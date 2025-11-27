TP.HCM: Giải thể Thanh tra Sở Xây dựng

Ngày 27/11, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã ký văn bản số 2919/QĐ-UBND “Về việc giải thể Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM”.

Theo đó, nhằm sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh gọn, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định về việc giải thể Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp lại tổ chức thanh tra theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả.

Theo Quyết định, việc giải thể được xem là bước đi quan trọng trong quá trình tổ chức lại hệ thống cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM. Quyết định căn cứ trên nhiều văn bản pháp lý, đáng chú ý gồm Kết luận số 134-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị về sắp xếp hệ thống thanh tra; Nghị định 150/2025/NĐ-CP hướng dẫn về tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; và các quy định của Bộ Xây dựng liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Lực lượng chức năng và Thanh tra xây dựng TP.Thủ Đức (cũ) trong một lần kiểm tra công trình xây dựng. Ảnh: A.N

Sau khi Thanh tra Sở Xây dựng giải thể, Sở Xây dựng có nhiệm vụ tiếp nhận toàn bộ tài sản và nhân sự của Thanh tra Sở, Sở Xây dựng được giao trách nhiệm tiếp nhận trụ sở, tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Thanh tra Sở Xây dựng để tiếp tục phục vụ công tác quản lý nhà nước trong giai đoạn mới.

Đáng chú ý, Sở cũng chịu trách nhiệm sắp xếp, bố trí toàn bộ nhân sự của Thanh tra Sở, bao gồm công chức lãnh đạo và công chức chuyên môn, đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm theo quy định hiện hành.

Đây là yêu cầu quan trọng nhằm hạn chế xáo trộn nhân sự và bảo đảm ổn định trong hoạt động chuyên môn sau khi bộ máy thanh tra trực thuộc Sở được giải thể.

UBND TP.HCM đồng thời giao Sở Xây dựng phối hợp với Công an TP.HCM để tiến hành thu hồi con dấu của Thanh tra Sở theo quy định pháp luật. Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận hồ sơ và nhiệm vụ Theo quyết định, Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm bàn giao đầy đủ con dấu, nhân sự, tài sản, hồ sơ, tài liệu và các vấn đề liên quan cho các đơn vị được giao tiếp nhận.

Trong khi đó, Thanh tra TP.HCM chịu trách nhiệm hướng dẫn quá trình bàn giao các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, hồ sơ của Thanh tra Sở, nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra minh bạch, không làm gián đoạn công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực xây dựng của thành phố.

Sở Nội vụ cũng được giao hướng dẫn Sở Xây dựng triển khai phương án sắp xếp lại nhân sự, chuyển chức năng và nhiệm vụ về Phòng Kiểm tra chuyên ngành hoặc các phòng chuyên môn khác thuộc Sở. Đồng thời, Sở Nội vụ sẽ rà soát, xác định lại biên chế và vị trí việc làm cho phù hợp với mô hình tổ chức mới.