Khu đất “tam giác vàng” nằm giữa ba tuyến đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng (quận 10 cũ) từng là khu vực sôi động bậc nhất TP.HCM trước đây.

Với diện tích hơn 3,7 ha, khu đất “tam giác vàng” này chính là nơi ở của gia đình Chú Hỏa – người được mệnh danh là “vua nhà đất” Sài Gòn xưa. Sau năm 1975, khu vực này từng là khu nhà khách Chính phủ do Bộ Ngoại giao quản lý.

Khu đất “tam giác vàng” ở TP.HCM nằm giữa ba tuyến đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng bị bỏ hoang nhiều năm, sẽ thành công viên, tượng đài tưởng niệm người mất vì Covid-19. Ảnh: Gia Linh

Theo quan sát của phóng viên, khu nhà khách gồm 7 biệt thự có tổng diện tích khoảng 7.000 m2, xung quanh có nhiều cổ thụ, sân vườn trồng hoa, cây cảnh. Sau nhiều năm không sử dụng, các nhà lưu trú nằm lẩn khuất trong tán cây.

Khu đất “tam giác vàng” có diện tích hơn 3,7 ha, nằm tại vị trí đắc địa. Ảnh: Gia Linh

Từ cổng nhìn vào, những hàng cây lâu năm, cỏ mọc um tùm hai bên. Không còn bóng người, chỉ còn lại hơi thở thời gian và sự im lặng của một khu “đất vàng” bị quên lãng. Ảnh: Gia Linh

Khu vực cổng đường Lý Thái Tổ luôn đóng chặt cửa. Ảnh: Gia Linh

Những căn biệt thự một trệt hai lầu hoang phế theo thời gian, lớp sơn tường rêu mốc, cây dại mọc tràn vào bên trong hiên và ban công. Ảnh: Gia Linh

Công trình bị bỏ hoang nhiều năm, đã xuống cấp. Nằm tại vị trí đặc địa 3 mặt tiền Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng, nhưng các biệt thự bên trong, cổng rào, hàng rào… đều đã hư hỏng, xuống cấp. Ảnh: Gia Linh

Trước sự lãng phí của công trình trên, tại Hội nghị tổng kết 50 năm văn học – nghệ thuật TP.HCM diễn ra ngày 18/10 vừa qua, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết, khu đất này sẽ được chuyển đổi thành công viên và tượng đài tưởng niệm người dân mất vì Covid-19, với sự tham gia của nhà đầu tư chiến lược.

Sau nhiều năm chờ đợi, thông tin này mang đến niềm vui cho người dân TP.HCM. Một không gian xanh mới – nơi mọi người có thể dạo bộ, ngắm cây, tưởng nhớ quá khứ – sẽ thay thế khu đất hoang phế. Ảnh: Gia Linh



