tham gia vào thị trường tín chỉ carbon, tạo thêm nguồn thu nhập mới.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Cả hệ thống chính trị vào cuộc, cán bộ “làm ngày, làm đêm”
Tin tức

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Cả hệ thống chính trị vào cuộc, cán bộ “làm ngày, làm đêm”

Tin tức

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nói như vậy tại hội nghị tháo gỡ vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Diễn biến lạ thị trường bánh trung thu tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Diễn biến lạ thị trường bánh trung thu tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Thị trường bánh trung thu năm nay đã bước vào phút thứ 89. Thế nhưng, khách mua vẫn rất ít. Người kinh doanh bánh trung thu tại tại TP.HCM than năm nay đã bán ít mà còn ế.

Một mình phượt hơn 800km trên cung đường khắc nghiệt bậc nhất Việt Nam, cô gái Phú Thọ đã đối mặt với điều gì?
Xã hội

Một mình phượt hơn 800km trên cung đường khắc nghiệt bậc nhất Việt Nam, cô gái Phú Thọ đã đối mặt với điều gì?

Xã hội

Đêm tối, đường đèo hun hút, xăng cạn dần giữa rừng núi,… chuyến độc hành ấy rốt cuộc đã diễn ra như thế nào?

Đào Minh Quân bị truy tố và âm mưu từng khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất như thế nào?
Pháp luật

Đào Minh Quân bị truy tố và âm mưu từng khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất như thế nào?

Pháp luật

Đào Minh Quân, cầm đầu tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", bị VKSND Tối cao truy tố. Trước đó, ông ta cùng đồng phạm từng âm mưu đặt bom xăng ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Tiết lộ sốc, Mỹ đã bí mật làm điều này giúp đỡ Ukraine trong nhiều năm
Điểm nóng

Tiết lộ sốc, Mỹ đã bí mật làm điều này giúp đỡ Ukraine trong nhiều năm

Điểm nóng

Mỹ đã âm thầm hỗ trợ các chương trình sản xuất máy bay không người lái ở Ukraine trong nhiều năm, tờ The Wall Street Journal đưa tin.

Các hãng nước ngoài muốn lập liên minh trạm sạc xe điện tại Việt Nam: Gánh nặng chi phí khổng lồ
Kinh tế

Các hãng nước ngoài muốn lập liên minh trạm sạc xe điện tại Việt Nam: Gánh nặng chi phí khổng lồ

Kinh tế

Các hãng xe điện nước ngoài đang đề xuất ý tưởng thành lập "liên minh trạm sạc" để giải bài toán khó tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên việc triển khai thực tế ra sao vẫn là bài toán không hề đơn giản.

TP.HCM số hóa thủ tục hành chính, hướng tới việc người dân khai báo một lần, dùng nhiều lần
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM số hóa thủ tục hành chính, hướng tới việc người dân khai báo một lần, dùng nhiều lần

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính, xây dựng kho dữ liệu dùng chung, bảo đảm người dân và doanh nghiệp chỉ khai báo một lần khi giải quyết dịch vụ công, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Điều tra vụ 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai tử vong bất thường
Pháp luật

Điều tra vụ 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai tử vong bất thường

Pháp luật

3 người trong 1 gia đình trên địa bàn xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai được phát hiện tử vong bất thường, hiện công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Vì sao phường Mạo Khê, Quảng Ninh đứng thứ 2 cả nước về số người vi phạm giao thông?
Pháp luật

Vì sao phường Mạo Khê, Quảng Ninh đứng thứ 2 cả nước về số người vi phạm giao thông?

Pháp luật

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa công bố thống kê từ 1/7 đến 1/9, ghi nhận phường Mạo Khê (Quảng Ninh) có tới 1.768 trường hợp người dân vi phạm giao thông, xếp thứ hai cả nước. Kết quả này đặt ra câu hỏi về nguyên nhân khiến một phường có số lượng người vi phạm cao.

Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc nói một điều mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phải thay đổi cách phát biểu, tôn làm 'Tổ Nghề sống'
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc nói một điều mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phải thay đổi cách phát biểu, tôn làm "Tổ Nghề sống"

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc có những chia sẻ về cách dùng từ "Tổ Nghề" và "Tổ Nghiệp" khiến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phải tôn là "Tổ Nghề sống".

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Gia Lai phải xây dựng cán bộ 'có tâm, có tầm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung'
Tin tức

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Gia Lai phải xây dựng cán bộ 'có tâm, có tầm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung'

Tin tức

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, Gia Lai cần xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, cảnh báo vi phạm.

