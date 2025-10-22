Từng là nơi ở của gia đình Chú Hỏa – “vua nhà đất” Sài Gòn xưa, khu đất “tam giác vàng” Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng (quận 10 cũ) rộng hơn 3,7 ha nay bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng. Khu đất “tam giác vàng” này sẽ được chuyển đổi thành công viên và tượng đài tưởng niệm người mất vì Covid-19, mở ra một không gian xanh mới, đánh dấu nỗ lực hồi sinh đô thị TP.HCM sau nhiều năm lãng phí.
Khu đất “tam giác vàng” nằm giữa ba tuyến đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng (quận 10 cũ) từng là khu vực sôi động bậc nhất TP.HCM trước đây.
Với diện tích hơn 3,7 ha, khu đất “tam giác vàng” này chính là nơi ở của gia
đình Chú Hỏa – người được mệnh danh là “vua nhà đất” Sài Gòn xưa. Sau năm 1975, khu vực này từng
là khu nhà khách Chính phủ do Bộ Ngoại giao quản lý.
Khu đất “tam giác vàng” ở TP.HCM nằm giữa ba tuyến đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng bị bỏ hoang nhiều năm, sẽ thành công viên, tượng đài tưởng niệm người mất vì Covid-19. Ảnh: Gia Linh
Theo quan sát của phóng viên, khu
nhà khách gồm 7 biệt thự có tổng diện tích khoảng
7.000 m2, xung quanh có nhiều cổ thụ, sân vườn trồng hoa, cây cảnh. Sau nhiều
năm không sử dụng, các nhà lưu trú nằm lẩn khuất trong tán cây.
