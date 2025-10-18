Khu vực Phúc Thọ đón nhận thêm một dự án bất động sản quy mô 5ha

Ngày 18/10/2025, hệ sinh thái đầu tư SGO Group (bao gồm CTCP Đầu tư & Kinh doanh BĐS Hải Phát - Hải Phát Land; CTCP Đầu tư & Kinh doanh BĐS SGO - SGO Land; CTCP Tổng thầu Xây dựng SGO - SGO Construction) chính thức tổ chức Lễ khởi công dự án Khu nhà ở thấp tầng Đồng Cá - SGO La Porta Phúc Thọ, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình mở rộng phát triển về phía Tây Thủ đô.

Theo SGO, đây là dự án mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của khu vực Phúc Thọ nói riêng và vùng Tây Hà Nội nói chung.



Các đại biểu nhấn nút, chính thức khởi công khu nhà ở kiểu mẫu SGO La Porta Phúc Thọ, Hà Nội

Theo định hướng quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, khu vực phía Tây Hà Nội – trong đó có Phúc Thọ – được xác định là trung tâm phát triển mở rộng với các trục hạ tầng trọng điểm Quốc lộ 32; đường Tây Thăng Long; Đại lộ Thăng Long; các tuyến tỉnh lộ 417, 419; đường kinh tế Bắc – Nam; cầu Vân Phúc (đã khởi công tháng 8/2025)…



SGO La Porta Phúc Thọ là dự án mang tính chiến lược dài hạn của hệ sinh thái đầu tư SGO Group, đặc biệt trong việc đón đầu xu thế giãn dân và mở rộng không gian đô thị Thủ đô.

Tọa lạc tại trung tâm Phúc Thọ (cũ), kết nối trực tiếp Quốc lộ 32 và trục Tây Thăng Long kéo dài, dự án sở hữu vị trí đắc địa, chỉ mất khoảng 40 phút di chuyển tới trung tâm Thủ đô. Đây là “vùng đệm” giữa nội đô Hà Nội và các đô thị vệ tinh Sơn Tây – Hòa Lạc, nơi đang hình thành chuỗi đô thị công nghệ cao và sinh thái hiện đại.

Dự án SGO La Porta Phúc Thọ có quy mô gần 5ha, bao gồm 128 sản phẩm thấp tầng và 2 ô đất nhà ở xã hội. Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị cao cấp, tích hợp đầy đủ các tiện ích về thương mại, dịch vụ, giải trí, văn hóa, hứa hẹn trở thành đô thị kiểu mẫu tại Phúc Thọ, Hà Nội.



Phát biểu tại buổi lễ, đại diện SGO Group chia sẻ: “SGO La Porta Phúc Thọ mang nhiều tâm huyết và khát vọng của chúng tôi trong hành trình kiến tạo một biểu tượng mới cho xứ Đoài Phúc Thọ.

Điểm nhấn của dự án nằm ở biểu tượng “Cánh cửa vàng son – La Porta”, được xem là cửa ngõ phồn hoa mới của vùng Tây Thăng Long. Không chỉ mang giá trị kiến trúc, hình ảnh “cánh cửa” còn thể hiện triết lý phát triển của SGO Group – mở lối thịnh vượng, dẫn dắt nhịp sống hiện đại nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa Xứ Đoài.”

Nhờ những lợi thế vượt trội về vị trí, quy hoạch và tiềm năng phát triển, SGO La Porta Phúc Thọ không chỉ kiến tạo một không gian sống hiện đại mà còn mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn. Lễ khởi công dự án là cột mốc quan trọng, khởi đầu cho một khu đô thị thịnh vượng, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị Phúc Thọ, Hà Nội.