Trồng lúa nhiều nhất Việt Nam, tỉnh An Giang (sau sáp nhập) đang tiến đến một trung tâm nông nghiệp thông minh
Nhà nông

Trồng lúa nhiều nhất Việt Nam, tỉnh An Giang (sau sáp nhập) đang tiến đến một trung tâm nông nghiệp thông minh

Nhà nông

Tỉnh An Giang sau sáp nhập thành công tỉnh Kiên Giang là “vựa lúa lớn nhất Việt Nam", mỗi năm sản xuất khoảng 8,8 triệu tấn lúa. Không chỉ dừng lại ở vai trò đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, An Giang hôm nay đang nỗ lực vươn mình, định hình vị thế mới, trở thành trung tâm nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với chuỗi giá trị và thị trường toàn cầu.

Những việc nào Chủ tịch xã ở Đồng Nai được phép ủy quyền chứng thực và những việc vẫn phải tự ký?
Tin tức

Những việc nào Chủ tịch xã ở Đồng Nai được phép ủy quyền chứng thực và những việc vẫn phải tự ký?

Tin tức

HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua nghị quyết về ủy quyền chứng thực ở cấp xã, tạo điều kiện cho công chức được thực hiện một số thủ tục đơn giản, giảm tải công việc cho lãnh đạo và rút ngắn thời gian phục vụ người dân.

TP.HCM yêu cầu UBND cấp xã kiện toàn nhân sự, bảo đảm hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM yêu cầu UBND cấp xã kiện toàn nhân sự, bảo đảm hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM đề nghị xã, phường, đặc khu ban hành quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, đồng thời kiện toàn nhân sự đảm bảo hiệu quả quản lý theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Đại tướng Lương Tam Quang: TP Huế cần chuyển hóa không gian di sản trở thành động lực tăng trưởng mới
Tin tức

Đại tướng Lương Tam Quang: TP Huế cần chuyển hóa không gian di sản trở thành động lực tăng trưởng mới
9

Tin tức

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ thành phố Huế, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị thành phố tập trung phát triển mạnh mẽ kinh tế di sản gắn với phát triển du lịch, chuyển hóa không gian di sản trở thành động lực tăng trưởng mới.

Tào Hưu là ai mà khiến Trương Phi, Mã Siêu ôm hận, còn Tư Mã Ý phải dè chừng?
Đông Tây - Kim Cổ

Tào Hưu là ai mà khiến Trương Phi, Mã Siêu ôm hận, còn Tư Mã Ý phải dè chừng?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong lịch sử Tam Quốc, có một danh tướng nhà Tào Ngụy không chỉ từng đánh bại hai mãnh tướng trứ danh của Thục Hán là Trương Phi và Mã Siêu, mà còn khiến Tư Mã Ý - người sau này thao túng triều chính - cũng phải dè chừng. Đó chính là Tào Hưu, người có ảnh hưởng sâu rộng trong triều đình Tào Ngụy và từng chinh phạt từ miền Nam ra Bắc.

Xuất khẩu nông lâm thủy sản vượt 52 tỷ USD, cà phê, hạt điều, rau quả tăng trưởng ấn tượng
Nhà nông

Xuất khẩu nông lâm thủy sản vượt 52 tỷ USD, cà phê, hạt điều, rau quả tăng trưởng ấn tượng

Nhà nông

Xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng của Việt Nam đạt hơn 52 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ nhiều nhóm hàng chủ lực như cà phê, hạt điều, rau quả... tăng trưởng mạnh cả giá trị lẫn thị trường.

Chủ tịch UBND Đà Nẵng: Cán bộ chậm trễ, tắc trách trong giải quyết công việc sẽ bị xử lý nghiêm
Tin tức

Chủ tịch UBND Đà Nẵng: Cán bộ chậm trễ, tắc trách trong giải quyết công việc sẽ bị xử lý nghiêm

Tin tức

Ngày 3/10, tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn khẳng định chính quyền hai cấp phải gần dân, sát dân, đồng thời nhấn mạnh ở đâu cán bộ còn chậm trễ, tắc trách trong giải quyết công việc sẽ bị xử lý nghiêm.

Người đàn ông có nhiều tiền án cùng con trai trộm tiền cúng dường tại chùa Long Thọ
Chuyển động Sài Gòn

Người đàn ông có nhiều tiền án cùng con trai trộm tiền cúng dường tại chùa Long Thọ

Chuyển động Sài Gòn

Người đàn ông có nhiều tiền án đưa con trai đến chùa Long Thọ trộm tiền cúng dường tam bảo và bị lực lượng công an xã Bình Chánh phát hiện, bắt giữ.

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - Thượng tướng Thái Đại Ngọc
Tin tức

Chân dung tân Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai - Thượng tướng Thái Đại Ngọc

Tin tức

Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Tin đọc nhiều

1

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

2

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

3

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”

4

Châu Âu định đoạt số tài sản lớn đóng băng của Nga

Châu Âu định đoạt số tài sản lớn đóng băng của Nga

5

Shark Bình lên tiếng về vụ dự án tiền điện tử Antex: Tôi bị nghi ngờ và mang tiếng vì là “kẻ có tóc”

Shark Bình lên tiếng về vụ dự án tiền điện tử Antex: Tôi bị nghi ngờ và mang tiếng vì là “kẻ có tóc”