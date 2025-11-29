Thị trường chứng khoán tuần qua: VN-Index tăng hơn 36 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 760 tỷ đồng

VN-Index tăng mạnh kết tuần tại 1.690 điểm, tiến sát vùng đỉnh lịch sử 1.700 điểm

Thị trường chứng khoán khép lại tuần giao dịch 24/11 - 28/11 tràn đầy sự hứng khởi. Ngay từ phiên đầu tuần, VN-Index đã bứt tốc tăng hơn 13 điểm với lực kéo mạnh mẽ tới từ các mã cổ phiếu trong hệ sinh thái Vingroup. Mặc dù thị trường điều chỉnh ngay ở phiên sau, nhưng VN-Index đã quay trở lại nhịp tăng ở các phiên còn lại.

Kết tuần, VN-Index tăng 36,06 điểm (tăng 2,17% so với tuần trước) lên 1.690,99 điểm. Thanh khoản trên thị trường đạt 111.902 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,76% so với tuần trước.

Diễn biến VN-Index trong tuần giao dịch ngày 24/11 - 28/11. Ảnh: Vietstock

Về giao dịch khối ngoại, nhóm nhà đầu tư nước ngoài vẫn tích cực gia tăng lực bán và có hai phiên mua ròng trong tuần. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 757,56 tỷ đồng.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 588,86 tỷ đồng trên sàn HoSE, bán ròng 29,39 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 139,31 tỷ đồng trên UPCoM.

Giá trị giao dịch ròng và theo mã của khối ngoại từ 24/11 - 28/11. Ảnh: Vietstock

Xét theo từng mã, trong phiên cuối tuần, mã cổ phiếu của Công ty CP FPT (HoSE: FPT) bị bán ròng nhiều nhất với 133,87 tỷ đồng; xếp ngay sau là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (HoSE: VCB) với 127 tỷ đồng. Ngoài ra còn các mã cổ phiếu khác như MSN; VJC; ACB; TCB; CEO;… đều bị bán ròng với giá trị dưới 60 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng, mã cổ phiếu của Công ty CP Sữa Việt Nam (HoSE: VNM) được mua ròng nhiều nhất 241,60 tỷ đồng. Bỏ xa các vị trí tiếp theo là Tập đoàn VINGROUP (HoSE: VIC) với 130,79 tỷ đồng và Công ty CP Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) với 106,19 tỷ đồng. Ngoài ra còn các mã cổ phiếu như VPB; PVD; CII; VPL; CTG đều được mua ròng với giá trị dưới 100 tỷ đồng.

Với khối tự doanh, nhóm nhà đầu tư này vẫn duy trì nhịp mua ròng mạnh mẽ và chỉ duy nhất phiên cuối tuần ghi nhận bán ròng. Luỹ kế 5 phiên, khối tự doanh mua ròng 951,2 tỷ đồng.

Giá trị giao dịch ròng và theo mã của nhà đầu tư trong nước từ 24/11 - 28/11. Ảnh: Vietstock

Xét theo từng mã, trong phiên cuối tuần, cổ phiếu Công ty CP Gemadept (HoSE: GMD) được mua ròng nhiều nhất với 22,20 tỷ đồng. Xếp sau là mã cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HoSE: STB) 15,41 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, mã cổ phiếu của Công ty CP Vinhomes (HoSE: VHM) bị bán ròng mạnh nhất với 59,05 tỷ đồng. Tiếp theo là mã cổ phiếu Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE: HDB) với 58,81 tỷ đồng. Ngoài ra còn các mã cổ phiếu khác như HPG; VNM; E1VFVN30; IDC; FRT cùng bị bán ròng với giá trị dưới 50 tỷ đồng.