Bệ phóng hạ tầng “thay đổi cuộc chơi”

Có thể nói, Gia Lâm đang bước vào giai đoạn chuyển mình chưa từng có khi hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược chuẩn bị khởi công từ cuối năm 2024 đến năm 2025. Đây không chỉ là những dự án giao thông đơn thuần, mà là nền móng định hình lại toàn bộ cấu trúc phát triển khu vực – từ dân cư, thương mại, logistics đến du lịch.

Trong số này, cầu Trần Hưng Đạo được xem là biểu tượng mới của kết nối nội đô – với tổng vốn đầu tư gần 16.000 tỷ đồng, chiều dài 5,6km, nối trung tâm quận Hoàn Kiếm tới Long Biên. Dự kiến khởi công vào tháng 8/2025, tuyến cầu này sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ khu vực trung tâm tới phía Đông Hà Nội, giảm tải cho các cầu hiện hữu như Vĩnh Tuy và Chương Dương, đồng thời tạo trục kết nối trực tiếp về khu vực Phú Thị.

Siêu cầu Trần Hưng Đạo – Đòn bẩy hạ tầng mạnh mẽ cho khu Đông Hà Nội.

Bên cạnh đó là cầu Mễ Sở, dài gần 14km, rộng 17m với tổng vốn đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng, dự kiến khởi công từ tháng 10/2024. Cây cầu này sẽ tạo thành một hành lang giao thông mới nối Hà Nội với Hưng Yên, góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối liên tỉnh. Khi hoàn thiện, cầu Mễ Sở không chỉ giúp phân luồng giao thông mà còn mở toang cánh cửa phát triển cho khu vực Gia Lâm như một điểm trung chuyển chiến lược giữa Thủ đô và các tỉnh thành trọng điểm phía Đông.

Đáng chú ý nhất là tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, được mệnh danh là “Con đường tơ lụa” vận tải Á – Âu, sẽ chính thức khởi công vào tháng 12/2025. Với tổng chiều dài gần 391km và tốc độ thiết kế 160km/h, tuyến đường sắt này sẽ nâng công suất vận chuyển hàng hóa từ 4 triệu tấn hiện tại lên gần 400 triệu tấn mỗi năm, đồng thời phục vụ tới 334 triệu hành khách vào năm 2050. Quan trọng hơn, tuyến đường này sẽ đưa Hà Nội – trong đó có Gia Lâm – trở thành mắt xích trung tâm trong chuỗi logistics xuyên quốc gia, kết nối trực tiếp Trung Quốc với ASEAN.

Khi tất cả các dự án trên cùng đồng loạt khởi công và vận hành, Gia Lâm không còn là vùng “vệ tinh”, mà sẽ trở thành trung tâm thực sự của vùng Thủ đô mở rộng, logistics xuyên biên giới và du lịch liên vùng. Và chính trong trục kết nối đó, Phú Thị Riverside là một mắt xích chiến lược – nơi nắm bắt đầy đủ những lợi thế mà hạ tầng mang lại.

Phú Thị Riverside – Mua tương lai với giá hôm nay

Nằm tại trung tâm Gia Lâm – chỉ cách Hồ Gươm chưa đầy 20 phút di chuyển, Phú Thị Riverside đang trở thành một trong những dự án nhà phố hiếm hoi còn lại của Hà Nội hội tụ trọn vẹn 3 yếu tố sinh lời dài hạn mà nhà đầu tư tìm kiếm: vị trí chiến lược, phân khúc giá trung cấp khan hiếm và giá trị tăng trưởng dài hạn.

Phú Thị Riverside là dự án nhà phố hiếm hoi đang mở bán - sở hữu vị trí ven sông tự nhiên và có pháp lý hoàn thiện tại Thủ đô.

Dự án tọa lạc gần sát các ga trạm chính của tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và tuyến metro số 1 và 8, tiếp giáp tuyến đường Phú Thị đang mở rộng, gần quốc lộ 17 và quốc lộ 5A – cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, mở ra mạng lưới giao thông liên vùng thông suốt. Nhìn từ góc độ đầu tư, đây là vị trí có biên độ sinh lời cao nhờ “hưởng sóng” hạ tầng và đô thị hóa toàn diện.

Phú Thị Riverside cũng liền kề khu công nghiệp Phú Thị – nơi đang phát triển sôi động, thu hút lượng lớn chuyên gia, lao động chất lượng cao. Nhu cầu về nhà ở, dịch vụ thương mại và các tiện ích cao cấp mang tới triển vọng khai thác thương mại sầm uất, tạo ra dòng lợi nhuận kép từ dòng tiền kinh doanh đều đặn.

Điểm nhấn tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của dự án chính là yếu tố sinh thái hiếm có, với 500m mặt sông Thiên Đức tự nhiên. Phú Thị Riverside cũng là dự án hiếm hoi sở hữu quỹ đất ven sông rộng lớn và tầm nhìn thông thoáng, vượng khí. Các căn nhà phố đều có sân vườn sau, view sông hoặc công viên, mang đến không gian sống xanh đáng mơ ước giữa một đô thị hiện đại.

Tiến độ thi công đang được triển khai gấp rút, mục tiêu bàn giao nhà vào tháng 12/2025, đưa dự án vào khai thác, kinh doanh sinh dòng tiền ngay.

Theo thông tin từ đơn vị phân phối, mức giá Dự án sẽ thuộc phân khúc trung cấp hiếm có – chỉ từ hơn 10 tỷ đồng cho một căn nhà phố 5 tầng ven sông, diện tích từ 70–153m² – tương đương khoảng 1,3 đến 1,5 lần giá một căn chung cư cao cấp cùng khu vực. Với một tài sản sở hữu lâu dài, đất ở đô thị, có sổ đỏ riêng và khả năng khai thác thương mại – cho thuê hoặc kinh doanh dài hạn, thì đây là mức giá còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Chưa kể, Dự án đã lên kế hoạch cho một chính sách tài chính cực kỳ ưu đãi: chiết khấu lên đến 7,5%, hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng. Cùng đó còn có cơ hội nhận xe oto điện VinFast VF3 hoặc VF5 – món quà thiết thực cho một cuộc sống xanh, thông minh.

Những căn nhà phố có vị trí đẹp và tiềm năng nhất toàn khu – nằm sát trục đường chính, view sông, gần công viên và các tiện ích trọng điểm được tiết lộ ra mắt trước tiên. Nắm bắt giai đoạn "vàng", nhà đầu tư sẽ tăng cho mình sở hữu sản phẩm giá trị, khi quỹ căn đẹp còn giới hạn và nhiều chính sách ưu đãi. Trong bối cảnh hạ tầng khu vực đang từng bước hoàn thiện và các tuyến giao thông huyết mạch đi vào vận hành, Phú Thị Riverside hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư sinh lời dài hạn. Dự án dự kiến bàn giao nhà từ quý IV/2025, đón đầu làn sóng dịch chuyển cư dân và dòng vốn về khu Đông Hà Nội.

Các sản phẩm nhà phố sở hữu vị trí đắt giá trong nội khu KĐT Phú Thị Riverside.

